Exhiben fallas de audio durante concierto del 90’s Pop Tour ‘Antro’ en Guadalajara

El concierto en la Arena Guadalajara se llevó a cabo el pasado viernes 21 de noviembre. Foto: Instagram/

El 90’s Pop Tour ‘Antro’ tuvo una edición más ahora en la Arena Guadalajara, ubicada en la ciudad del mismo nombre en el estado de Jalisco.

Luego de dos conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el pasado viernes 24 y sábado 25 de octubre, la llamada ‘máquina del tiempo’, que reúne a los artistas de pop de los noventas, llegó a esta ciudad del país.

En redes sociales, se compartieron fotografías y videos por parte de los fans y en las redes sociales oficiales del 90’s Pop Tour ‘Antro’ del evento musical llevado a cabo a finales de la semana pasada.

A través de redes sociales, se difundió un video donde se observa que durante el concierto se registró una falla en el sonido, lo que provocó que no se escuchara la voz de los artistas.

Desde semanas antes, el evento fue anunciado. Foto: Instagram/@90spoptour.

El momento quedó viralizado en las redes, donde la mayor parte del elenco que integra el 90’s Pop Tour ‘Antro’ se encontraba en el escenario cantando la canción de ‘Enloquéceme’, del grupo OV7.

El momento fue evidente cuando Ari Boroboy estaba cantando un fragmento de la canción y, posteriormente, era el turno de Kalimba y su voz no se escuchaba en el escenario.

Posteriormente, el elenco del 90’s Pop Tour ‘Antro’ también comenzó a cantar, pero ninguna de las voces se escuchaba, solamente la de Ari Borovoy.

El evento musical se llevó a cabo el pasado viernes 21 de noviembre. Crédito: TikTok/karlamayorquin.27.

El momento quedó captado por una fan, quien lo compartió en redes sociales oficiales y el momento se hizo viral.

Pese a que el elenco completo del 90’s Pop Tour ‘Antro’ se dio cuenta de la falla de audio que estaba sucediendo, siguió cantando y bailando, mientras el público asistente les aplaudía en reiteradas ocasiones.

Hasta el momento, ni la Arena Guadalajara ni algún integrante del elenco del 90’s Pop Tour, se pronunció por estas fallas de sonido.

Próximas fechas del 90’s Pop Tour ‘Antro’

De acuerdo con lo anunciado por los artistas y demás, el 90’s Pop Tour ‘Antro’ llegará con varias fechas para inicios del siguiente año, por lo que el elenco se presentará en estas ciudades.

Entre las fechas están:

Viernes 20 de febrero en la Arena Monterrey en el estado de Nuevo León.

Sábado 14 de marzo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

La nueva fecha del 90's Pop Tour Antro será el viernes 14 de marzo. Foto: Instagram/@90spoptour.

¿Qué artistas se presentaron en el 90’s Pop Tour ‘Antro’ en la Arena Guadalajara?

JNS, Kabah, Ari Boroboy, Erika Zaba, Kalimba y M’Balia, Magneto, Erick Rubín, Mercurio, The Sacados y Caló son los artistas que formaron parte del elenco del 90’s Pop Tour ‘Antro’ el pasado viernes 21 de noviembre.

Pese a lo ocurrido, el recinto registró un ‘lleno total’, donde los fans cantaron, aplaudieron y bailaron las mejores canciones de la década de los noventas de la música de pop en español.