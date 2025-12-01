90’s Pop Tour ‘Antro’ anuncia nueva fecha para 2026: esta será la ciudad donde se presentarán

El 90's Pop Tour 'Antro' suma una nueve fecha para 2026. Foto: Instagram/90spoptour.

El 90’s Pop Tour ‘Antro’ ya ha tenido varias presentaciones en diferentes estados de la República Mexicana este 2025.

La llamada ‘máquina del tiempo’ se renovó y ahora se ha presentado en tres ocasiones en su versión ‘Antro’. Debido al éxito que ha alcanzado, ya se han anunciado varias fechas para próximas presentaciones.

Recientemente, en la agenda del elenco del 90’s Pop Tour ‘Antro’ suma una nueva fecha y presentación en una ciudad de la República Mexicana para 2026.

Hasta el momento, las fechas de presentación del 90’s Pop Tour ‘Antro’ que ya han sido realizadas han sido en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y en la Arena Guadalajara, de la ciudad de Jalisco del mismo nombre.

El concierto más reciente fue en la Arena Guadalajara el pasado viernes 21 de noviembre. Foto: Instagram/

El 90’s Pop Tour se presentó con doble fecha el viernes 24 y sábado 25 de noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, con lo que arrancó este renovado proyecto musical en su versión ‘Antro’.

Posteriormente, el pasado 21 de noviembre, esta versión de las mejores canciones de pop de los noventas en español se llevó a cabo en la Arena Guadalajara.

El evento musical se llevó a cabo el pasado viernes 21 de noviembre. Crédito: Instagram/@90spoptour

En las redes oficiales del 90’s Pop Tour ‘Antro’ se han presentado varias fechas ya confirmadas y programadas en diferentes ciudades de México para 2026.

Este fin de semana se confirmó una nueva fecha para otra ciudad durante el 2026.

¿En qué otra ciudad se presentará el 90’s Pop Tour ‘Antro’?

En las redes sociales del 90’s Pop Tour ‘Antro’ se confirmó la nueva fecha de concierto.

Se trata del viernes 18 de septiembre en la Arena Guadalajara, en la ciudad del mismo nombre del estado de Jalisco.

Cabe resaltar que el proyecto ya se presentó el pasado viernes 21 de noviembre, como se mencionó anteriormente, por lo que se plantea volver a repetir el mismo éxito obtenido que en el primer concierto.

La Arena Guadalajara realizará nuevamente un concierto del 90's Pop Tour 'Antro' para 2026. Foto: Instagram/@90spoptour.

Próximas fechas del 90’s Pop Tour ‘Antro’

De acuerdo con lo anunciado por los artistas y demás, el 90’s Pop Tour ‘Antro’ llegará con varias fechas para inicios del siguiente año, por lo que el elenco se presentará en estas ciudades.

Entre las fechas están:

Viernes 20 de febrero en la Arena Monterrey en el estado de Nuevo León.

Sábado 14 de marzo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

¿Qué artistas se presentarán en el 90’s Pop Tour ‘Antro’ en la Arena Guadalajara?

JNS, Kabah, Ari Boroboy, Erika Zaba, Kalimba y M’Balia, Magneto, Erick Rubín, Mercurio, The Sacados y Caló son los artistas que formarán parte del elenco del 90’s Pop Tour ‘Antro’ para el próximo concierto del viernes 19 de septiembre en la Arena Guadalajara.

Hasta el momento son parte del elenco confirmado para esta fecha, así como las demás presentaciones que se han llevado a cabo y para las otras ciudades del país.