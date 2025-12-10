Cómo desmaquillarse con aceite de oliva para remover mejor las impurezas y nutrir la piel

El aceite de oliva elimina eficazmente el maquillaje, incluso los productos resistentes al agua, sin irritar la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite de oliva, conocido por sus propiedades nutritivas en la cocina, ha encontrado un lugar destacado en el cuidado de la piel debido a sus muchas propiedades nutritivas e hidratantes.

Utilizado como desmaquillante natural, este ingrediente ofrece una alternativa sencilla y accesible para eliminar el maquillaje y mantener la piel hidratada.

Descubrir sus beneficios permite reconsiderar el uso de productos tradicionales a favor de opciones más suaves y versátiles.

El aceite de oliva es una opción económica y accesible para desmaquillar, disponible en la mayoría de los hogares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de desmaquillarte con aceite de oliva

Desmaquillarse con aceite de oliva ofrece varios beneficios para la piel:

Eliminación eficaz del maquillaje : El aceite de oliva ayuda a disolver productos cosméticos, incluyendo maquillaje resistente al agua, sin necesidad de frotar en exceso.

Hidratación natural : Aporta ácidos grasos y antioxidantes que contribuyen a mantener la hidratación y la suavidad de la piel.

Propiedades antioxidantes : Su contenido de vitamina E y polifenoles ayuda a proteger la piel frente a la acción de los radicales libres.

Apto para piel sensible : Al no contener fragancias sintéticas ni alcohol, suele ser bien tolerado por pieles delicadas o reactivas.

Cuidado de pestañas y cejas : Puede contribuir a nutrir y fortalecer el vello de esas zonas durante el proceso de limpieza.

Economía y disponibilidad : Es un producto accesible y fácil de encontrar en la mayoría de los hogares.

Evita residuos químicos: Reduce la exposición a ingredientes sintéticos y conservantes presentes en algunos desmaquillantes comerciales.

Por estas razones, el aceite de oliva es una alternativa natural para la rutina de limpieza facial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar aceite de oliva para desmaquillar la piel

El aceite de oliva se utiliza como desmaquillante natural por su capacidad para disolver el maquillaje y limpiar la piel sin eliminar la hidratación natural. Para usarlo, sigue estos pasos:

Elige un aceite de oliva extra virgen: Este tipo conserva mejor sus propiedades y resulta más suave para la piel. Coloca unas gotas en las manos limpias: Vierte una pequeña cantidad (unas gotas o media cucharadita) en la palma. Aplica sobre el rostro seco: Distribuye el aceite suavemente con los dedos en movimientos circulares, cubriendo zonas con maquillaje, incluidos ojos y labios. Masajea durante unos segundos: Asegúrate de que el aceite cubre y disuelve el maquillaje, incluso el resistente al agua. Retira el aceite: Humedece un algodón, una toalla suave o una esponja con agua tibia y retira delicadamente el aceite junto con el maquillaje. Lava el rostro: Limpia la piel con un gel suave o jabón facial para eliminar residuos de aceite y asegurar una limpieza completa.

Recuerda evitar la zona de los ojos o aplicar con precuación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite de oliva es generalmente bien tolerado, pero se recomienda realizar una pequeña prueba en una zona de la piel antes del primer uso, especialmente si tienes tendencia al acné o piel muy sensible.