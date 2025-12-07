Cuáles son los cárteles que se disputan Coahuayana, el municipio estratégico para controlar la zona costera de Michoacán

Michoacán tiene presencia de 17 grupos criminales. (Infobae)

La explosión de un vehículo frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, registrada este sábado 6 de diciembre, formaría parte de la disputa entre cárteles que mantiene el municipio debido a su ubicación estratégica en el estado.

En entrevista con Infobae México, David Saucedo, experto en seguridad pública y crimen organizado, detalló que este ataque se debe al conflicto permanente entre grupos criminales por dominar el municipio debido a que les permite controlar la zona costera de Michoacán.

Saucedo explicó que desde hace al menos 5 años el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) -liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”- y las células del grupo de Cárteles Unidos se disputan el control del municipio debido a que se encuentra en la frontera de Colima y Michoacán.

Coahuayana también cuenta con paso por la carretera federal 200, una vía clave debido a que conecta todos los municipios de la zona costera de Michoacán, lo cual beneficia al CJNG para controlar la región y asegurar su expansión por el estado.

El interés del CJNG por controlar Coahuayana y su principal obstáculo

"El Abuelo" es identificado como líder de Cárteles Unidos, una organización criminal compuesta por la alianza de grupos delincuenciales. (Gobierno EUA)

De acuerdo con el experto, este municipio es un sitio clave para permitir el ingreso a regiones de Michoacán, por lo que el CJNG está interesado en él para formalizar su total dominio del estado.

Y es que, de acuerdo con un mapa criminal realizado por Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y experto en seguridad pública, el también llamado cártel de las cuatro letras cuenta con operaciones en 110 municipios de los 113 que componen al estado.

Sin embargo, Saucedo detalló que este municipio mantiene una “muralla” implementada por Cárteles Unidos para evitar que el CJNG lo controle.

“Coahuayana es la puerta de entrada a la zona costera y a la Sierra Madre del Sur del estado de Michoacán. Uno de los factores que han evitado que Michoacán caiga en poder de las tropas de “El Mencho”, es justamente que el abastecimiento de armas, municiones, pertrechos y la llegada de tropas de refuerzo se ve obstaculizada por el “embudo” y contención que los Cárteles Unidos realizan en Coahuayana. El municipio se ha convertido en una muralla que frena el avance de las tropas del CJNG en la zona", explicó.

Ataques contra la policía comunitaria como estrategia

La explosión del coche bomba dejó como saldo tres personas muertas y seis lesionadas. Foto: RRSS

Saucedo comentó que Cárteles Unidos estaría influyendo en los procesos electorales del municipio, lo que provoca que las autoridades estén operando a su favor para evitar el ingreso del CJNG.

En respuesta, el cártel liderado por “El Mencho” estaría llevando a cabo ataques en contra de la policía comunitaria y obligando a los civiles a desplazarse del municipio ante la inseguridad.

“Los jaliscienses han reaccionado con ataques en contra de la policía comunitaria, sembrando minas terrestres, lanzando ataques con drones, colocando coches bomba (como ocurrió el día de hoy en el primer cuadro de la cabecera municipal) y utilizando tácticas de narcoterrorismo, que han inducido el desplazamiento de la población civil”, explicó.

Un hecho similar ocurrió el 24 de agosto de 2024, cuando se registró un enfrentamiento armado entre presuntos integrantes del CJNG y de la Policía Comunitaria de Coahuayana que dejó como saldo la muerte de 8 uniformados.

COAHUAYANA, MICHOACÁN. 01AGOSTO2019. Grupos de autodefensa de la sierra-costa del estado realizando tareas de vigilancia. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/ CUARTOSCURO.COM

Además, el 22 de febrero de 2025 se registró la explosión de un vehículo en una calle de terracería del municipio, el cual quedó destrozado y causó pérdidas materiales en un inmueble y un plantío debido a la onda expansiva.

Autodefensas también podrían estar involucrados con el crimen organizado

El experto también comentó que los grupos de autodefensas que tiene presencia en el municipio podrían tener nexos con el crimen organizado, lo que beneficiaría el bloqueo al CJNG.

Desde el año 2014 se ha documentado la participación como líder de autodefensas de Héctor Zepeda Navarrete, conocido como “El Comandante Teto”, con el objetivo de enfrentarse a los Caballeros Templarios en el municipio.

A partir de 2023 se reportó que Zepeda estaría encargado de un cuerpo de seguridad para combatir al CJNG y evitar su ingreso a Coahuayana.

“Aunque en la zona también se ha documentado la existencia de ‘grupos de autodefensa’ que dicen proteger a la población de los grupos del narcotráfico, es muy probable que estos en realidad sean células de sicarios de las mafias locales michoacanas que tratan de impedir el avance del CJNG", explicó.

FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

Además, comentó que información de inteligencia del gobierno federal refiere que el principal líder de Cárteles Unidos en la región es Héctor Zepeda Navarrete, “El Comandante Teto”; mientras que el principal cabecilla del CJNG es Luis Gabriel Cabrera Jiménez, alias “El Humilde”.

Por la explosión del coche bomba ocurrida este sábado se registró -hasta el momento de la publicación de esta nota- el fallecimiento de tres personas y un saldo de seis heridos.