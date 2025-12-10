¿Cuáles son los beneficios a la salud del tejocote, fruta común en posadas y piñatas?

Consumir tejocote fortalece el sistema inmunológico y ayuda a combatir infecciones durante la temporada invernal en México. (Segob)

En cada posada y piñata mexicana, el tejocote suele aparecer entre golosinas, aunque no siempre recibe el reconocimiento que merece. Muchos lo dejan de lado sin saber que, detrás de ese aspecto modesto, esconde un abanico de beneficios para la salud y forma parte esencial de la cultura culinaria nacional.

El tejocote es un aliado natural para la salud

El tejocote es mucho más que un ingrediente tradicional en bebidas y posadas. Según información de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y la Representación AGRICULTURA Puebla, destaca por su perfil nutricional. Consumirlo aporta nutrientes clave que no solo ayudan a combatir enfermedades, sino que forman parte de remedios populares desde tiempos prehispánicos.

Entre lo principales beneficios del tejocote se encuentran:

Apoyo al sistema inmunológico : gracias a su concentración de vitamina C , fortalece las defensas del organismo, especialmente durante la temporada invernal.

Prevención de la anemia : su contenido de hierro contribuye a mantener los niveles óptimos de hemoglobina.

Protección de huesos y dientes : el calcio presente ayuda al desarrollo y mantenimiento de la estructura ósea.

Control de la glucosa en sangre: resulta útil para quienes buscan regular sus niveles de azúcar .

Prevención de enfermedades cardiacas: sus propiedades antioxidantes influyen en la salud cardiovascular.

El fruto también contiene vitamina A y vitaminas del complejo B, lo que lo convierte en un complemento ideal para dietas que buscan reforzar la salud general.

Propiedades antioxidantes y tradicionales del tejocote

Las propiedades antioxidantes del tejocote ayudan a prevenir enfermedades crónicas y retrasan el envejecimiento celular. (Foto Segob/ Siap)

Más allá de las vitaminas y minerales, el tejocote tiene compuestos bioactivos con efectos antioxidantes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, esta cualidad resulta esencial para combatir enfermedades crónicas y retrasar el envejecimiento celular.

En México, la medicina tradicional ha aprovechado el tejocote en infusiones, ates y conservas. Las comunidades indígenas lo han empleado como parte de remedios caseros.

Entre las formas en que suele consumirse el tejocote destacan:

Dulces típicos

Licores y ponches

Ates y mermeladas

Conservas artesanales

Puebla, epicentro y motor productivo

El tejocote es un fruto tradicional mexicano que aporta vitamina C, hierro y calcio, esenciales para la salud y la prevención de enfermedades. (foto: Segob)

Para comprender la importancia del tejocote, basta señalar que Puebla concentra más del 95% de la producción nacional, de acuerdo con la Representación AGRICULTURA Puebla y el SIAP. Este estado cultiva en 841 hectáreas y genera un valor de 16 mil 674 millones de pesos, lo que repercute en la economía local y en la disponibilidad del fruto en todo el país.

Distribuido principalmente en municipios como Calpan, Huejotzingo y Chiautzingo, el tejocote sostiene cadenas de valor que incluyen empleo en el campo, la industria de dulces y el turismo rural. Ferias como la de Calpan refuerzan la identidad cultural y promueven su consumo entre locales y visitantes.

Esta festividad reúne a productores, artesanos y turistas, y rescata tradiciones que datan de la época prehispánica. Durante la feria se exhiben y venden productos frescos, dulces, artesanías y alimentos típicos, consolidando el papel del tejocote como símbolo de identidad y motor de la economía regional. Recuerda consultar a un profesional de la salud antes de hacer cualquier cambio en tu dieta.