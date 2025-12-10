México

Filtran fotos del mega escenario de Bad Bunny en el Estadio GNP de CDMX a horas del primer concierto

Todo listo para los ocho shows del “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”

(Facebook/AFP)
(Facebook/AFP)

La espera terminó para los cientos de miles de fanáticos de Bad Bunny que lograron comprar boletos para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

La transformación del estadio comenzó hace varias horas, cuando equipos técnicos iniciaron el montaje de una producción nunca antes vista en la capital mexicana.

El regreso de Bad Bunny con su “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” ha impuesto nuevos estándares en la industria de conciertos, no solo por la magnitud del evento, sino por la innovación en cada aspecto escénico.

Por fin Bad Bunny vuelve
Por fin Bad Bunny vuelve a México. Crédito: Reuters

El ciclo de presentaciones, programado para los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre de 2025, permitirá que cerca de 500 mil asistentes disfruten del espectáculo.

Así es el imponente escenario para Bad Bunny

Comienza el montaje del impresionante
Comienza el montaje del impresionante escenario para Bad Bunny en México (X/@mx_tickets)

La escenografía lleva la huella personal del artista. Destaca la instalación de dos escenarios principales. Uno de ellos es una estructura que simula una “casita” típica de Puerto Rico, evocando los orígenes de Bad Bunny y reforzando los lazos culturales durante la experiencia musical. Sobra decir que este segundo escenario generó todo tipo de controversias.

El despliegue técnico incluye sistemas de iluminación de alta gama, pantallas gigantescas y un desarrollo sonoro concebido para revolucionar la percepción del género urbano en vivo.

Comienza el montaje del impresionante
Comienza el montaje del impresionante escenario para Bad Bunny en México (X/@mx_tickets)

Desde la curaduría musical hasta la narrativa visual integrada a lo largo del show, cada decisión creativa responde a la intención de sumergir al público en una propuesta de vanguardia. De este modo, se consolida un modelo de espectáculo que trasciende las formas tradicionales y ratifica a la capital como uno de los escenarios más atractivos para giras globales.

El setlist para Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Comienza el montaje del impresionante
Comienza el montaje del impresionante escenario para Bad Bunny en México (X/@mx_tickets)

Aunque puede haber cambios, este es el setlist que Bad Bunny ha presentado en otros países:

  • LA MuDANZA 
  • Callaita
  • PIToRRO DE COCO
  • WELTiTA
  • TURiSTA
  • BAILE INoLVIDABLE
  • NUEVAYoL
  • INTERLUDE
  • VeLDÁ
  • Tití Me Preguntó
  • Neverita
  • Si Veo A Tu Mamá
  • La Romana
  • VOY A LLEVARTE PA PR
  • Me Porto Bonito
  • No me conoce (Remix)
  • Bichiyal
  • Yo Perreo Sola
  • Efecto
  • Safaera
  • Diles
  • MONACO
  • CAFé CON RON
  • Ábreme Paso
  • INTERLUDE
  • Ojitos Lindos
  • LA CANCIÓN
  • KLOuFRENS
  • Dákiti
  • EL APAGÓN
  • DtMF
  • EoO

Los reembolsos para Bad Bunny por “La Casita” y el significado de ese segundo escenario

(Instagram/@badbunnypr)
(Instagram/@badbunnypr)

La decisión de ofrecer reembolsos a quienes adquirieron entradas para los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México responde a la inconformidad generada por la introducción de un segundo escenario, conocido como “La Casita”, en el marco del “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.

Esta medida, anunciada por Ocesa, surgió tras la oleada de quejas de seguidores que consideraron que los cambios en la producción afectarían su experiencia durante el espectáculo, y permite a los asistentes de las zonas General A y Pits cancelar su compra y recuperar el monto total pagado, incluidos los cargos por servicio.

Durante la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, “La Casita” no solo funcionó como un segundo escenario, sino que recreó el ambiente de las tradicionales “paris de marquesina”, celebraciones emblemáticas en la cultura puertorriqueña.

La notoriedad de este montaje alcanzó tal nivel que, en septiembre de 2025, Román Carrasco Delgado, propietario de una casa en Humacao, Puerto Rico, presentó una demanda contra el artista. Carrasco Delgado, de ochenta y cuatro años, argumentó que su vivienda fue utilizada como modelo escenográfico sin su autorización, alegando que firmó documentos sin comprender plenamente su alcance y que la compensación recibida fue insuficiente. Además, denunció que su casa comenzó a recibir visitas no deseadas tras la exposición mediática.

Temas Relacionados

Bad BunnyDeBÍ TiRAR MáS FOToS World TourEstadio GNP SegurosCDMXmexico-entretenimiento

