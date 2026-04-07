México

Beca Benito Juárez: qué beneficiarios recibirán el doble pago de casi 4 mil pesos de este lunes 6 al viernes 10 de abril

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, reveló el calendario oficial de depósitos de este mes, que corresponde al segundo bimestre del año

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La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.
La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Benito Juárez es una programa social creada por el Gobierno de México para estudiantes de nivel medio superior que asisten a instituciones públicas.

Quienes reciben este beneficio depositan mil 900 pesos cada dos meses en cuentas del Banco del Bienestar, asignadas para tal fin.

El objetivo del programa social es impulsar la permanencia de los jóvenes en el bachillerato o la preparatoria.

El monto entregado ayuda a que los estudiantes obtengan los materiales y herramientas necesarias para avanzar en sus estudios.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

La gestión general del programa corresponde a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, una dependencia federal.

El plan busca reducir los índices de abandono escolar en el nivel medio superior y facilitar el acceso a la educación universitaria.

Los jóvenes pueden utilizar la beca para adquirir útiles escolares, libros, alimentos o cubrir gastos de transporte entre su casa y la escuela.

La Beca Benito Juárez abrirá un registro en octubre (Foto: Gobierno de México)
Este mes de abril se llevará a cabo el pago doble de la Beca Benito Juárez 2026. Foto: Gobierno de México.

Pago de este mes de abril de la Beca Benito Juárez

Este mes de abril se realizará un depósito doble para todos los inscritos en la Beca Benito Juárez, aunque algunos beneficiarios han mostrado dudas al respecto.

Como se indicó antes, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar administra los pagos y supervisa los procesos vinculados con este apoyo económico, pero también el de la Beca Rita Cetina.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, anunció el calendario oficial de pagos el pasado lunes 30 de marzo.

Los pagos de la Beca Benito Juárez y Beca Rita Cetina se realizarán este mes de abril de 2026. Foto: Archivo/Infobae México.
Los pagos de la Beca Benito Juárez y Beca Rita Cetina se realizarán este mes de abril de 2026. Foto: Archivo/Infobae México.

Debido a que los pagos de la Beca Rita Cetina, que es para estudiantes de secundaria pública, comenzaron el pasado miércoles 1 de abril, algunos beneficiarios de la Benito Juárez tienen duda de cuándo comenzará la dispersión y si esta semana del lunes 6 al viernes 10 habrá depósitos.

Por ello, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar reveló qué beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán el depósito esta semana de abril antes mencionada.

¿Qué beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán el doble depósito del lunes 6 al viernes 10 de abril?

De acuerdo a lo mencionado por las autoridades federales que administran la Beca Benito Juárez, revelaron que esta semana nadie recibirá su pago.

Lo anterior debido a que no hay depósitos programados para este mes de abril del lunes 6 al viernes 10. Las dispersiones arrancarán este próximo lunes 13, según los tiempos previstos por el calendario oficial de este programa social.

En el caso de la Beca Rita Cetina, sí hay pagos esta semana de abril, pero no aplican para los beneficiarios de la Benito Juárez, por lo que es importante no confundir las fechas.

Los pagos de la Beca Benito Juárez de este mes de abril se llevarán a cabo de manera gradual, conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

  • Día | Fecha | Letra(s)
  • Lunes | 13 | A, B
  • Martes | 14 | C
  • Miércoles | 15| D, E, F
  • Jueves | 16 | G
  • Viernes | 17 | H, I, J, K, L
  • Lunes | 20 | M
  • Martes | 21 | N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles | 22 | R
  • Jueves | 23 | S
  • Viernes | 24 | T, U, V, W, X, Y, Z
Calendario oficial de pagos de abril de la Beca Benito Juárez 2026. Foto: Facebook/Julio León.
Calendario oficial de pagos dobles de abril de la Beca Benito Juárez 2026. Foto: Facebook/Julio León.

Los pagos dobles de la Beca Benito Juárez corresponden a estos periodos y cantidades:

  • Mil 900 pesos del primer bimestre de 2026: enero y febrero.
  • Mil 900 pesos del segundo bimestre de 2026, marzo y abril.
  • 3 mil 800 pesos en total por estos cuatro meses: dos bimestres.

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