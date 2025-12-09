México

Inflación en México sube a 3.80% en noviembre: estos productos de la canasta básica aumentaron y bajaron de precio

La inflación repuntó en noviembre, impulsada por alzas en electricidad y productos agropecuarios

Aumentó el precio de productos
Aumentó el precio de productos de la canasta básica en noviembre de 2025 (Crédito: Cuartoscuro)

La inflación en el país volvió a mostrar un repunte durante noviembre, de acuerdo con el reporte más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El organismo informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un incremento mensual de 0.66%, lo que llevó la inflación general anual a 3.80%, por encima del 3.57% registrado en octubre.

El INEGI detalló que el nivel del INPC para noviembre de 2025 se ubicó en 142.645 puntos, un dato que confirma la presión inflacionaria de algunos bienes y servicios clave.

Cabe recordar que, en noviembre de 2024, la inflación mensual había sido de 0.44% y la anual alcanzaba 4.55%, lo que refleja una ligera mejoría en el comportamiento de los precios respecto al año pasado, aunque con presiones estacionales marcadas.

El comportamiento de noviembre estuvo influido principalmente por incrementos en productos agropecuarios y energéticos, así como en algunos servicios esenciales para los hogares mexicanos.

A continuación, se presentan los productos que más aumentaron y aquellos que disminuyeron su precio durante el mes.

Productos que subieron de precio en noviembre

El jitomate aumentó de precio
El jitomate aumentó de precio en un +14.34% durante el mes de noviembre de 2025 (REUTERS/Raquel Cunha)

El rubro que más presionó al alza la inflación fue la electricidad, con un aumento mensual de 20.7%, un ajuste habitual en esta temporada debido a la finalización de subsidios de verano en varias regiones del país.

Los productos de la canasta básica que subieron fueron en noviembre:

  • Jitomate: +14.34%
  • Chile serrano: +24.76%
  • Calabacita: +17.05%

Otros incrementos relevantes fueron:

  • Electricidad: +20.7%
  • Colectivo: +4.9%
  • Loncherías, fondas, torterías y taquerías: +0.82%
  • Vivienda propia: +0.23%
  • Servicios profesionales: +10.93%
  • Restaurantes y similares: +0.70%
  • Productos para el cabello: +2.00%

En el caso de los productos agropecuarios como el jitomate, la calabacita y el chile serrano, las variaciones responden a factores estacionales y a condiciones climáticas que afectan la oferta.

Asimismo, algunos servicios como los profesionales y los relacionados con alimentos preparados continúan con incrementos moderados, reflejo de los ajustes en costos operativos.

Productos que bajaron de precio durante el mes

El costo del limón bajó
El costo del limón bajó en -7.46% en noviembre de 2025 (Foto: Agencia Andina)

A pesar del repunte inflacionario, algunos alimentos y bebidas registraron caídas en su precio durante noviembre, ayudando a amortiguar el alza general.

Los productos de la canasta básica que bajaron en noviembre fueron:

  • Limón: -7.46%
  • Aguacate: -7.28%
  • Naranja: -3.97%
  • Plátanos: -2.93%
  • Frijol: -1.28%

Otros decrementos relevantes fueron:

  • Ron: -5.43%
  • Vino de mesa: -4.29%
  • Papa y otros tubérculos: -3.68%
  • Tequila: -2.65%
  • Pantalones para hombre: -1.75%

Las caídas en frutas como el limón, aguacate y naranja obedecen a una mayor disponibilidad en el mercado, mientras que la reducción en bebidas alcohólicas sugiere una estabilización en costos de producción y distribución.

Un cierre de año con inflación controlada, pero con presiones

Pese al incremento observado en noviembre, la inflación en México se mantiene dentro del rango objetivo del Banco de México, que es de 3% ±1 punto porcentual. No obstante, los analistas advierten que los incrementos en productos energéticos y agropecuarios podrían continuar generando variaciones importantes en los últimos meses del año.

Mientras tanto, los consumidores deberán seguir atentos a los movimientos de precios en productos básicos, especialmente de la canasta alimentaria, donde se observaron las mayores fluctuaciones.

