Cae el “Danone”, jefe de plaza del CJNG que lideraba el grupo de los “Deltas: Operativa Jaguar” en Quintana Roo

Emilio Alejandro "N" es identificado como jefe de plaza en la Zona Norte del estado. Foto: SSC Quintana Roo

Emilio Alejandro “N”, conocido como “Danone” y/o “H”, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue detenido en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

El sujeto es identificado por las autoridades como el líder intelectual de las actividades delictivas realizadas por el grupo “Deltas: Operativa Jaguar”, una célula perteneciente a esta organización criminal que opera en varios municipios del estado y que buscaba expandir su territorio.

Su captura se efectuó por parte de elementos del grupo de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal (SSC), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), cuando realizaban recorridos de vigilancia en la capital del estado.

En la acción, los agentes localizaron a dos hombres que se encontraban a un costado de un vehículo estacionado sobre la Avenida José López Portillo, a pocos metros de la entrada del estacionamiento de un supermercado.

Vehículo en el que fue localizado el "Danone". Foto: SSC Quintana Roo

Los sujetos intercambiaban varias bolsas de plástico transparentes con una hierba verde con características similares a la marihuana, mientras la cajuela del automóvil permanecía abierta.

El “Danone” llevaba drogas y 300 mil pesos en efectivo

Al percatarse de la presencia de las autoridades, uno de los hombres salió corriendo y logró darse a la fuga; sin embargo, Emilio Alejandro “N” fue arrestado y se procedió a realizarle una revisión preventiva.

En la inspección, las autoridades le decomisaron armas, drogas y dinero en efectivo, siendo el resultado final lo siguiente:

64 bolsitas de plástico transparente con probable marihuana .

23 bolsitas de plástico transparente con fragmentos sólidos similares al cristal .

19 bolsas de plástico con polvo blanco con características similares a la cocaína .

Un arma de fuego corta de calibre .9mm

Objetos decomisados. Foto: SSC Quintana Roo

Un cargador

12 cartuchos .9mm

Un vehículo color gris marca Kia, modelo Soul

300 mil pesos en efectivo

4 teléfonos celulares

Municipios donde operaba el “Danone”

Los trabajos de investigación realizados por las autoridades refieren que Emilio Alejandro “N”, conocido como “Danone” y/o “H”, se desempeñaba como jefe de plaza en la Zona Norte del estado de Quintana Roo.

Sus principales operaciones las mantenía en los municipios de Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Benito Juárez y la Isla Mujeres.

El “Danone” se encargaba de liderar las órdenes para expandir el territorio controlado por el CJNG bajo el nombre del grupo “Deltas: Operativa Jaguar”.

El CJNG se encuentra en 22 estados del país.| Jesús Aviles / Infobae México

*Información en desarrollo...