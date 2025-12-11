¿Amante de la lectura? Regalarán libros en el Zócalo de la CDMX en esta fecha

Aquellos amantes de la literatura, lectura y letras, regalarán libros en el Zócalo de la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro.

Si te gustan los libros, eres amante de la literatura y demás, hay una buena noticia, pues en el Zócalo de la Ciudad de México se regalarán libros.

Lo anterior fue anunciado por el Fondo de Cultura Económica (FCE) a través de una publicación en sus redes sociales oficiales.

“¡Para que las juventudes lean. 25 para el veinticinco!“, es el nombre del evento donde se regalarán ejemplares de esta casa editorial.

Ya hay fecha para el regalo masivo de libros, así como las personas de cierto rango de edad para el que es este llamado del evento cultural en la Ciudad de México.

El evento cultural fue anunciado por el Fondo de Cultura Económica. Foto: Archivo/Infobae México.

Lanzamiento y entrega de libros gratuitos para juventudes en la CDMX

El evento “Para que las juventudes lean 25 para el veinticinco” fue anunciado por el FCE, planteando el objetivo de incentivar la lectura entre jóvenes mediante la entrega de libros gratuitos.

La iniciativa está dirigida a personas de entre 15 y 30 años. La cita tendrá lugar el miércoles 17 de diciembre a las 16:00 horas, en el Zócalo de la Ciudad de México.

El evento se llevó a cabo este martes 22 de abril por el Día Internacional del Libro. Crédito: X/@ClaraBrugadaM.

Colección destinada a jóvenes de 15 a 30 años

La colección, integrada por veinticinco títulos, estará disponible de manera gratuita únicamente para los asistentes que cumplan con el rango de edad establecido.

La campaña busca fomentar el acercamiento a la lectura y el hábito lector entre las juventudes mexicanas, sumándose a la iniciativa nacional identificada como #RepúblicaLectora.

Entre las portadas que forman parte de la campaña se encuentran títulos representativos de géneros literarios diversos, enfocados en los intereses de los jóvenes.

Detalles del evento y participación

La convocatoria invita a la juventud a asistir el miércoles 17 de diciembre a las 16:00 horas en la explanada principal del Zócalo capitalino.

Esta es la fecha y sede donde regalarán libros en la CDMX. Foto: Facebook/Fondo de Cultura Económica.

El Fondo de Cultura Económica remarcó el carácter gratuito de la entrega y la importancia del fomento de la lectura como parte de las actividades culturales de la ciudad, destacando que esta acción está enmarcada en el programa #RepúblicaLectora.

Lectura en la CDMX

En la Ciudad de México se realizan varias jornadas de lecturas, conferencias y demás, pero las ferias del libro del Zócalo de la capital del país son de gran relevancia e importancia.

La edición más reciente de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de Ciudad de México reunió a miles de visitantes en el corazón de la capital del país, reflejando la importancia de estos encuentros para el fomento de la lectura y el intercambio cultural.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la asistencia a ferias del libro en la capital oscila entre los 500 mil y 800 mil visitantes por edición, un dato que representa uno de los mayores índices de participación a nivel nacional.