Brugada presenta Placa Vehicular Conmemorativa en la CDMX para el Mundial 2026

Autoridades de la Ciudad de México detallaron que se tratará de tres diseños y serán de edición limitada por el evento deportivo del siguiente año

Clara Brugada, jefa de Gobierno
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó las Placas Vehiculares Conmemorativas en la CDMX por el Mundial 2026. Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó la Placa Vehicular Conmemorativa que tendrá la capital del país por el Mundial 2026, que se celebrará.

Esta revelación fue dada a conocer en conferencia de prensa en el Club Deportivo Hacienda por parte de la mandataria capitalina durante la tarde de este miércoles 10 de diciembre. Estuvo acompañada de diferentes funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México como Héctor Ulises García Nieto, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi) local.

Al revelar los tres diseños de placas conmemorativas para la edición futbolística para el siguiente año, Brugada indicó que se trata de una edición especial, la cual se diseñó para celebrar que la Ciudad de México será sede de la inauguración del Mundial por tercera ocasión en toda su historia.

Agregó que esto forma parte de los compromisos de la Ciudad de México como capital deportiva y cultural en el país.

Señaló que serán tres diseños
Señaló que serán tres diseños diferentes para aquellos que quieran adquirirlos. Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Precisó que se trata de placas, las cuales son de edición limitada y dirigida de manera exclusiva a autos particulares.

Añadió que se trata de un distintivo para que los capitalinos aficionados al futbol quieran portar estas placas en sus vehículos como un recuerdo oficial del evento.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, precisó que se trata de una edición limitada. Crédito: X/@GobCDMX.

“No se trata de un reemplacamiento”: Brugada tras revelación de Placa Vehicular Conmemorativas por el Mundial 2026 en la CDMX

En conferencia de prensa, Clara Brugada mencionó que no se trata de un reemplacamiento, ya que solo se trata de una edición especial por el Mundial 2026, que se celebrará en la Ciudad de México.

De igual manera, detalló que no se tratará y tampoco implica algún trámite obligatorio.

“Por favor, que no vayamos a mal comunicar: no es obligatorio cambiar las placas; es completamente optativo”, subrayó la mandataria capitalina al dar la revelación.

Detalló que la placa conmemorativa es únicamente para quien desee adquirirla. Precisó que esto no aplicará para motocicletas, será únicamente para automóviles particulares.

Brugada detalló que las placas
Brugada detalló que las placas no aplicarán para motocicletas. Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

¿Qué personas pueden solicitar una Placa Vehicular Conmemorativa en la CDMX para el Mundial 2026?

Clara Brugada expresó que las personas que cuenten con una placa vigente podrán solicitar la que será de edición conmemorativa por el Mundial 2026, cubriendo únicamente un pago de mil 500 pesos y sin realizar el trámite de baja.

Añadió que esta opción también estará disponible para vehículos nuevos, seminuevos o que provengan de otros estados, siempre que sus propietarios estén al día en sus obligaciones fiscales y sin adeudos vehiculares.

La Secretaría de Movilidad y
La Secretaría de Movilidad y la Tesorería de la Ciudad de México activará la compra virtual de la nueva placa en enero. Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad y la Tesorería de la Ciudad de México activará la compra virtual de la nueva placa en enero.

A partir de febrero, la entrega se realizará en módulos habilitados por ambas dependencias. Para agilizar el proceso, se ampliarán los horarios de atención y se distribuirán puntos de entrega en diversas zonas de la Ciudad de México.

El objetivo es que los usuarios reciban la placa el mismo día o, como máximo, tres días después de la gestión, detallaron las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

