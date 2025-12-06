México

Cae el “Danone”, jefe de plaza del CJNG que lideraba el grupo de los “Deltas: Operativa Jaguar” en Quintana Roo

El sujeto fue localizado junto a otra persona en un vehículo con dosis de droga y 300 mil pesos en efectivo

Guardar
Emilio Alejandro "N" es identificado
Emilio Alejandro "N" es identificado como jefe de plaza en la Zona Norte del estado. Foto: SSC Quintana Roo

Emilio Alejandro “N”, conocido como “Danone” y/o “H”, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue detenido en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

El sujeto es identificado por las autoridades como el líder intelectual de las actividades delictivas realizadas por el grupo “Deltas: Operativa Jaguar”, una célula perteneciente a esta organización criminal que opera en varios municipios del estado y que buscaba expandir su territorio.

Su captura se efectuó por parte de elementos del grupo de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal (SSC), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), cuando realizaban recorridos de vigilancia en la capital del estado.

En la acción, los agentes localizaron a dos hombres que se encontraban a un costado de un vehículo estacionado sobre la Avenida José López Portillo, a pocos metros de la entrada del estacionamiento de un supermercado.

Vehículo en el que fue
Vehículo en el que fue localizado el "Danone". Foto: SSC Quintana Roo

Los sujetos intercambiaban varias bolsas de plástico transparentes con una hierba verde con características similares a la marihuana, mientras la cajuela del automóvil permanecía abierta.

El “Danone” llevaba drogas y 300 mil pesos en efectivo

Al percatarse de la presencia de las autoridades, uno de los hombres salió corriendo y logró darse a la fuga; sin embargo, Emilio Alejandro “N” fue arrestado y se procedió a realizarle una revisión preventiva.

En la inspección, las autoridades le decomisaron armas, drogas y dinero en efectivo, siendo el resultado final lo siguiente:

  • 64 bolsitas de plástico transparente con probable marihuana.
  • 23 bolsitas de plástico transparente con fragmentos sólidos similares al cristal.
  • 19 bolsas de plástico con polvo blanco con características similares a la cocaína.
  • Un arma de fuego corta de calibre .9mm
Objetos decomisados. Foto: SSC Quintana Roo
Objetos decomisados. Foto: SSC Quintana Roo
  • Un cargador
  • 12 cartuchos .9mm
  • Un vehículo color gris marca Kia, modelo Soul
  • 300 mil pesos en efectivo
  • 4 teléfonos celulares

Municipios donde operaba el “Danone”

Los trabajos de investigación realizados por las autoridades refieren que Emilio Alejandro “N”, conocido como “Danone” y/o “H”, se desempeñaba como jefe de plaza en la Zona Norte del estado de Quintana Roo.

Sus principales operaciones las mantenía en los municipios de Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Benito Juárez y la Isla Mujeres.

El “Danone” se encargaba de liderar las órdenes para expandir el territorio controlado por el CJNG bajo el nombre del grupo “Deltas: Operativa Jaguar”.

El CJNG se encuentra en
El CJNG se encuentra en 22 estados del país.| Jesús Aviles / Infobae México

*Información en desarrollo...

Temas Relacionados

CJNGQuintana RooDeltasOperativa JaguarDanoneHNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Mientras Sheinbaum celebra 7 años de la 4T, el PAN cuestiona seguridad en Michoacán, el PRI y MC callan

La tarde de este sábado sucedió una explosión de coche bomba en Coahuayana

Mientras Sheinbaum celebra 7 años

Captan a Noroña distraído en el Zócalo mientras Sheinbaum pasaba junto a él

El incidente recordó a los líderes de Morena que no saludaron a la presidenta Claudia Sheinbaum por tomarse una foto junto a Andrés Manuel López Beltrán

Captan a Noroña distraído en

Diputada recomendó polémico método para evitar embarazos tras nuevo rechazo de aprobación del aborto en Guanajuato

El Congreso aprobó el archivo definitivo de las iniciativas en materia de salud, derechos reproductivos y protección jurídica

Diputada recomendó polémico método para

Alessandra Rojo de la Vega acusa campaña telefónica para promover juicio político en su contra: “Abusan con su poder”

La alcaldesa indicó que habitantes de la Cuauhtémoc han recibido llamadas sobre un presunto bloqueo político en contra de ella

Alessandra Rojo de la Vega

Citlalli Hernández acuerda con Godoy combatir violencia contra las mujeres: esto dice el convenio

La secretaria de las Mujeres indicó que el convenio consiste en impulsar una serie de acciones que incluirían a las fiscalías estatales

Citlalli Hernández acuerda con Godoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajada de EEUU pide a

Embajada de EEUU pide a FGR de Ernestina Godoy combatir cárteles y atender delitos individuales en México

Decomisan armas y drogas en predio de Atizapán de Zaragoza: detienen a un hombre durante cateo

Triple feminicidio en una familia en Tlapacoyan, Veracruz: madre, hija y abuela fallecen tras ataque armado

Paul Campo y Robert Sensi: el origen oscuro de los “amigos” del CJNG dentro de la DEA y CIA en EEUU

Estas serán las funciones de la UNO, grupo creado por Harfuch para combatir la delincuencia

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó en La Granja

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 6 de diciembre?

Arturo Carmona manda fuerte mensaje a Pati Chapoy tras críticas contra Melenie: “La responsable del hate que mi hija recibe”

Dua Lipa rompe en llanto antes de su último concierto en CDMX: así fue el conmovedor momento | VIDEO

Esferas navideñas de Las Guerreras K-Pop: la manualidad fácil para hacer con niños en casa

¡Casita de jengibre a la mexicana! Tiktoker crea su propia versión con un chicharrón preparado y se hace viral

DEPORTES

Tigres vs Cruz Azul: Xóchitl

Tigres vs Cruz Azul: Xóchitl Gálvez invita a un aficionado cementero a la Semifinal de la Liga MX en NL

Soberano Jr. deja tendido a Místico y exige duelo por el título semicompleto del CMLL

Este será el primer partido del Mundial 2026 en el Estadio Akron

FIFA confirma horarios y selecciones que jugarán en Monterrey durante el Mundial 2026

Guadalajara Mundial 2026: fechas, horarios y selecciones que jugarán en el Estadio Akron