Criptomonedas, la mejor alternativa para remesas, de acuerdo a especialistas

Es económica y accesible al ofrecer transferencias casi instantáneas y comisiones bajas, pero requiere precaución y educación financiera

El envío de remesas mediante criptomonedas ha registrado un crecimiento notable en los últimos años, impulsado por la digitalización financiera y la necesidad de alternativas más eficientes que los métodos tradicionales.

Estas herramientas permiten realizar transferencias transfronterizas casi en tiempo real, con menores costos y sin restricciones bancarias, lo que las vuelve especialmente atractivas para millones de familias que dependen de envíos desde el extranjero.

Entre los activos más utilizados para remesas destacan las stablecoins —como USDT y USDC—, cuyo valor se mantiene vinculado a monedas fuertes como el dólar. Este tipo de activos digitales reduce el riesgo de volatilidad y facilita un proceso sencillo: convertir el dinero a una stablecoin, enviarla a la billetera del destinatario y realizar la conversión final a moneda local.

Este método permite que las comisiones bajen incluso por debajo del 1% y que los recursos lleguen casi al instante, un contraste considerable frente a las tarifas y tiempos del sistema financiero tradicional.

Además, las criptomonedas abren oportunidades de inclusión financiera para personas que no cuentan con acceso formal a servicios bancarios. En regiones con una alta proporción de población no bancarizada, las billeteras digitales ofrecen la posibilidad de recibir dinero, ahorrar pequeñas cantidades y participar en transacciones digitales sin necesidad de acudir a una sucursal.

Riesgos latentes: estafas, volatilidad y errores irreversibles

Aunque las ventajas son evidentes, el ecosistema cripto también presenta riesgos que no deben pasarse por alto. La proliferación de esquemas fraudulentos es uno de los problemas más frecuentes, sobre todo aquellos que prometen rendimientos garantizados o ganancias rápidas.

A ello se suma la naturaleza irreversible de las transacciones en blockchain: un error al introducir la dirección de destino o enviar fondos a un desconocido puede significar la pérdida total del dinero.

También existen riesgos derivados de malas prácticas de seguridad, como compartir la frase de recuperación, no usar doble autenticación o conectarse desde redes Wi-Fi públicas.

Cómo enviar remesas con criptomonedas sin caer en fraudes

Para operar de forma segura, especialistas recomiendan seguir estas prácticas:

Evitar cualquier oferta de “ganancias garantizadas” o esquemas de inversión poco claros.

Utilizar únicamente plataformas reconocidas, con buena reputación y, de ser posible, reguladas.

Verificar cuidadosamente direcciones y montos antes de realizar cualquier envío, debido a que las operaciones no pueden revertirse.

Proteger siempre llaves privadas, contraseñas y activar doble autenticación.

No destinar más dinero del que uno está dispuesto a perder, especialmente en activos volátiles.

Informarse a través de cursos, guías fiables y materiales educativos para comprender conceptos básicos como billeteras, stablecoins o contratos inteligentes.

René Escobar Bribiesca, especialista en innovación financiera, señala que el uso de criptomonedas en remesas puede ser una herramienta eficiente siempre que se acompañe de educación y buenas prácticas de seguridad, pues el verdadero riesgo está en la desinformación

Opinión experta

Estas recomendaciones y perspectivas provienen del análisis realizado por René Escobar Bribiesca, especialista en innovación financiera, quien es director general y cofundador de EB Capital, quien subraya que las criptomonedas son una herramienta útil siempre que se empleen con educación, cautela y buenas prácticas de seguridad. Para él, el desafío no es la tecnología, sino la desinformación: quienes se preparan pueden aprovechar soluciones más eficientes y de menor costo para el envío de remesas.