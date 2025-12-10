Así se integra el salario mínimo que entrará en vigor en 2026 tras el aumento

El salario mínimo general tendrá un aumento del 13% en 2026, la medida fue confirmada por Claudia Sheinbaum. (Procuraduría Federal del Consumidor/Facebook)

A partir del 1 enero de 2026, el salario mínimo general y el de la Zona Libre de la Frontera Norte tendrán nuevos montos, tras una decisión tomada por quienes conforman el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

Este ajuste responde al objetivo de reforzar el poder adquisitivo de los trabajadores y tiene un impacto directo en diversos sectores laborales, incluidas más de sesenta profesiones y oficios estipulados oficialmente.

Así queda el salario mínimo en 2026

El Consejo estableció que a partir del primero de enero de 2026, el salario mínimo general se ubicará en 315.04 pesos diarios, desplazando así el monto vigente de 278.80 pesos diarios.

Para la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), el salario mínimo sube de 419.88 a 440.87 pesos diarios. Estos aumentos también se trasladarán a los salarios mínimos profesionales correspondientes a las 61 profesiones, oficios y trabajos especiales contemplados, quienes recibirán ajustes en la misma proporción establecida para su zona geográfica.

Esta es la integración del nuevo salario mínimo para el siguiente año

La integración del nuevo salario mínimo general resulta de sumar al salario base vigente en 2025 un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 17.01 pesos, y posteriormente aplicar un incremento por fijación de 6.5 %. En la ZLFN, el porcentaje de incremento es del 5 % respecto al monto anterior.

El incremento del 13% del salario mínimo en México ha sido reconocido por distintos sectores de la población. (Foto: Conasami)

El MIR, implementado desde 2017, funciona exclusivamente para mejorar la capacidad de compra del salario mínimo, definiéndose como una cantidad fija en pesos. Esta herramienta no debe ser considerada para ajustar otros tipos de remuneraciones, ya sean contractuales o salariales de los ámbitos federal, estatal o municipal.

Claudia Sheinbaum anunció el incremento del 13% al salario mínimo para 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, gracias a un acuerdo alcanzado entre representantes empresariales y sindicatos, el salario mínimo aumentará en un 13% a partir del uno de enero de 2026, alcanzando los 315,04 pesos diarios en todo el país, equivalentes a 9 mil 582.47 pesos mensuales. Para la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), el incremento será del 5 %, con lo que el salario mínimo quedará en 440,87 pesos diarios, es decir, 13 mil 409.80 pesos mensuales.

Durante su conferencia matutina del 3 de diciembre de 2025, la mandataria resaltó la unanimidad con la que empresarios y trabajadores lograron el consenso. En palabras de Sheinbaum, dos resoluciones destacaron en la negociación: “el aumento al salario mínimo” y “la reducción a la semana de 40 horas de manera gradual”.

La presidenta subrayó que estos avances se lograron sin divisiones y con la garantía de que el fortalecimiento salarial no repercutirá negativamente sobre los precios ni la inversión, según sus propias palabras: “Durante años se dijo que no podía subir el salario mínimo… y estamos en récord de Inversión Extranjera; no ha habido inflación y el salario mínimo está aumentando del 2018 a la fecha, en 154 por ciento”.

En líneas lo más importante sobre el aumento del salario mínimo en 2026

Nuevo salario mínimo desde 2026: A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo general en México será de 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) alcanzará 440.87 pesos diarios. Los ajustes también se aplicarán proporcionalmente a los salarios mínimos profesionales de 61 profesiones y oficios. Composición del aumento: El incremento resulta de sumar un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 17.01 pesos al salario base vigente y un aumento adicional de 6.5% para el salario mínimo general. En la ZLFN, el aumento porcentual es de 5%. Acuerdo tripartito: El aumento del salario mínimo, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se logró mediante consenso entre gobierno, sector empresarial y sindicatos.