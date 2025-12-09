“¿Dónde nos quieres ver?”: JNS pide a fans elegir ciudades para conciertos por sus 30 años de carrera

JNS pide a fans decidir en qué ciudades se presentarán para conciertos de 2026. Crédito: Instagram/@grupojns.

JNS pidió a sus fans que decidieran en qué ciudades y estados de la República Mexicana se presentarán para el siguiente año.

Lo anterior como parte de su gira de conciertos que la agrupación tiene programada para 2026 por los festejos de su 30 aniversario.

En días pasados, Angie Taddei, integrante del grupo, adelantó que se tienen preparadas celebraciones para el siguiente año. Detalló que invitarán a exintegrantes que han pertenecido a la agrupación anteriormente.

“Sí, sin duda vamos a hacer algo para los 30 años, sin duda vamos a invitar a las J’s para que vengan a cantar, a las Jeans de antes de los noventas, para que hagamos algo juntas”, expresó la artista en entrevista.

JNS prepara concierto para inicios de 2026. Crédito: Instagram/@grupojns.

A través de sus redes sociales, JNS compartió un video donde se leen varias ciudades de la República Mexicana, donde al final del material se observa la frase: ¿Dónde nos quieres ver?

Entre las ciudades que se pueden leer en el material se encuentran: Cancún, Querétaro, Puebla, Veracruz, Mérida.

Junto al video compartido en la cuenta oficial de Instagram, las intérpretes de ‘Entre azul y buenas noches’, ‘Pepe’ y ‘Enferma de amor’ escribieron:

“Nuestras ganas de estar con ustedes nunca se acaban. Se viene un gran año para las JNS y todos muestran fans que nos han acompañado a lo largo de nuestra carrera”, escribió JNS en sus redes sociales oficiales.

El conjunto musical prepara sus festejos por sus 30 años de carrera musical. Crédito: Instagram/@grupojns.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre estos conciertos programados para 2026 para festejar los 30 años de carrera de la agrupación.

De igual manera, se desconocen fechas y si las ciudades que compartieron en el video de sus redes sociales son las oficiales donde se presentarán.

Fans de JNS comienzan a escribir en qué ciudades quieren que la agrupación se presente en 2026

En la cuenta oficial de Instagram de JNS, por medio de la publicación mencionada anteriormente, fans escribieron las ciudades y recintos donde quieren que la agrupación se presente.

Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Estado de México son algunas de las ciudades y entidades donde los seguidores del conjunto de pop noventero quieren que se presente.

Auditorio Nacional y Teatro Metropolitan, de la Ciudad de México, son algunos de los recintos que más solicitan los fans para que las JNS se presenten en el 2026 como parte de su gira de conciertos por la República Mexicana para festejar sus 30 años de carrera musical.

El grupo antes era conocido como Jeans, pero tras su reencuentro en 2015 se cambió por JNS. Foto; IG: @karladiazof.

Así fue el inicio de JNS (antes Jeans)

El grupo JNS, antes conocido como Jeans, surgió en la Ciudad de México en 1994, cuando Patricia Sirvent y cinco amigas formaron una agrupación enfocada en el pop dirigido al público juvenil.

Tras varios cambios en la alineación, el cuarteto logró consolidarse con Paty Sirvent, Karla Díaz-Leal, Melissa López y Angie Taddei, quienes se convirtieron en las integrantes más representativas.

En 1996, lanzaron su álbum debut “Jeans”, que incluyó éxitos como “Pepe” y “Me pongo mis jeans”, posicionándose rápidamente en la industria musical mexicana y latinoamericana.

El grupo experimentó un ascenso notorio durante la década de 1990 y principios de 2000, impulsado por temas pop y coreografías dirigidas a adolescentes.