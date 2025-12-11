México

Pensión IMSS 2026: este será el calendario de pagos

El Instituto publicó las fechas exactas en las que pensionados recibirán su pago el próximo año

IMSS publicó el calendario oficial
IMSS publicó el calendario oficial de pagos para pensionados, correspondiente a 2026.

En días recientes, el calendario de pagos de pensión del IMSS para 2026 ha generado expectativa entre los jubilados que dependen de esta pago mensual para organizar sus finanzas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detalló cuándo se realizará el primer depósito del nuevo año, con esta medida se da certidumbre sobre cuándo será depositado el pago para las personas pensionadas en este sistema.

Fechas de pago para pensionados IMSS en 2026

La Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS confirmó que el primer pago correspondiente a 2026 estará disponible desde el viernes 2 de enero, permitiendo que los beneficiarios accedan a sus recursos sin demoras a pesar del periodo vacacional de Año Nuevo.

De acuerdo con el calendario oficial, las fechas de depósito para los siguientes meses en 2026 se establecieron de la siguiente manera:

  • Martes 3 de febrero
  • Lunes 2 de marzo
  • Miércoles 1 de abril
  • Lunes 4 de mayo
  • Lunes 1 de junio
  • Miércoles 1 de julio
  • Lunes 3 de agosto
  • Martes 1 de septiembre
  • Jueves 1 de octubre
  • Lunes 2 de noviembre
  • Martes 1 de diciembre

Este esquema garantiza doce pagos anuales, con transferencias que suelen realizarse dentro de los tres primeros días de cada mes, directamente en las cuentas bancarias registradas o, para quienes lo prefieran, en ventanilla.

La institución recalcó que los depósitos se efectúan el primer día hábil del mes, sin ajustes por días festivos, por lo que recomienda a los pensionados planificar sus retiros debido a la alta afluencia en sucursales bancarias en esas fechas.

El IMSS fija fechas de
El IMSS fija fechas de pago para pensionados el primer día hábil de cada mes, así quedarán los días en 2026. (Imagen: IMSS)

Así podría aumentar la pensión en 2026

Los ajustes en la pensión para el próximo año estarán fundamentados principalmente por el incremento anual del salario mínimo general en México. Este referente subirá 13% para 2026, lo que permitirá que la Pensión Mínima Garantizada posteada por el IMSS supere los $10,000 mensuales para quienes obtengan su jubilación a partir de enero del año entrante.

Además, aquellos beneficiarios que cotizaron amparados por la Ley del Seguro Social de 1973 podrán solicitar Asignaciones Familiares, percepción adicional que puede superar hasta el 45% sobre la cantidad base, considerando el número de hijos, padres o pareja económica dependiente.

En líneas lo relevante sobre el calendario de pensionados IMSS 2026

  1. El primer pago de pensión del IMSS en 2026 estará disponible desde el viernes 2 de enero, lo que permite a los beneficiarios disponer de sus recursos sin demoras tras el periodo de Año Nuevo.
  2. El calendario establece que las transferencias se realizarán en los primeros tres días hábiles de cada mes, con fechas específicas ya confirmadas para todo el año.
  3. La pensión mínima garantizada del IMSS en 2026 podría superar los $10,000 mensuales, impulsada por el incremento del 13% en el salario mínimo general para ese año.
  4. Los pensionados amparados por la Ley del Seguro Social de 1973 podrán solicitar Asignaciones Familiares, una percepción adicional que puede representar hasta un 45% extra sobre la pensión base, en función de las cargas familiares.

