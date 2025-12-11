México

Esta es la razón por la que bancos podrían bloquear transferencias en enero 2026

La medida publicada en el DOF por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mantiene una calendarización para implementar acciones en las cuentas bancarias

Transferencias bancarias en México podrían ser bloqueadas si no se fija el MTU.

La implementación de nuevas directrices tecnológicas y regulatorias en el sistema bancario mexicano tendrá un impacto directo en la forma en que usuarios realizan sus operaciones financieras cotidianas.

Bancos, transferencias, Monto Transaccional del Usuario (MTU), regulación y prevención del fraude son los ejes que marcarán este cambio, destinado a reforzar la seguridad en transacciones digitales y limitar la exposición al fraude financiero.

¿Por qué las aplicaciones bancarias podrán frenar transferencias a partir de enero?

A partir del primer día de enero de 2026, toda transferencia que supere el Monto Transaccional del Usuario establecido se encontrará sujeta a bloqueo o a una validación adicional por parte de la institución financiera.

Esta medida responde a la entrada en vigor definitiva del MTU, un mecanismo diseñado para ofrecer mayor control sobre los movimientos de cada usuario y reducir el riesgo de operaciones fraudulentas.

El periodo de transición, iniciado desde octubre de este año, permitió que los bancos habilitaran la función y los clientes ajustaran su propio límite de transferencias mensuales desde sus aplicaciones.

Con la conclusión de esta fase, el MTU será obligatorio y su aplicación estará estrictamente supervisada. Este cambio implica que los clientes deben prestar atención a los límites configurados para evitar contratiempos y retrasos en sus movimientos digitales.

Estas son las fechas importantes ante la medida del MTU.

El origen del MTU, una medida publicada en el DOF desde 2024

La publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de junio de 2024 marcó un giro normativo para el sector financiero nacional. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impulsó la actualización regulatoria que fortaleció la capacidad de prevención, identificación y reacción ante eventuales fraudes, obligando a la banca múltiple a establecer planes integrales de gestión de riesgo y sistemas reforzados de vigilancia de operaciones.

Entre las disposiciones, la introducción formal del MTU se volvió la medida de mayor alcance sobre los usuarios, pues obligó a fijar un tope máximo de transacciones digitales personalizado por cada cuenta, con el fin de blindar el sistema ante movimientos atípicos.

Qué cuentas quedan exentas del ajuste al MTU

La normativa presentada no contempla de manera universal a todas las cuentas. El Diario Oficial de la Federación estipuló que las cuentas bancarias “de nivel 1” y los productos derivados de éstas no estarán sujetos al nuevo esquema de límites personalizados.

Estas cuentas, especialmente orientadas a usuarios que buscan operaciones simples y requisitos mínimos, resultan idóneas para ahorrar o recibir depósitos modestos de manera ágil.

Su diseño evita procedimientos burocráticos complejos y tampoco exige comisiones por apertura o manejo, lo que las vuelve atractivas para jóvenes o personas sin historial bancario previo.

Además, estas cuentas ya poseen un tope específico en cuanto al monto que pueden recibir cada mes y, por definición, quedan fuera de los requisitos del MTU apuntando a minimizar su uso en transferencias de grandes sumas.

Esto es lo más relevante sobre los cambios que implican al MTU

  1. Desde enero de 2026, las transferencias que superen el límite MTU podrán bloquearse o pedir validación extra.
  2. El MTU será obligatorio y pondrá un tope personalizado a las transferencias mensuales de cada usuario.
  3. La CNBV ordenó esta medida para que los bancos refuercen la seguridad y controlen mejor el fraude.
  4. Las cuentas bancarias “de nivel 1” y sus productos no tendrán que cumplir con el MTU.

