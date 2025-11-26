Angie Taddei de JNS anuncia sorpresas por los 30 años del grupo: “Merece una celebración importante”

JNS prepara festejos para 2026. Crédito: Instagram/@grupojns.

Angie Taddei, integrante de JNS, informó que el conjunto musical prepara sorpresas para el 2026, debido a que se cumplen 30 años de la conformación del grupo.

En entrevista, la cantante reveló que hay muchas sorpresas para el siguiente año, ya que el conjunto musical llega a tres décadas de pisar los escenarios.

Aunque no dio muchos detalles al respecto, indicó que los 30 años de la agrupación merecen una celebración importante.

Mencionó que para los festejos de los 30 años del grupo invitarán a exintegrantes de esta misma agrupación de años anteriores.

Angie Taddei reveló celebraciones y sorpresas para festejar tres décadas del grupo noventero. Crédito: YouTube/BoBo Mx.

“Sí, sin duda vamos a hacer algo para los 30 años, sin duda vamos a invitar a las J’s para que vengan a cantar, a las Jeans de antes de los noventas, para que hagamos algo juntas”, expresó la artista.

Taddei expresó que la historia de los 30 años de JNS se cuenta con todas las integrantes que han pasado por esta alineación a través de los años.

Por último, aseveró que estos 30 años merecen una celebración importante.

No se dieron más detalles acerca de conciertos, fechas y cómo será la dinámica de cada evento musical. Tampoco se dio a conocer quiénes serán las exintegrantes que participarán en estos festejos de los 30 años.

Así se fue conformando JNS

El grupo JNS, antes conocido como Jeans, surgió en la Ciudad de México en 1994, cuando Patricia Sirvent y cinco amigas formaron una agrupación enfocada en el pop dirigido al público juvenil.

Tras varios cambios en la alineación, el cuarteto logró consolidarse con Paty Sirvent, Karla Díaz-Leal, Melissa López y Angie Taddei, quienes se convirtieron en las integrantes más representativas.

En 1996, lanzaron su álbum debut “Jeans”, que incluyó éxitos como “Pepe” y “Me pongo mis jeans”, posicionándose rápidamente en la industria musical mexicana y latinoamericana.

El grupo experimentó un ascenso notorio durante la década de 1990 y principios de 2000, impulsado por temas pop y coreografías dirigidas a adolescentes.

Las integrantes actualmente comparten escenario junto al elenco del 90's Pop Tour 'Antro'. Foto: Instagram/@grupojns.

Canciones como “Enferma de amor” y “Dime que me amas” fortalecieron su presencia en la radio y televisión.

A lo largo de su historia, JNS enfrentó salidas y regresos de integrantes: Karla Díaz, Melissa López, Angie Taddei y Regina Murgia, pero mantuvo su popularidad con giras y lanzamientos constantes.

En 2015, el grupo adoptó el nombre JNS y se reincorporó a los escenarios como parte de la gira “90’s Pop Tour”, reuniendo a miles de seguidores.

En 2015, el grupo pasó de ser Jeans a convertirse en JNS. Foto Instagram/@grupojns.

Su legado en la música pop mexicana permanece vigente, influenciando nuevas generaciones y consolidando su trayectoria con presentaciones en distintas regiones del país.

El año pasado, una de sus principales integrantes, Karla Díaz, dejó el grupo por motivos de agendas, lo que asombró a los fans, ya que era una de las que se habían mantenido en el conjunto desde sus inicios.