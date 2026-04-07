Christian Nodal reveló cómo Ángela Aguilar lo ha transformado: “La única persona que no me ha pedido nada a cambio”

Nodal describió a Ángela Aguilar como la persona que le ha mostrado el verdadero significado del amor. (Captura de pantalla @gordoelpugaguilar)

Durante su reciente viaje a República Dominicana, Christian Nodal dejó claro el papel que Ángela Aguilar ocupa en su vida personal y artística. El cantante mexicano, quien se presentó el sábado 4 de abril en el emblemático escenario de Altos de Chavón como parte de su gira Pa’l Cora Tour, compartió su viaje con la joven artista y ofreció declaraciones que retratan la cercanía y el significado de su relación.

Antes de subir al escenario, Nodal concedió una entrevista en la que abordó su vida privada y la influencia de Ángela Aguilar. El intérprete expresó: “Ángela para mí, le hace todo el honor a su nombre. Para mí es un ángel. Siento que, que me ha salvado en, en tantos aspectos de la vida. Es la persona que me ha enseñado realmente cómo es el amor, ¿sabes? Es la única persona que no me ha pedido nada a cambio y me ha entregado todo”. Estas palabras circularon rápidamente por redes sociales, generando reacciones y comentarios entre internautas.

Christian Nodal confesó en una entrevista previa a su concierto en República Dominicana que Ángela Aguilar representa para él un apoyo fundamental y una muestra de amor incondicional. (Captura de pantalla @kunno / @angela_aguilar_)

La pareja aprovechó su paso por La Romana para recorrer distintos puntos turísticos, compartiendo imágenes que reflejan su estadía y el vínculo que los une. En paralelo a estas actividades, el sonorense también se refirió al interés mediático sobre su vida privada. Consultado sobre la posibilidad de protagonizar un reality show, el cantante respondió: “Dios guarde ese momento”, descartando cualquier intención de exponer su intimidad. Profundizó sobre el impacto de la atención pública en su día a día: “Las especulaciones llegan suficientemente lejos como para que conozcan mi vida íntima y privada. Y, de verdad, creo que no soy tan interesante, ¿sabes?”.

El artista también describió momentos cotidianos junto a Ángela, mencionando actividades simples como ver videos en plataformas digitales: “Estoy con mi esposa viendo TikToks, ¿no? Y lo vemos juntos en su celular y está viendo... vemos videos que nos entretienen. Y yo siempre me quedo en los comerciales y le regaño porque le pasa. No, yo: ‘No, espérate, ¿pero qué es eso?’ Yo me engancho con todo lo que sea. Siento como que soy muy básico. No, no podría dar un buen contenido”.

El vínculo entre Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue captando la atención de sus seguidores, quienes los han visto juntos en conciertos y viajes recientes. REUTERS/Ronda Churchill

Durante el concierto en Altos de Chavón, el recibimiento del público dominicano fue otro de los temas destacados. Nodal agradeció la calidez de la audiencia local al afirmar: “Sí me han hecho sentir como un niño lindo de aquí, porque desde los dos shows que he tenido por acá han sido una locura. Es hermoso la reacción del público, cómo corean, cómo disfrutan un show, cómo toman también”. El evento reunió a cientos de seguidores y reforzó la conexión del cantante con la audiencia de la región.

En la actualidad, la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar continúa acaparando la atención en redes sociales, con la hija de Pepe Aguilar acompañando al sonorense en sus presentaciones y desplazamientos en vuelos privados.