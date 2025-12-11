México

Productos esotéricos de Grupo Frontera aparecen en CDMX previo a su nueva gira

La fiebre por Grupo Frontera se apodera de los mercados capitalinos, donde los rostros y frases de la banda decoran productos místicos

Guardar
Productos esotéricos inspirados en Grupo
Productos esotéricos inspirados en Grupo Frontera aparecen en locales de la Ciudad de México, en medio de la expectativa por su próxima gira internacional. (Credito foto: Franco Fafasuli / Infobae)

En días recientes, en las calles de la Ciudad de México, comenzó a surgir un fenómeno inesperado: productos esotéricos inspirados en Grupo Frontera han empezado a aparecer en puestos y tiendas dedicadas a lo místico.

Lo que parecía una ocurrencia aislada se transformó rápidamente en una tendencia dominada por amuletos, jabones “milagrosos”, pequeños talismanes y veladoras con la imagen de la banda, pero todo haciendo alusión a frases de su tour Triste Pero Bien C*brón.

Productos inspirados en Grupo Frontera
Productos inspirados en Grupo Frontera aparecieron en negocios dedicados a lo esotérico en la CDMX. (Captura TikTok)

La aparición de estos objetos coincide con la expectativa generada por la nueva gira internacional de la agrupación, que recorrerá América Latina y Europa en 2026. Los artículos se han convertido en una especie de rituales para atraer buena vibra, protección o simplemente un guiño divertido al estado emocional que propone el nombre del tour.

La euforia por Grupo Frontera llega a los puestos esotéricos

Los puestos esotéricos de la CDMX se han caracterizado por incorporar elementos de moda, pero pocas veces un grupo musical había generado una respuesta tan inmediata.

Entre imágenes de santos, así como artículos para atraer el amor y repeler las malas energías, ahora también se encuentran veladoras decoradas con los rostros de los integrantes de Grupo Frontera y talismanes que prometen “cerrar el año triste, pero bien cabrón”.

La agrupación texana se ha
La agrupación texana se ha convertido en una de las más influyentes del regional mexicano moderno. (Instagram/ @grupofrontera)

En redes sociales, la escena se ha vuelto tan llamativa que transeúntes, curiosos y fans se detienen a tomar fotos, convirtiendo estos altares improvisados en contenido viral.

El “Triste Pero Bien C*bron Tour” desata fiebre esotérica

Este particular fenómeno no puede entenderse sin el contexto de la nueva gira de Grupo Frontera, la más grande de su carrera hasta ahora. Con 27 fechas confirmadas en América Latina y Europa, el tour representa una expansión significativa para la banda, que en los últimos años ha acumulado nominaciones, colaboraciones internacionales y presentaciones en escenarios de alto perfil.

“Triste Pero Bien Cbrón Tour”
“Triste Pero Bien Cbrón Tour” marca el regreso de la banda a los escenarios mundiales. Inicia el 28 de marzo en Monterrey y contempla presentaciones en ciudades clave como Barcelona, Londres y Milán. (Instagram/ @grupofrontera)

El concepto del tour —una mezcla de vulnerabilidad, desahogo y celebración— resonó profundamente entre los fans. La frase “Triste Pero Bien C*brón se convirtió en un lema emocional que rápidamente trascendió la música.

Un reflejo del momento cultural que vive Grupo Frontera

Más allá del humor y la sorpresa, estos productos místicos revelan algo más profundo: Grupo Frontera se ha convertido en un símbolo cultural en el país.

Grupo Frontera acudió a los
Grupo Frontera acudió a los Premios Latin Grammy 2025. REUTERS/Marco Bello

Con meses por delante antes del inicio de la gira, los amuletos y veladoras no sólo celebran el regreso de la banda a los escenarios, sino que también funcionan como una forma de canalizar emociones compartidas en un país donde lo esotérico y lo popular convergen de manera natural.

Grupo FronteraTriste Pero Bien C*brónTriste Pero Bien C*bron TourRegional Mexicano

