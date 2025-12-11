Carlos Rivera devela su figura en el Museo de Cera de CDMX

El cantante Carlos Rivera acudió al Museo de Cera para develar una figura en su honor. Crédito: Instagram/ @museodecera

La Ciudad de México fue escenario de un momento especial para los seguidores de Carlos Rivera, ya que el cantante develó oficialmente su figura en el Museo de Cera, un reconocimiento reservado para artistas cuya trayectoria ha dejado huella en la cultura popular.

El cantante, visiblemente emocionado y acompañado por su esposa Cynthia Rodríguez, compartió con la prensa y sus fans la alegría de verse inmortalizado en una pieza que busca capturar su esencia artística: “Estoy en el museo de ceraaaaa!!!!”, compartió en redes.

Carlos Rivera reaccionó con emoción en redes a la develación de la figura en su honor en el Museo de Cera de la CDMX. (TikTok/ @_carlosrivera)

El evento reunió a medios, visitantes y admiradores que celebraron junto al intérprete este particular momento en su carrera. Rivera, siempre cercano a su público, aprovechó la ocasión para bromear sobre lo parecida que quedó la figura: “Le dejé mi perfume pa’ que huela igual. Ya van a saber exactamente mi medida, mi estatura, todo”.

Un reconocimiento a la carrera de Carlos Rivera

La presencia de Carlos Rivera en el Museo de Cera no es casualidad. A lo largo de los últimos años, el cantante ha consolidado una carrera que combina éxito comercial y una imagen pública impecable.

Desde sus inicios en Huamantla, Tlaxcala hasta su consolidación en escenarios internacionales, Rivera se ha convertido en una de las voces más representativas del pop mexicano. Su paso por el teatro musical, especialmente en producciones de gran formato, también ha contribuido a su prestigio y a su reconocimiento dentro y fuera de México.

Yuri, Juanpa Zurita, Consuelo Duval y Carlos Rivera forman el panel de investigadores de "¿Quién es la máscara?" (IG: quieneslamascara)

El homenaje llega en un momento de madurez profesional, donde el artista no sólo destaca por su música, sino también por su presencia en shows de televisión como ¿Quién es la Máscara? y su influencia digital. La figura de cera simboliza ese recorrido y celebra su impacto cultural.

Una figura creada para capturar la esencia de Carlos Rivera

La pieza presentada en el museo fue elaborada con un nivel de detalle que sorprendió al propio Rivera. Desde el vestuario hasta la postura, el equipo artístico del Museo de Cera trabajó durante meses para lograr una réplica fiel, tomando como referencia medidas exactas y fotografías que permitieron recrear cada rasgo con precisión.

Carlos Rivera y su esposa Cynthia Rodriguez Ruiz acudieron a los Latin Grammys 2025 REUTERS/Ronda Churchill

Para quienes decidan visitarla, será una oportunidad de acercarse a una versión casi real del intérprete, mientras que para el museo, se trata de una incorporación que seguramente atraerá a diversos admiradores.

Un momento especial para los seguidores de Carlos Rivera

La develación se convirtió en una celebración colectiva. Los fans recibieron la noticia con entusiasmo y acudieron al museo para presenciar el momento.

La esencia de Carlos Rivera ha logrado posicionarlo como uno de los artistas mexicanos más reconocidos a nivel internacional en la actualidad. EFE/Antena3/SOLO USO EDITORIAL

El cantante correspondió con su característico carisma, agradeciendo el apoyo y compartiendo anécdotas que hicieron del evento una experiencia cercana y memorable. El Museo de Cera de la CDMX, por su parte, incorpora a su colección una pieza que seguramente se convertirá en una de las más visitadas.