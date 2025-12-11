México

Sorprende con esta tarta colorida y festiva de pera, camote y especias

Atrévete a reinventar la repostería navideña con esta fusión de ingredientes mexicanos y técnica internacional

Rebanada de tarta mostrando la base crujiente de galleta con canela y el cremoso relleno violeta de camote morado. (Gemini)

La tarta de pera y camote morado con base de galleta de canela es un homenaje a la repostería internacional con productos muy mexicanos y un guiño festivo a la temporada.

Receta de Tarta de Pera y Camote Morado con Base de Galleta de Canela

El camote morado, famoso en la cocina asiática y cada vez más frecuente en México, aporta un color vibrante y un dulzor terroso; las peras frescas dan jugosidad y elegancia; y la base de galleta con aroma a canela es crujiente, fácil y deliciosa.

Es un postre apto para lucirse, se puede preparar con anticipación y queda espectacular servida fría o a temperatura ambiente.

Primer plano del corte de la tarta, mostrando las capas y el vibrante relleno morado (Gemini)

Ingredientes

Para la base de galleta:

  1. 200 g de galletas Marías o de canela (puedes usar sin gluten)
  2. 70 g de mantequilla derretida
  3. 1 cucharadita de canela molida

Para el relleno:

  1. 500 g de camote morado cocido y pelado
  2. 3 peras maduras (tipo Bartlett, firmes)
  3. 120 g de azúcar mascabado o rubia
  4. 2 huevos grandes
  5. 1/2 taza de leche evaporada (puede ser vegetal)
  6. 1/4 taza de crema para batir (puede ser leche de coco espesa)
  7. 2 cucharaditas de esencia de vainilla
  8. 1 cucharadita de ralladura de naranja
  9. 1/2 cucharadita de canela molida
  10. 1/4 cucharadita de nuez moscada
  11. Pizca de sal

Para decorar:

  • Rodajas finas de pera fresca
  • Azúcar glass, canela y nuez picada
Vista cenital de la tarta recién horneada, con brillo de azúcar glass y acompañada de especias, lista para servir. (Gemini)

¿Cómo hacer Tarta de Pera y Camote Morado con Base de Galleta de Canela?

1. Preparar la base:

  • Tritura las galletas y mezcla con mantequilla derretida y canela, formando una arena húmeda.
  • Presiona la mezcla en el fondo y paredes de un molde para tarta (22-24 cm), compactando bien.
  • Hornea 10 minutos a 180°C y deja enfriar mientras preparas el relleno.

2. Hacer el relleno de camote:

  • En un procesador o licuadora, coloca el camote ya cocido y pelado, azúcar, huevos, leche evaporada, crema, vainilla, ralladura de naranja, canela, nuez moscada y una pizca de sal.
  • Procesa hasta obtener una mezcla aterciopelada y sin grumos.

3. Ensamblar y hornear la tarta:

  • Vierte el relleno sobre la base de galleta ya enfriada.
  • Pela las peras y córtalas en láminas finas. Acomódalas encima del relleno en forma de abanico, círculo o la figura que prefieras.
  • Si deseas, espolvorea ligeramente con azúcar glass o un poco más de canela.
  • Hornea a 180°C durante 40-45 minutos, hasta que el relleno esté firme en los bordes y apenas tiemble en el centro.
  • Deja enfriar antes de desmoldar y refrigera al menos 2 horas para mejorar textura y sabor.

4. Decora y sirve:

  • Espolvorea azúcar glass, canela y nuez picada antes de llevar a la mesa.
  • Sirve fría o a temperatura ambiente, sola o con una bola de helado de vainilla o crema batida.
Tarta de pera y camote morado, decorada con rodajas frescas de pera y un toque de nuez, ideal para una mesa navideña original. (Gemini)

¿Cuántas porciones rinde?

8-10 rebanadas abundantes.

Valor nutricional aproximado (por rebanada)

  • Calorías: 260
  • Grasas: 9 g
  • Grasas saturadas: 4 g
  • Carbohidratos: 44 g
  • Azúcares: 26 g
  • Proteínas: 4 gValores aproximados según ingredientes usados y tamaño de la porción.

¿Cuánto tiempo se conserva?

En refrigeración, bien tapada, hasta 4 días. La base mantiene su textura mejor los primeros 2 días.

