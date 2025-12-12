México

Belinda estrena el video oficial de Heterocromía, supuesta canción dedicada a Gonzalo Hevia Baillères

El nuevo videoclip de la cantante mexicana ha causado revuelo por sus referencias a la alta sociedad y posibles mensajes dirigidos a un ex

Belinda lanza el video musical
Belinda lanza el video musical de 'Heterocromía', sencillo de su nuevo álbum 'Indómita', consolidando su éxito en 2025. Crédito: YT, Belinda

A pocas semanas de cerrar el 2025, Belinda vive uno de los momentos más destacados de su carrera con el lanzamiento del video musical de “Heterocromía”, sencillo que forma parte de su más reciente álbum: Indómita.

El lanzamiento ocurre tras el éxito de la cantante en la serie Mentiras y la puesta en escena Mentiras All Stars, donde comparte créditos con artistas como Mariana Treviño y Carlos Fonseca.

(YouTube: Belinda)
(YouTube: Belinda)

Heterocromía, el reciente éxito de Belinda en la música

Desde su lanzamiento, "Heterocromía" fue uno de los temas más comentados del nuevo disco de la cantante, pues generó un intenso debate por las supuestas referencias a Gonzalo Hevia Baillères, miembro de una de las familias más acaudaladas de México.

En el ámbito médico, el término hace referencia a la condición de tener los iris de diferente color, una característica que, según los fans, podría aludir al empresario, quien pertenece a la familia propietaria de Palacio de Hierro.

Al igual que la letra, el video oficial está repleto de referencias al mundo “fresa”, tal y como lo describió Belinda en una entrevista con la revista Quién.

(YouTube)
(YouTube)

“¿Qué gatos son los que visten Loro Piana? ¿Qué gatos son los que solo juegan golf? ¿Qué gatos son los que toman Aperol? Naturellement, Los Aristogatos”, se escucha en la introducción de la canción.

En el video se puede observar a un hombre rodeado de su familia mientras juegan golf y toman Aperol. Las personas presentes en el clip rechazan completamente a la cantante, quien termina lo que parece una relación.

Reacción en redes sociales al nuevo éxito de la cantante de pop

Desde que la intérprete de 36 años anunció en redes sociales el estreno del videoclip, las reacciones de colega y seguidores no se hicieron esperar, pero ahora que el material ya está disponible, algunos de los comentarios que se pueden leer son:

“Basada en una historia real, la propia historia de Belinda”, “Gran manera de acabar el año con el video que todos merecíamos”, “Nos diste lujos, estilo, moda pero sobre todo, recordamos que valemos más por quienes somos y por nuestras acciones”, “Esta mujer no se cansa de servir”, entre otros.

Belinda - Heterocromía (Video Oficial)

Por qué se dice que la canción Heterocromía está dedicada a Gonzalo Hevia Baillères

  1. Belinda incluyó en su álbum Indómita la canción Heterocromía, que ha generado atención y especulaciones acerca de su posible inspiración en Gonzalo Hevia Baillères, con quien la vincularon sentimentalmente entre 2022 y 2024.
  2. Varios oyentes relacionan el tema con el empresario porque la letra describe a un hombre adinerado perteneciente a una clase social alta, alineándose con el perfil del “heredero” del Palacio de Hierro.
  3. El término “palacio” en otra estrofa se asocia directamente a la cadena de tiendas de la familia de Hevia, interpretándose como una referencia al entorno del empresario: “Y tu palacio me lo paso por el booty”.
  4. Otras expresiones en la canción, por ejemplo “old money” y “alzadito”, refuerzan la percepción de que el tema va dirigido a una persona de familia tradicional y adinerada.

