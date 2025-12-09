Panettone mexicano de naranja, chocolate y frutos secos: el pan dulce fusión ideal para tus fiestas

El panettone es símbolo de la Navidad alrededor del mundo; su miga aireada, su aroma a mantequilla y cítricos y su relleno generoso lo convierten en el favorito para desayunos, meriendas o como obsequio premium.
Receta de Panettone mexicano de naranja, chocolate y frutos secos
Al darle un giro mexicano, usando naranja fresca, chocolate amargo, nuez de castilla o pecana, y un toque de vainilla nacional, nuestro panettone se transforma en un pan lleno de color, orgullo y sabor local, perfecto para consentir a familia y amigos en las fiestas decembrinas.
Puedes hornearlo en moldes altos tradicionales o en latas recicladas forradas, y decorarlo con glaseado simple, más ralladura de naranja o frutos secos. Es un pan que gusta a grandes y chicos, y cuya elaboración es divertida y apapachadora para vivir el espíritu festivo desde la cocina.
Ingredientes
- 500 g de harina de trigo (puede ser mitad harina de fuerza)
- 100 ml de leche tibia
- 15 g de levadura seca instantánea (o 30 g de levadura fresca)
- 120 g de azúcar
- 5 huevos grandes a temperatura ambiente
- 180 g de mantequilla suavizada
- 1 cucharadita de esencia de vainilla mexicana
- 1 cucharadita de ralladura de naranja
- 100 g de naranja confitada o ralladura fresca
- 80 g de chocolate amargo (mínimo 60% cacao), troceado
- 80 g de nueces mexicanas (pecanas, nuez de castilla o macadamia), picadas
- 80 g de frutos secos (pasitas, arándanos, higos secos, dátiles)
- 1/2 cucharadita de sal
- Azúcar glass, más naranja confitada y chocolate para decorar (opcional)
Cómo hacer panettone mexicano de naranja, chocolate y frutos secos paso a paso
- Prepara la levadura:Disuelve la levadura seca con la leche tibia y 1 cucharadita de azúcar. Deja reposar 10 minutos hasta que espume.
- Haz la masa:En un bowl grande, bate huevos, azúcar, vainilla, ralladura de naranja y sal. Incorpora la mezcla de levadura, luego agrega la harina poco a poco, batiendo o mezclando. Agrega la mantequilla suave en trozos, integrando bien (la masa se vuelve pegajosa, no te preocupes).
- Amasado y primer reposo:Amasa durante 8-10 minutos a mano o con gancho, hasta que la masa esté lisa y elástica. Forma una bola, cubre y deja reposar en lugar cálido hasta que doble su tamaño (1.5 a 2 horas).
- Agrega los rellenos:Desgasifica la masa suavemente y agrega naranja confitada, chocolate, nueces y frutos secos. Integra con cuidado para que queden bien repartidos.
- Segundo levado:Coloca la masa en un molde alto para panettone engrasado y forrado (puede ser de panettone, una lata alta o un cilindro de papel). Deja reposar nuevamente, cubierto, hasta que suba hasta casi el borde (1-1.5 horas).
- Hornea:Precalienta el horno a 180°C. Haz una cruz en la superficie y coloca encima un trocito de mantequilla. Hornea de 40 a 50 minutos, hasta que luzca bien dorado y al golpear la base suene hueco (si dora muy rápido, cubre con papel aluminio los últimos minutos).
- Enfría y decora:Deja enfriar sobre una rejilla. Espolvorea con azúcar glass, decora con más chocolate troceado, frutas y frutos secos si deseas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 10-12 rebanadas generosas.
Valor nutricional aproximado por rebanada
- Calorías: 320
- Grasas: 12 g
- Grasas saturadas: 6 g
- Carbohidratos: 45 g
- Azúcares: 18 g
- Proteínas: 7 gEstos valores son estimados y varían según los ingredientes exactos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Hasta 7 días, bien envuelto y en lugar fresco. Puedes congelar rebanadas por hasta 2 meses.