Sorprende con esta tarta colorida y festiva de pera, camote y especias

La tarta de pera y camote morado con base de galleta de canela es un homenaje a la repostería internacional con productos muy mexicanos y un guiño festivo a la temporada.
Receta de Tarta de Pera y Camote Morado con Base de Galleta de Canela
El camote morado, famoso en la cocina asiática y cada vez más frecuente en México, aporta un color vibrante y un dulzor terroso; las peras frescas dan jugosidad y elegancia; y la base de galleta con aroma a canela es crujiente, fácil y deliciosa.
Es un postre apto para lucirse, se puede preparar con anticipación y queda espectacular servida fría o a temperatura ambiente.
Ingredientes
Para la base de galleta:
- 200 g de galletas Marías o de canela (puedes usar sin gluten)
- 70 g de mantequilla derretida
- 1 cucharadita de canela molida
Para el relleno:
- 500 g de camote morado cocido y pelado
- 3 peras maduras (tipo Bartlett, firmes)
- 120 g de azúcar mascabado o rubia
- 2 huevos grandes
- 1/2 taza de leche evaporada (puede ser vegetal)
- 1/4 taza de crema para batir (puede ser leche de coco espesa)
- 2 cucharaditas de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de ralladura de naranja
- 1/2 cucharadita de canela molida
- 1/4 cucharadita de nuez moscada
- Pizca de sal
Para decorar:
- Rodajas finas de pera fresca
- Azúcar glass, canela y nuez picada
¿Cómo hacer Tarta de Pera y Camote Morado con Base de Galleta de Canela?
1. Preparar la base:
- Tritura las galletas y mezcla con mantequilla derretida y canela, formando una arena húmeda.
- Presiona la mezcla en el fondo y paredes de un molde para tarta (22-24 cm), compactando bien.
- Hornea 10 minutos a 180°C y deja enfriar mientras preparas el relleno.
2. Hacer el relleno de camote:
- En un procesador o licuadora, coloca el camote ya cocido y pelado, azúcar, huevos, leche evaporada, crema, vainilla, ralladura de naranja, canela, nuez moscada y una pizca de sal.
- Procesa hasta obtener una mezcla aterciopelada y sin grumos.
3. Ensamblar y hornear la tarta:
- Vierte el relleno sobre la base de galleta ya enfriada.
- Pela las peras y córtalas en láminas finas. Acomódalas encima del relleno en forma de abanico, círculo o la figura que prefieras.
- Si deseas, espolvorea ligeramente con azúcar glass o un poco más de canela.
- Hornea a 180°C durante 40-45 minutos, hasta que el relleno esté firme en los bordes y apenas tiemble en el centro.
- Deja enfriar antes de desmoldar y refrigera al menos 2 horas para mejorar textura y sabor.
4. Decora y sirve:
- Espolvorea azúcar glass, canela y nuez picada antes de llevar a la mesa.
- Sirve fría o a temperatura ambiente, sola o con una bola de helado de vainilla o crema batida.
¿Cuántas porciones rinde?
8-10 rebanadas abundantes.
Valor nutricional aproximado (por rebanada)
- Calorías: 260
- Grasas: 9 g
- Grasas saturadas: 4 g
- Carbohidratos: 44 g
- Azúcares: 26 g
- Proteínas: 4 gValores aproximados según ingredientes usados y tamaño de la porción.
¿Cuánto tiempo se conserva?
En refrigeración, bien tapada, hasta 4 días. La base mantiene su textura mejor los primeros 2 días.