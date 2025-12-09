México

Detienen en Cancún a marino en activo durante arresto de “El Danone”, jefe de plaza del CJNG

Su captura fue por “resistencia de particulares”, aclararon las autoridades locales

Las autoridades informaron que el
Las autoridades informaron que el marino no tiene relación con el jefe de plaza del CJNG. | Semar

Un elemento activo de la Secretaría de Marina (Semar) fue detenido por autoridades estatales en Cancún, durante un operativo realizado sobre la avenida José López Portillo, donde también fue capturado Emilio Alejandro “N”, alias El Danone, señalado como presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el norte de Quintana Roo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del estado, el marino fue identificado como Matías S. G., Primer Maestre de Infantería de Marina y quien actualmente se desempeñaba como jefe del Centro de Comando (C2) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Puerto Morelos.

Durante la intervención, viajaba en una camioneta blanca, donde las autoridades aseguraron un arma de fuego de cargo y aproximadamente 300 mil pesos en efectivo.

SSC descarta vínculo directo con “El Danone”

Horas después de los hechos, la SSC de Quintana Roo aclaró que la detención del marino no fue por su presunto vínculo con el líder criminal, sino por el delito de “resistencia de particulares”.

"El Danone", jefe de plaza
"El Danone", jefe de plaza del CJNG en Quintana Roo. Foto: SSC Quintana Roo

Durante la conferencia de seguridad realizada en Chetumal, el titular de la dependencia, Julio Gómez Torres, explicó que el elemento naval fue asegurado luego de negarse a una revisión y agredir verbalmente a los agentes estatales que participaban en el operativo.

“El marino está detenido por resistencia de particulares. Se le pidió que detuviera su vehículo para una inspección y respondió de manera agresiva hacia el personal de la Secretaría; por eso fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado”, señaló el funcionario.

El secretario confirmó que el detenido viajaba acompañado de su esposa y dos niñas, de 5 y 2 años de edad, quienes no fueron intervenidas por las autoridades.

Operativos paralelos y versiones iniciales

La detención del marino ocurrió casi de manera simultánea a la captura de El Danone, lo que generó versiones iniciales sobre una posible relación entre ambos casos. No obstante, Gómez Torres fue enfático en que, hasta el momento, no existe una conexión acreditada entre los hechos.

Vehículo donde se encontraba el
Vehículo donde se encontraba el implicado. Foto: SSC Quintana Roo

“Si existe o no relación entre un hecho y otro, eso corresponde determinarlo a la Fiscalía. Por ahora, la detención del marino se mantiene únicamente por resistencia de particulares”, puntualizó.

La captura del presunto jefe de plaza se realizó mediante un despliegue conjunto de la SSC, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Marina, lo que provocó una amplia movilización policiaca en la zona de López Portillo, donde posteriormente fue interceptado el elemento naval.

Marina colaborará con la investigación

Por su parte, la Secretaría de Marina informó que, una vez asegurado su elemento, fue entregado a las autoridades civiles y que la Quinta Región Naval colaborará con las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, en apego a los principios de legalidad y disciplina institucional.

La Semar informó que colaborará
La Semar informó que colaborará con las investigaciones para llegar al fondo del caso. (CUARTOSCURO)

Será la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo la que determine la situación jurídica del marino y defina si existe o no alguna conexión operativa o delictiva con la detención del presunto líder criminal del CJNG.

