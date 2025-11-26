Más cerca de tu dinero: la nueva realidad de los cajeros en México

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Acceder a tu dinero hoy en México es más sencillo que nunca. La modernización y expansión de las redes de cajeros automáticos está cambiando el día a día de millones de personas, permitiendo que quienes necesitan efectivo o consultar su saldo puedan hacerlo, a cualquier hora y en casi cualquier parte del país.

Cada vez más personas buscan soluciones prácticas para manejar su dinero. Los cajeros automáticos modernos ofrecen operaciones rápidas, sin filas ni horarios rígidos, lo que facilita la vida tanto de familias como de trabajadores que llevan jornadas variadas.

Multiva se ha colocado a la vanguardia de este cambio, siendo uno de los bancos que lidera un modelo innovador de atención y accesibilidad a través de la red de cajeros automáticos MULTIRED: su participación activa en la alianza MULTIRED refuerza su compromiso de ampliar las opciones para cada usuario, acercando servicios bancarios a zonas que antes enfrentaban barreras para acceder a efectivo sin costos extra.

La red de cajeros automáticos en México facilita el acceso al dinero en cualquier momento y lugar del país. (Cortesía Multiva)

México cuenta hoy con cerca de 63 mil cajeros automáticos, pero no todas las personas tenían uno cerca ni podían utilizarlo sin pagar comisiones. Multiva, junto con otras instituciones, ha impulsado el fortalecimiento de la red en municipios y comunidades fuera de los grandes centros urbanos, logrando que familias, trabajadores y pequeños negocios tengan más fácil el manejo de su dinero.

La verdadera inclusión financiera empieza por sumar esfuerzos donde más se necesita. Al declararse a favor de la colaboración y la eficiencia, se apuesta por derribar esas barreras que históricamente han dificultado para muchos mexicanos el acceso a soluciones bancarias sencillas.

Cooperación estratégica: sumar fuerzas por los clientes

Una de las claves del cambio es la alianza MULTIRED, formada por ocho bancos que decidieron unir fuerzas y compartir más de 11.800 cajeros esenciales en todo el país. Para los clientes de Multiva, esto significa que ahora pueden retirar efectivo o consultar su saldo en el cajero automático más cercano de cualquiera de las siguientes instituciones: HSBC, Scotiabank, Inbursa, BanBajío, Banregio, BanCoppel y Mifel, sin pagar comisión y con toda la seguridad de estar protegidos.

Multiva lidera la modernización bancaria con la expansión de la red de cajeros automáticos MULTIRED en México. (Cortesía Multiva)

Así, la vida diaria se vuelve más cómoda y segura: menos traslados, mayor ahorro, y la libertad de usar el servicio cuando realmente se necesite.

Este compromiso de Multiva de mejorar la experiencia de sus clientes se nota en detalles prácticos: los cajeros de MULTIRED funcionan 24 horas, los siete días de la semana, durante todo el año y aceptan tanto tarjetas de débito como de crédito. Esto da libertad a quienes dependen de horarios atípicos, viajan seguido o simplemente valoran la facilidad para acceder a su dinero.

Además, identificar los cajeros aliados es sencillo: todos llevan el logotipo MULTIRED visible. Así, cualquier cliente de Multiva sabe que puede operar sin complicaciones ni condiciones ocultas, eligiendo siempre el punto de cajero que más le convenga.

<b>Visión de futuro con sensibilidad social</b>

El acceso a servicios bancarios modernos y seguros debe estar al alcance de todos. Por eso, se invierte en nuevas tecnologías, en soluciones digitales y en la atención a quienes tradicionalmente han encontrado trabas para ingresar al mundo financiero. Ya sea abriendo cuentas de manera sencilla, brindando soporte por diversos canales o facilitando operaciones presenciales, Multiva hace de la accesibilidad y la educación financiera prioridades de su agenda.

La inclusión financiera en México avanza gracias a la colaboración entre bancos y la eliminación de barreras para acceder a servicios bancarios. (Cortesía Multiva)

A través de MULTIRED y sus propios servicios, se promueve el ahorro, la administración eficiente del dinero y el crecimiento de opciones en todo el territorio.

La verdadera inclusión financiera consiste en que nadie se quede atrás: cada decisión, cada innovación y cada colaboración está orientada a llevar la banca moderna, accesible y segura a todos los rincones donde las personas lo necesitan.