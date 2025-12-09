Detienen al “Dumbo”, jefe de plaza del CJNG en Cozumel, Quintana Roo

La captura de los cuatro hombres se llevó a cabo durante un operativo en Cozumel. Foto: FGE Quintana Roo

Miguel Alexander “N”, alias “Dumbo” y presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido junto a tres presuntos miembros de esta organización criminal en Cozumel, Quintana Roo.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), los cuatro hombres están presuntamente relacionados con dos homicidios ocurridos en la entidad.

Los tres sujetos fueron identificados como Aarón “N”, Kevin Orlando “N” y Ever Eladio “N”, a quienes detuvieron durante un operativo realizado en la calle 33 Sur de la colonia Colonos Cuzamil.

Durante una revisión, se les decomisó lo siguiente:

Sustancias similares a la marihuana

Un arma de fuego larga

Foto: FGE Quintana Roo

Un arma corta de calibre 9mm

Un cargador abastecido

Cartuchos útiles

El arresto se efectuó por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Policía Estatal y Policía Municipal.

Son señalados por su presunta participación en el homicidio del padre de un líder criminal contrario

Las pesquisas refieren que uno de los homicidios con los que se les relaciona ocurrió el 28 de octubre de 2025 sobre la avenida Félix González Canto.

En tanto, el segundo fue el 5 de diciembre de este año en la colonia Flores Magón I, en la fue identificada la víctima como el padre del líder de un grupo criminal contrario, el cual era considerado objetivo prioritario por las autoridades.

La Fiscalía del Estado señaló que en ambos casos se relaciona a Miguel Alexander “N” como presunto autor intelectual, quien además se encargaba de distribuir armas, drogas y recursos, así como de ordenar ataques contra integrantes de bandas rivales en la isla.

El sujeto es señalado por desempeñarse como presunto jefe de plaza del CJNG. Foto: FGE Quintana Roo

Los cuatro sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Capturan al “Danone”, jefe de plaza del CJNG en Quintana Roo

El arresto de estos cuatro hombres se suma a la realizada el sábado 6 de diciembre, cuando las autoridades informaron la detención de Emilio Alejandro “N”, conocido como “Danone” y/o “H”, presunto jefe de plaza del CJNG en la Zona Norte del estado.

El “Danone” es identificado como líder intelectual de las actividades realizadas por el grupo “Deltas: Operativa Jaguar”, una célula perteneciente a la organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Su detención se efectuó por parte de elementos del grupo de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal (SSC), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), durante recorridos de vigilancia.

Emilio Alejandro "N" es identificado como jefe de plaza en la Zona Norte del estado. Foto: SSC Quintana Roo

Durante la acción, le fueron aseguradas armas, drogas y dinero en efectivo, siendo el resultado final lo siguiente:

64 bolsitas de plástico transparente con probable marihuana .

23 bolsitas con fragmentos sólidos similares al cristal .

19 bolsas de plástico con polvo blanco con características similares a la cocaína .

Un arma de fuego corta calibre .9mm

Un cargador

Foto: SSC Quintana Roo

12 cartuchos .9mm

Un vehículo color gris marca Kia

300 mil pesos en efectivo

4 teléfonos celulares

Las principales operaciones las mantenía en los municipios de Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Benito Juárez e Isla Mujeres.

En pocas líneas:

Detuvieron a Miguel Alexander “N” (“ Dumbo ”), presunto jefe de plaza del CJNG en Cozumel, junto a tres presuntos integrantes de esa organización.

Las autoridades los relacionan con dos homicidios ocurridos en Quintana Roo, uno en octubre y otro en diciembre de 2025, siendo una de las víctimas el padre de un líder criminal rival.

El operativo se llevó a cabo en la colonia Colonos Cuzamil, donde incautaron marihuana, armas de fuego, un cargador y cartuchos útiles.

A “Dumbo” lo señalan como autor intelectual de los crímenes y encargado de distribuir armas, drogas y ordenar ataques contra bandas rivales.