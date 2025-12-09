Una camioneta con plátanos y cinco muertos: cronología de la explosión del coche bomba en Coahuayana

Parte de las labores de los peritos (FGE Michoacán)

Un vehículo con explosivos detonó frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, lo que provocó la muerte de cinco personas, además de otras tantas heridas. Según las autoridades estatales, ningún civil resultó lesionado.

En un primer momento la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el suceso era investigado como terrorismo, sin embargo, el 7 de diciembre la misma institución destacó que los hechos son investigados como delincuencia organizada.

La cronología de lo sucedido en Coahuayana

Un vehículo proveniente de Colima entra a territorio michoacano, se trata de una camioneta Dakota color negro. Esto aproximadamente a a las 8:35 de la mañana del 6 de diciembre.

En redes sociales fue compartido un video que muestra la unidad con plátanos, frutas que ocultaban los explosivos. Un esquema realizado por las autoridades muestra que el vehículo entró desde Colima a la altura de Río Coahuayana.

La explosión dejó cinco muertos y varios heridos. Crédito: Alfredo Ramírez Bedolla

La camioneta avanzó por la carretera 200 hasta la Carretera a Coahuayana. Para la 8:48 am la unidad estaba cerca de un quiosco.

Dicho vehículo realizó un recorrido de aproximadamente nueve minutos pasando el Rancho La Limonera hasta llegar hasta San Vicente a las 9:30 del sábado.

Explosión deja muertos y daños materiales

Tras la explosión, fueron registrados daños en un área de 300 metros lineales de forma horizontal y 50 metros lineales de manera vertical. De esta manera, afectando tanto las instalaciones policiacas como negocios de la zona.

La explosión registrada alrededor de las 11:40 am provocó daños en una docena de vehículos.

Cinco personas murieron por la explosión (FGE Michoacán)

El primer informe de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán destaca que el reporte de lo ocurrido fue realizado poco antes de las 12:00 del día, lo que provocó la movilización de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía estatal.

Las labores de investigación fueron realizadas por la tarde del mismo sábado 6 de diciembre. No hubo actividades durante la noche debido a que se fue la luz en el sitio.

A la primera hora de luz del 7 de diciembre fueron retomadas las indagatorias y el área fue dividida en polígonos, uno cargo del Ejército, otro responsabilidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el tercero para la FGR.

El mismo domingo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla acudió a Coahuayana para dar seguimiento a las víctimas. según compartió el mandatario poco antes de las 5:00 de la tarde.

No hay civiles muertos, asegura Bedolla

De las víctimas mortales, tres fueron identificadas como integrantes de la Policía Comunitaria, uno más es presuntamente el conductor de la unidad y el ultimo no ha sido reconocido. “No hubo víctimas civiles que lamentar”, destacó el gobernador de Michoacán en una conferencia del 8 de diciembre.