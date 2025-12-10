¿Qué días no trabajan los bancos en diciembre? Tienes hasta esta fecha para hacer depósitos

El 25 de diciembre es día de descanso obligatorio para trabajadores, según la Ley Federal del Trabajo. (REUTERS/Henry Romero)

Para quienes planean realizar trámites bancarios en las próximas semanas, surge la duda sobre si los bancos en México tendrán periodos vacacionales extensos en diciembre. Este tema cobra especial relevancia, ya que muchas personas aprovechan estas fechas para concretar operaciones financieras o preparar su economía para el año siguiente.

¿Los bancos mexicanos hacen pausa en diciembre?

La respuesta es clara según la información más reciente disponible hasta este 10 de diciembre: los bancos no cerrarán por vacaciones prolongadas a finales de año. Esto significa que, salvo los feriados autorizados, las instituciones financieras mantienen su operación habitual durante diciembre.

Instituciones financieras del país, según el Diario Oficial de la Federación, seguirán ofreciendo sus servicios conforme a sus horarios habituales, sin anunciar cierres especiales por vacaciones durante diciembre. Específicamente, los bancos y casas de bolsa solo detendrán operaciones los días festivos obligatorios establecidos oficialmente.

Especialmente para el gremio se tiene el 12 diciembre como fecha de asueto oficial, pero no tiene relación con las festividades de la Virgen de Guadalupe, esta fecha es inhábil en bancos debido al Día del Empleado Bancario.

Días feriados para bancos en diciembre

Los servicios de banca digital y operaciones en línea permanecen activos durante los días feriados en México. EFE/ Isaac Fontana

Los bancos y entidades financieras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deben apegarse a las fechas oficiales difundidas en un decreto del Diario Oficial de la Federación este 10 de diciembre. Para diciembre de 2026, los cierres obligatorios quedan fijados en dos jornadas puntuales:

El 12 de diciembre

El 25 de diciembre

A estas fechas se suman los sábados y domingos, cuando los bancos también suspenden operaciones, tal como se establece de modo general cada semana. Adicionalmente se mencionan el 2 y 3 de abril, así como el 2 de noviembre.

Días de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo

Las instituciones financieras mexicanas cerrarán el 12 de diciembre. REUTERS/Henry Romero

En cuanto a los derechos laborales, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) detalla los días de descanso obligatorio con base en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Para el mes de diciembre, estas fechas son las siguientes:

El 25 de diciembre

Durante este día, las y los trabajadores tienen derecho a no laborar y, en caso de hacerlo, deben recibir su sueldo habitual más un pago doble adicional. Es importante no confundir estas disposiciones laborales con las reglas de operación de los bancos, si bien muchas veces coinciden en las fechas.

Por lo tanto, el 12 y el 25 de diciembre son días en los que los bancos y otras instituciones financieras no trabajarán este año.

¿Qué hacen otras entidades financieras y cómo afectan los servicios digitales?

Almacenes generales de depósito y casas de cambio, a diferencia de bancos y sociedades de inversión, pueden decidir operar todos los días del año. Esto está sujeto a que cumplan los lineamientos establecidos, según lo dispuesto en el Diario Oficial de la Federación.

Es relevante señalar que los servicios en línea de cada entidad financiera no se ven restringidos por los días feriados. La banca digital sigue funcionando, lo cual resulta fundamental tanto para personas como para empresas que requieren realizar transacciones, pagos o consultas fuera del horario de sucursales.

Mientras no se anuncien modificaciones extraordinarias, los bancos únicamente cesarán operaciones los días oficiales indicados.