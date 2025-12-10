Mujeres con Bienestar 2025: ¿Ya cayó el pago de diciembre a las beneficiarias del Edomex?

Mujeres con Bienestar es uno de los programas impulsados por el Gobierno del Estado de México que busca seguir apoyando a la población más vulnerable (Gobierno del Edomex)

El Gobierno del Estado de México desarrolla el programa Mujeres con Bienestar, una iniciativa de apoyo social dirigida a mujeres entre 18 y 63 años que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, cuyo fin es otorgarles un respaldo económico bimestral.

Las mujeres beneficiarias obtienen $2,500 pesos cada dos meses de forma directa mediante la tarjeta Mujeres con Bienestar. Además, acceden a seguros médicos, rebajas en el costo del transporte público y servicios de asesoría en temas legales, financieros y psicológicos.

La propuesta busca principalmente mejorar la situación económica de mujeres que no cuentan con seguridad social y que viven en situación de pobreza, poniendo a su disposición recursos monetarios y prestaciones orientadas a elevar su calidad de vida.

¿Ya cayó el pago de diciembre de Mujeres con Bienestar a las beneficiarias del Estado de México?

Hasta el momento, ninguna beneficiaria de Mujeres con Bienestar ha reportado la recepción del pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, pese a que la última dispersión de recursos se llevó a cabo en octubre. Sin embargo, se espera que en los próximos días comiencen a llegar los recursos a las participantes.

Y es que de acuerdo con el calendario de depósitos anunciado previamente, este será el sexto depósito del año para quienes forman parte del programa. Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia.

Depósitos de Mujeres con Bienestar

Enero- febrero (entregado)

Marzo- abril (entregado)

Mayo- junio (entregado)

Julio- agosto (entregado)

Septiembre- octubre (entregado)

Noviembre-diciembre (pendiente)

¿Cómo se distribuirán los pagos de diciembre de Mujeres con Bienestar?

Como en las entregas habituales del programa Mujeres con Bienestar, la distribución de los pagos se organiza en cinco grupos distintos, divididos según la inicial de la CURP de cada beneficiaria. A pesar de que existe la expectativa de que los depósitos correspondientes se realicen este mes, las autoridades competentes aún no han emitido información oficial al respecto.

Grupo 1: De las letras A a D

Grupo 2: De las letras E a H

Grupo 3: De las letras I a M

Grupo 4: De las letras N a R

Grupo 5: De las letras S a Z

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de Mujeres con Bienestar en el Edomex?

Las participantes del programa Mujeres con Bienestar tienen la posibilidad de verificar su saldo gratuitamente en la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx utilizando su usuario y contraseña, consultando la app oficial o enviando la palabra “Saldo” por WhatsApp al 525593372498. Además, pueden revisar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco; no obstante, algunas entidades financieras cobran comisión por esta operación.

La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).

Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71 .

Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

¿Quiénes dejarán de participar en el programa Mujeres con Bienestar a partir del próximo año?

A partir del próximo año, Mujeres con Bienestar dejará fuera del programa a quienes hayan cumplido 60 años o más. Además, las participantes que residen en áreas rurales solo pueden permanecer dos años como beneficiarias, mientras que en zonas urbanas la participación se limita a un año.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, el rango de edad para acceder al programa se reduce y ahora abarca desde los 18 hasta los 59 años, en contraste con el límite anterior de 62 años.