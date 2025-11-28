Empleados de tienda de autoservicio hacen posada en pasillos y provocan polémica en redes: “Mejor nadota”

La grabación causó opiniones divididas entre quienes aplaudieron el ambiente y quienes cuestionaron el espacio del festejo.

Una celebración interna realizada por empleados de una tienda Bodega Aurrerá en Oaxaca se convirtió en tema de conversación nacional luego de que un video, grabado durante su posada de fin de año, se viralizara en TikTok.

Las imágenes muestran a varios trabajadores bailando y conviviendo dentro del área de salchichonería, lo que generó tanto humor como fuertes críticas hacia la empresa por el espacio destinado al festejo.

El clip fue difundido por el usuario @iguano.dan, quien captó el momento en que el personal retiró productos y movió estantes de la zona de carnes para convertirla en una improvisada pista de baile. En la grabación se pueden ver los letreros del departamento junto con la mercancía habitual, mientras los empleados disfrutan de la música a pocos metros de los refrigeradores.

El festejo improvisado dentro de la zona de salchichonería generó humor y críticas sobre las condiciones laborales.

A medida que se acercan las festividades decembrinas, múltiples negocios y cadenas de autoservicio comienzan a organizar sus tradicionales posadas laborales. Sin embargo, este caso en particular generó un intenso debate sobre la dignidad de las condiciones en que se realizan estos eventos. Algunos internautas celebraron el compañerismo del personal, mientras otros lamentaron que una empresa con altas ganancias no haya otorgado un espacio más adecuado.

Comentarios como “Al menos les hacen algo, hay lugares donde ni las gracias les dan” contrastaron con críticas más duras como “Imagínate darlo todo un año para que te den esto”. Otros mensajes virales incluyeron frases como: “Qué fantasía estar bailando en el área de salchichonería”, “El jefe al final: dejen limpio que mañana trabajan” y “No había visto tanta miseria de parte de una empresa”.

El video, que ya suma miles de reproducciones, reavivó la discusión sobre las condiciones laborales dentro de cadenas de autoservicio, especialmente en temporadas donde la carga de trabajo aumenta considerablemente. Usuarios argumentaron que la crítica no radica en exigir lujos, sino en que compañías de este tamaño cuenten con espacios dignos para celebrar a su personal y reconocer su esfuerzo anual.

La polémica continúa extendiéndose entre quienes ven el video como una muestra de buen ambiente y quienes lo consideran un reflejo de la precariedad que enfrentan empleados durante estas fechas.