Frío CDMX: emiten aviso especial por bajas temperaturas durante dos días seguidos

Protección Civil de la Ciudad de México señaló que se esperan lluvias ligeras en algunas zonas de la capital del país

La Ciudad de México emitió una aviso especial por bajas temperaturas en la capital del país. Crédito: Cuartoscuro

Las bajas temperaturas continuarán en la Ciudad de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

La dependencia capitalina indicó que durante dos días seguidos en la Ciudad de México, las temperaturas descenderán de manera considerable en la capital del país.

Esta información fue dada a conocer a través de un comunicado oficial compartido la mañana de este miércoles 10 de diciembre por la dependencia capitalina.

Precisó que se trata de un aviso especial por parte de Protección Civil local sobre el pronóstico de bajas temperaturas.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

De acuerdo con la dependencia local, se prevén temperaturas mínimas entre 5 y 11 grados Celsius en la Ciudad de México, que generarán un ambiente de frío a muy frío.

Estas bajas temperaturas serán para el amanecer de este próximo jueves 11 y viernes 12, según lo pronosticado por la dependencia de la capital del país.

Protección Civil de la Ciudad de México añadió que el ambiente será cálido con máximas que oscilarán entre 22 y 24 grados Celsius.

De igual manera, indicó que se esperan lluvias ligeras en diferentes puntos de la Ciudad de México.

CDMX emite aviso especial por bajas temperaturas. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Recomendaciones por parte de Protección Civil de la CDMX por las bajas temperaturas para el 11 y 12 de diciembre

Ante el aviso especial por el descenso de temperaturas en la Ciudad de México para el 11 y 12 de diciembre, Protección Civil de la capital del país hizo un llamado a la población a tomar previsiones.

De igual manera, pidió tomar en cuenta las recomendaciones emitidas por esta misma dependencia para los dos días debido a la baja de temperaturas y el ambiente frío pronosticado.

- Te abrigues adecuadamente usando ropa cómoda en varias capas.

- Cubre boca y nariz para evitar aspirar aire frío.

- Aliméntate bien, ingiere frutas y verduras, toma abundantes líquidos y bebidas calientes.

- Evita el uso de pirotecnia.

- Identifica los módulos de salud y acude a ellos si presentas algún malestar.

- Se recomienda a los peregrinos respetar las indicaciones de las autoridades, mantenerse cerca de sus acompañantes y portar identificación con datos de contacto.

Protección Civil de la Ciudad de México emitió recomendaciones debido a las temperaturas bajas esperadas. Crédito: Cuartoscuro.

Llamado de Protección Civil de CDMX por bajas temperaturas

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este jueves 11 y viernes 12 de diciembre.

En caso de presentar alguna complicación de salud debido al ambiente frío que se ha registrado en los últimos días en la Ciudad de México, es importante acudir al centro de salud más cercano para la pronta atención y que, en caso de que se diagnostique una enfermedad, no se complique.

