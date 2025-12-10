Procesan al “Majin Boo”, presunto integrante del CJNG dedicado a la venta de armas y drogas

El sujeto es identificado por presuntamente dedicarse a la venta de armas y drogas. Foto: FGR

César “R”, alias “Majin Boo”, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de acopio y tráfico de armas.

El sujeto es identificado como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien estaría dedicado a la venta de armas, granadas y drogas.

Su detención se llevó a cabo por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades localizaron al “Majin Boo” en un inmueble del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, en días recientes.

El “Majin Boo” fue recluido en Guanajuato

(Jesús Avilés/Infobae)

Luego de su detención, el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba para que un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato decretara la vinculación a proceso.

Además, el juez determinó prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 “CPS-Guanajuato”, y dos meses para la investigación complementaria.

Cae el “Dumbo”, jefe de plaza del CJNG en Cozumel, Quintana Roo

Esta captura se suma a la de Miguel Alexander “N”, alias “Dumbo”, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Cozumel, Quintana Roo, quien fue detenido este martes 9 de diciembre junto a tres presuntos integrantes de la organización criminal.

Los sujetos, identificados como Aarón “N”, Kevin Orlando “N” y Ever Eladio “N”, fueron capturados durante un operativo en la calle 33 Sur de la colonia Colonos Cuzamil.

Foto: FGE Quintana Roo

El arresto de estos cuatro hombres está vinculado a dos homicidios ocurridos en la entidad, uno el 28 de octubre de 2025 en la avenida Félix González Canto y otro el 5 de diciembre en la colonia Flores Magón I, donde la víctima fue identificada como el padre del líder de un grupo criminal rival, considerado objetivo prioritario por las autoridades.

La FGE señaló que Miguel Alexander “N” es señalado como presunto autor intelectual de ambos crímenes y responsable de la distribución de armas, drogas y recursos, así como de ordenar ataques contra bandas rivales en la isla.

Durante su captura se les decomisó lo siguiente:

Sustancias similares a la marihuana

Un arma de fuego larga

Foto: FGE Quintana Roo

Un arma corta calibre 9mm

Un cargador abastecido

Cartuchos útiles

La detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Policía Estatal y la Policía Municipal.

Los cuatro sujetos quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Este operativo se suma a la captura, el 6 de diciembre, de Emilio Alejandro “N”, alias “Danone” y/o “H”, presunto jefe de plaza del CJNG en la Zona Norte de Quintana Roo.

“Danone” es identificado como líder intelectual de las actividades del grupo “Deltas: Operativa Jaguar”, célula vinculada a la organización dirigida por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Emilio Alejandro "N" es identificado como jefe de plaza en la Zona Norte del estado. Foto: SSC Quintana Roo

Su detención, realizada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal (SSC) en coordinación con la Semar, permitió el aseguramiento de armas, drogas y dinero en efectivo.

Las operaciones de este grupo se extendían por Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Benito Juárez e Isla Mujeres.