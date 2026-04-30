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Ideas sencillas de peinados locos que triunfan este Día del Niño y la Niña 2026

Las redes sociales convierten una actividad escolar sencilla en una competencia creativa que contagia alegría y fomenta la participación de todos

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Collage de ocho fotos de niños con peinados creativos usando alimentos como Doritos, palomitas, yogur y diversos accesorios.
La actividad, que inició como una dinámica escolar, se ha transformado en una competencia de creatividad y convivencia familiar, donde cada detalle se comparte y multiplica en redes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día del Niño 2026 ha retomado los peinados locos como una de las tendencias más populares y virales en escuelas y redes sociales.

Plataformas como TikTok y Pinterest han impulsado este fenómeno, llevando a miles de familias a buscar ideas creativas, económicas y llamativas para sorprender en las aulas durante el 29 y 30 de abril.

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La actividad, que inició como una dinámica escolar, se ha transformado en una competencia de creatividad y convivencia familiar, donde cada detalle se comparte y multiplica en redes.

Viralización en redes sociales y origen de la tendencia

Un collage de cuatro imágenes que muestran a niños con elaborados y creativos peinados, incluyendo un estilo de Doritos, un dinosaurio verde, un sombrero de Sonic y elementos azules brillantes.
Ideas para niños (Imagen Ilustrativa Infobae inspiradas en Printerest y TikTok)
Cuatro imágenes de peinados creativos infantiles: cabello estilo ramen, moños de palomitas, mariposa rosa brillante y un moño con accesorio de sonrisa.
Ideas de peinados para niñas (Imagen Ilustrativa Infobae inspiradas en tendencias de Printerest y TikTok)

Los peinados locos para el Día del Niño han encontrado en las redes sociales su principal motor de viralización. Videos y fotos publicados en TikTok y Pinterest muestran decenas de propuestas, desde estilos sencillos hasta verdaderas esculturas capilares.

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Padres, madres y estudiantes comparten tutoriales y resultados, provocando que la tendencia se multiplique cada año. La dinámica, que consiste en acudir a la escuela con un peinado fuera de lo común y hecho en casa, ha ganado fuerza porque fomenta la creatividad y la convivencia, sin requerir grandes gastos.

Principales estilos y ejemplos virales de 2026

(RS)
(Captura de pantalla)

Entre los peinados locos que han destacado esta temporada figuran el de gallo —hecho con palillos y foamy—, el de cupcakes, que utiliza moldes y decoraciones de colores, y el de pulpo, que requiere ojitos móviles y gel para formar tentáculos.

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(Captura de pantalla)

Otros estilos virales incluyen el peinado de lava trastes con algodón y esponja, el de Ansiedad inspirado en personajes animados, y los globos flotantes atados con hilo y ligas. Todos estos estilos han sido replicados y compartidos cientos de veces en redes, mostrando su facilidad de elaboración y el impacto visual que generan en las celebraciones escolares.

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(Captura de pantalla)

Impacto en la convivencia familiar y escolar

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(Captura de pantalla)

La preparación de peinados locos se ha convertido en una actividad familiar que fortalece la convivencia entre padres e hijos. Más allá de la competencia, la tendencia invita a compartir tiempo juntos y a desarrollar la creatividad en casa.

En las escuelas, el “Día del peinado loco” ya es parte fundamental del Día del Niño, promoviendo la integración y el sentido lúdico entre los estudiantes de kínder y primaria.

Recomendaciones y paso a paso desde redes sociales

Los tutoriales virales han facilitado la participación de más familias. Desde pasos detallados para lograr un peinado de tendedero —con palitos, ropa en miniatura y pinzas— hasta ideas sencillas como el de esponja con jabón para quienes tienen cabello corto, las redes sociales ofrecen guías accesibles para todos.

La tendencia demuestra que con materiales básicos y creatividad es posible sumarse a la celebración y destacar en las aulas, sin invertir grandes sumas.

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