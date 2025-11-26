America Inhouse

Más cerca de tu dinero: la nueva realidad de los cajeros en México

Con la integración de MULTIVA a MULTIRED, los usuarios ahora pueden utilizar más de 11.800 cajeros para efectuar operaciones de retiro de efectivo y consulta de saldo gratis sin límites de horario, promoviendo una experiencia bancaria más sencilla y segura

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Acceder a tu dinero hoy en México es más sencillo que nunca. La modernización y expansión de las redes de cajeros automáticos está cambiando el día a día de millones de personas, permitiendo que quienes necesitan efectivo o consultar su saldo puedan hacerlo, a cualquier hora y en casi cualquier parte del país.

Cada vez más personas buscan soluciones prácticas para manejar su dinero. Los cajeros automáticos modernos ofrecen operaciones rápidas, sin filas ni horarios rígidos, lo que facilita la vida tanto de familias como de trabajadores que llevan jornadas variadas.

Multiva se ha colocado a la vanguardia de este cambio, siendo uno de los bancos que lidera un modelo innovador de atención y accesibilidad a través de la red de cajeros automáticos MULTIRED: su participación activa en la alianza MULTIRED refuerza su compromiso de ampliar las opciones para cada usuario, acercando servicios bancarios a zonas que antes enfrentaban barreras para acceder a efectivo sin costos extra.

La red de cajeros automáticos
La red de cajeros automáticos en México facilita el acceso al dinero en cualquier momento y lugar del país. (Cortesía Multiva)

México cuenta hoy con cerca de 63 mil cajeros automáticos, pero no todas las personas tenían uno cerca ni podían utilizarlo sin pagar comisiones. Multiva, junto con otras instituciones, ha impulsado el fortalecimiento de la red en municipios y comunidades fuera de los grandes centros urbanos, logrando que familias, trabajadores y pequeños negocios tengan más fácil el manejo de su dinero.

La verdadera inclusión financiera empieza por sumar esfuerzos donde más se necesita. Al declararse a favor de la colaboración y la eficiencia, se apuesta por derribar esas barreras que históricamente han dificultado para muchos mexicanos el acceso a soluciones bancarias sencillas.

Cooperación estratégica: sumar fuerzas por los clientes

Una de las claves del cambio es la alianza MULTIRED, formada por ocho bancos que decidieron unir fuerzas y compartir más de 11.800 cajeros esenciales en todo el país. Para los clientes de Multiva, esto significa que ahora pueden retirar efectivo o consultar su saldo en el cajero automático más cercano de cualquiera de las siguientes instituciones: HSBC, Scotiabank, Inbursa, BanBajío, Banregio, BanCoppel y Mifel, sin pagar comisión y con toda la seguridad de estar protegidos.

Multiva lidera la modernización bancaria
Multiva lidera la modernización bancaria con la expansión de la red de cajeros automáticos MULTIRED en México. (Cortesía Multiva)

Así, la vida diaria se vuelve más cómoda y segura: menos traslados, mayor ahorro, y la libertad de usar el servicio cuando realmente se necesite.

Este compromiso de Multiva de mejorar la experiencia de sus clientes se nota en detalles prácticos: los cajeros de MULTIRED funcionan 24 horas, los siete días de la semana, durante todo el año y aceptan tanto tarjetas de débito como de crédito. Esto da libertad a quienes dependen de horarios atípicos, viajan seguido o simplemente valoran la facilidad para acceder a su dinero.

Además, identificar los cajeros aliados es sencillo: todos llevan el logotipo MULTIRED visible. Así, cualquier cliente de Multiva sabe que puede operar sin complicaciones ni condiciones ocultas, eligiendo siempre el punto de cajero que más le convenga.

<b>Visión de futuro con sensibilidad social</b>

El acceso a servicios bancarios modernos y seguros debe estar al alcance de todos. Por eso, se invierte en nuevas tecnologías, en soluciones digitales y en la atención a quienes tradicionalmente han encontrado trabas para ingresar al mundo financiero. Ya sea abriendo cuentas de manera sencilla, brindando soporte por diversos canales o facilitando operaciones presenciales, Multiva hace de la accesibilidad y la educación financiera prioridades de su agenda.

La inclusión financiera en México
La inclusión financiera en México avanza gracias a la colaboración entre bancos y la eliminación de barreras para acceder a servicios bancarios. (Cortesía Multiva)

A través de MULTIRED y sus propios servicios, se promueve el ahorro, la administración eficiente del dinero y el crecimiento de opciones en todo el territorio.

La verdadera inclusión financiera consiste en que nadie se quede atrás: cada decisión, cada innovación y cada colaboración está orientada a llevar la banca moderna, accesible y segura a todos los rincones donde las personas lo necesitan.

Temas Relacionados

Cajeros automáticosMULTIVAMULTIREDInclusión financieraeducación financieraMéxicodinero

Últimas Noticias

Micro-rituales navideños: la pausa que transforma diciembre en recuerdos inolvidables

El ajetreo de diciembre puede hacer olvidar lo esencial de la Navidad: un instante de pausa basta para dar sentido y profundidad a la temporada

Micro-rituales navideños: la pausa que

Cuenta regresiva para la llegada de la nueva HIMLA al Perú: una pick-up accesible desde US$ 22,990

Se trata del primer modelo pick-up de Chery para América Latina. Cuenta con un motor 2.3 Turbo Diésel, que entrega 161 caballos de fuerza y 420 Nm de torque máximo, y opciones tracción 4x4

Cuenta regresiva para la llegada

Compras seguras y sin contraseñas: Mastercard revela cómo reducir el fraude y simplificar pagos en línea

En su paso por Infobae Talks, Guida Sousa, de Mastercard, analizó cómo la innovación tecnológica está transformando la experiencia de pago digital y fortaleciendo la confianza del consumidor

Compras seguras y sin contraseñas:

CADE 2025: “Si el Estado se estanca, la sociedad retrocede”, advierte exministro Fernando Barrios al pedir gestión por resultados

A pesar del aumento sostenido de los recursos públicos en las últimas décadas, las brechas en educación y salud persisten y muestran retrocesos, agregó el también presidente de la Universidad Continental y presidente de CADE Ejecutivos 2024

CADE 2025: “Si el Estado

Fuegos artificiales y globos metálicos provocan cortes de energía y ponen en riesgo la seguridad durante celebraciones de fin de año

Durante las festividades de diciembre, distritos en Lima, Cañete y Huarochirí podrían quedar a oscuras debido al impacto de objetos sobre la infraestructura eléctrica; Luz del Sur advierte sobre los riesgos adicionales y llama a la ciudadanía a adoptar conductas responsables para evitar apagones

Fuegos artificiales y globos metálicos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las razones del colapso de

Las razones del colapso de Beca 18: exdirectora del Pronabec expone los vacíos del MEF y los cambios aplicados por el nuevo gobierno

Naucalpan reiniciará multas de tránsito el 1 de diciembre

Estos son los candidatos presidenciales que manifestaron superar un millón de firmas recogidas y podrían competir en la primera vuelta presidencial

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Vicky Dávila arremetió contra Verónica Alcocer luego de conocerse video de la primera dama en Suecia: “Nadie sabe de qué vive”

INFOBAE AMÉRICA
Jair Bolsonaro seguirá preso en

Jair Bolsonaro seguirá preso en la “sala especial” de 12 metros cuadrados que ocupa en la Policía Federal de Brasilia

Casi 400 agentes de Policía Nacional velarán por la seguridad durante el derbi en Sevilla de este domingo

Antonio Tejado conserva su única pertenencia, una moto. ¿Cómo ha podido pagar la fianza de 639.000 euros?

UNICEF denuncia que más de 340 centros educativos han sido dañados o destruidos por ataques de Rusia en 2025

Herida grave una mujer tras una explosión dentro de su vehículo en Granollers (Barcelona)

ENTRETENIMIENTO

“No sé quién soy”: Sadie

“No sé quién soy”: Sadie Sink reveló el duelo emocional que atraviesa tras el final de “Stranger Things”

El elenco de Stranger Things se despide a lo grande: la temporada final promete emociones y nostalgia ochentera

Chuck Norris sorprende a los 85 años con una transformación física que desafía el paso del tiempo

“Merlina”: Eva Green será la tía Ophelia en la temporada 3

Dick Van Dyke reflexionó sobre la muerte rumbo a su cumpleaños número 100 años: “He tenido una vida emocionante”