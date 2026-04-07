BTS en México: Ticketmaster responde si liberará boletos tras analizar venta

(Jesús Avilés/Infobae México)

Ticketmaster ofrecerá boletos liberados para conciertos de BTS en Canadá y Estados Unidos, pero la boletera podría no realizar lo mismo en México.

La empresa indicó que no encontró irregularidades de venta o reventa en México, por lo que el proceso no será igual.

Este fue el mensaje de la boletera:

Un número limitado de entradas para los conciertos de la gira mundial “ARIRANG” de BTS en Estados Unidos y Canadá estarán disponibles a precio original a través de Ticketmaster.

Cualquier fan puede registrarse para solicitar entradas entre el 13 y el 14 de abril.

Tras enviar la solicitud, si esta puede ser atendida, se realizará el cargo automáticamente en su tarjeta de crédito y recibirá un correo electrónico de Ticketmaster con más instrucciones.

Estén atentos a otra publicación el 13 de abril con más detalles.

Qué dijo Ticketmaster sobre los boletos en México

Una persona en Facebook cuestionó a la empresa sobre la liberación de boletos de BTS en México, pero Ticketmaster aseguró no haber encontrado irregularidades en el país:

“Esta revisión de seguridad identificó compras que rompieron las reglas de venta en Estados Unidos y Canadá. No encontramos evidencia de que esto haya ocurrido en México”

Después de que los fans de BTS señalaran supuestas irregularidades durante la venta de Ticketmaster en México, la Procuraduría Federal del Consumidor comenzó una investigación e incluso realizó una advertencia a la empresa.

Qué probabilidad hay de liberación de boletos para BTS en México

En general, las ventas de Ticketmaster sí cuentan con liberación de boletos, pero no ha habido un comunicado al respecto y no se acostumbra a que exista.

Usualmente se ofertan boletos que fueron cancelados debido a irregularidades, así que son liberados semanas antes del evento o incluso 24 horas antes.

Casos por los que se liberan boletos días antes de un concierto en México y que podrían suceder con BTS:

Alguien compró más boletos de los permitidos con la misma tarjeta

Hubo algún préstamo de código fan o código membresía

Algún problema bancario o cambio en la promoción que creara conflicto con la forma de pago

Cuáles son los nuevos lineamientos para Ticketmaster en México

Tras lo ocurrido con BTS, la venta de entradas para conciertos en México cambiará, pues las boleteras deberán informar los siguientes aspectos de forma clara y con al menos 24 horas de anticipación:

Lugar, fecha, horarios y artistas , de acuerdo con el tipo de concierto masivo.

Mapa o plano del evento, con las secciones que lo integran y el número de asientos disponibles.

Precio total a pagar por sección, el cual no podrá incrementarse al momento de la compra.

En caso de cancelación del concierto, las vías y mecanismos de devolución de la cantidad pagada.

Modificaciones como La Casita de Bad Bunny debrán informarse con al menos 24 horas de anticipación (Infobae México)

Adicionalmente, 24 horas antes del inicio del concierto, deberá informarse cualquier modificación a las condiciones o características del evento previamente publicadas.