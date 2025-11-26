México

Exhiben fallas de audio durante concierto del 90’s Pop Tour ‘Antro’ en Guadalajara

El evento musical se llevó a cabo el pasado viernes 21 de noviembre en la Arena Guadalajara

Guardar
El concierto en la Arena
El concierto en la Arena Guadalajara se llevó a cabo el pasado viernes 21 de noviembre. Foto: Instagram/

El 90’s Pop Tour ‘Antro’ tuvo una edición más ahora en la Arena Guadalajara, ubicada en la ciudad del mismo nombre en el estado de Jalisco.

Luego de dos conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el pasado viernes 24 y sábado 25 de octubre, la llamada ‘máquina del tiempo’, que reúne a los artistas de pop de los noventas, llegó a esta ciudad del país.

En redes sociales, se compartieron fotografías y videos por parte de los fans y en las redes sociales oficiales del 90’s Pop Tour ‘Antro’ del evento musical llevado a cabo a finales de la semana pasada.

A través de redes sociales, se difundió un video donde se observa que durante el concierto se registró una falla en el sonido, lo que provocó que no se escuchara la voz de los artistas.

Desde semanas antes, el evento
Desde semanas antes, el evento fue anunciado. Foto: Instagram/@90spoptour.

El momento quedó viralizado en las redes, donde la mayor parte del elenco que integra el 90’s Pop Tour ‘Antro’ se encontraba en el escenario cantando la canción de ‘Enloquéceme’, del grupo OV7.

El momento fue evidente cuando Ari Boroboy estaba cantando un fragmento de la canción y, posteriormente, era el turno de Kalimba y su voz no se escuchaba en el escenario.

Posteriormente, el elenco del 90’s Pop Tour ‘Antro’ también comenzó a cantar, pero ninguna de las voces se escuchaba, solamente la de Ari Borovoy.

El evento musical se llevó a cabo el pasado viernes 21 de noviembre. Crédito: TikTok/karlamayorquin.27.

El momento quedó captado por una fan, quien lo compartió en redes sociales oficiales y el momento se hizo viral.

Pese a que el elenco completo del 90’s Pop Tour ‘Antro’ se dio cuenta de la falla de audio que estaba sucediendo, siguió cantando y bailando, mientras el público asistente les aplaudía en reiteradas ocasiones.

Hasta el momento, ni la Arena Guadalajara ni algún integrante del elenco del 90’s Pop Tour, se pronunció por estas fallas de sonido.

Próximas fechas del 90’s Pop Tour ‘Antro’

De acuerdo con lo anunciado por los artistas y demás, el 90’s Pop Tour ‘Antro’ llegará con varias fechas para inicios del siguiente año, por lo que el elenco se presentará en estas ciudades.

Entre las fechas están:

Viernes 20 de febrero en la Arena Monterrey en el estado de Nuevo León.

Sábado 14 de marzo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

La nueva fecha del 90's
La nueva fecha del 90's Pop Tour Antro será el viernes 14 de marzo. Foto: Instagram/@90spoptour.

¿Qué artistas se presentaron en el 90’s Pop Tour ‘Antro’ en la Arena Guadalajara?

JNS, Kabah, Ari Boroboy, Erika Zaba, Kalimba y M’Balia, Magneto, Erick Rubín, Mercurio, The Sacados y Caló son los artistas que formaron parte del elenco del 90’s Pop Tour ‘Antro’ el pasado viernes 21 de noviembre.

Pese a lo ocurrido, el recinto registró un ‘lleno total’, donde los fans cantaron, aplaudieron y bailaron las mejores canciones de la década de los noventas de la música de pop en español.

Temas Relacionados

90's Pop Tour90's Pop Tour AntroMúsicaPopConciertoConcierto en MéxicoConcierto MéxicoConciertos en MéxicoConciertos MéxicoKabahOV7MercurioJNSThe SacadosGuadalajaraArena GuadalajaraMagnetomexico-entretenimiento

Más Noticias

Golpe para América: Saint‑Maximin no estará en los Cuartos de Final

El francés quedó fuera por cuadro viral y América afrontará la Liguilla sin su refuerzo estelar

Golpe para América: Saint‑Maximin no

Ley extorsión: Artículo 19 advierte sobre posible censura y criminalización para periodistas con propuesta de Sheinbaum

Legisladores en la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen, el cual establece penas de 42 años a quien incurra en este delito

Ley extorsión: Artículo 19 advierte

Sin avances con Segob: líder campesino advierte no retirarán bloqueos pese a llamado al diálogo

La Secretaría de Gobernación asegura tener diálogo abierto con los protestantes

Sin avances con Segob: líder

Qué boxeador mexicano podría enfrentar a David Benavidez luego de que Canelo rechazó la pelea

El “monstruo mexicano” ya visualizó una nueva rivalidad y se olvidó de Saúl Álvarez, ex campeón de los supermedianos

Qué boxeador mexicano podría enfrentar

Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de noviembre: servicio lento en la Línea 7

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomisan más de media tonelada

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta en un cargamento de lechugas en la frontera

CJNG anuncia con narcomanta su llegada a territorio de “El Abuelo” en Michoacán

Enfrentamiento entre marinos y civiles armados deja tres detenidos en Sinaloa

El Plan Michoacán ha dejado estos resultados del 10 al 24 de noviembre

Detienen a integrante de “Los Mayas” vinculada al despojo de inmuebles para huachicol de agua en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Martha Higareda vivió aterrador suceso

Martha Higareda vivió aterrador suceso paranormal que alteró a sus gemelas antes de nacer: “Me están pateando”

Mamá de Fátima Bosch defiende el triunfo de su hija en Miss Universo 2025: “Tu victoria es real”

Los podcasts de terror y temática paranormal conquistan a la audiencia de Spotify México esta semana

Jorge Alberto Aguilera, viudo de Gabriela Michel, reveló cómo era su relación con Eugenio Derbez

Padre de Fátima Bosch niega haber otorgado contratos en Pemex tras escándalo por Miss Universo 2025

DEPORTES

Golpe para América: Saint‑Maximin no

Golpe para América: Saint‑Maximin no estará en los Cuartos de Final

Qué boxeador mexicano podría enfrentar a David Benavidez luego de que Canelo rechazó la pelea

¿La UNAM se lo negó?: se revela el verdadero motivo por el que Cruz Azul jugará el domingo

Conejo Pérez elige entre Malagón y Rangel para portero titular en el Mundial 2026: “Son grandes arqueros”

Las estrellas que podrían enfrentar al Tri en la inauguración del Mundial 2026: Haaland, Salah o Mahrez