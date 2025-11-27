México

Explota embarcación de la Marina en Cozumel: hay cinco elementos heridos

El accidente derivó de la manipulación de combustible

Los uniformados fueron llevados a
Los uniformados fueron llevados a una Clínica Naval (Facebook/Minatitlán Noticias del Sureste)

La Secretaría de Marina (Semar) confirmó que cinco de sus elementos resultaron heridos tras la explosión de un embarcación menor en Cozumel, Quintana Roo, el 27 de noviembre.

El informe de la institución indica que los efectivos realizaban maniobras rutinarias en un vehículo menor tipo ERI (embarcación de respuesta inmediata) cuando los uniformados manipulaban combustible.

“Se suscitó un incidente que ocasionó heridas a cinco elementos navales que se encontraban a bordo de la misma”, es parte del informe.

Es por ello que los uniformados fueron llevados a una Clínica Naval de Cozumel donde su estado de salud es reportado como estable. Por su parte Alfredo Arellano Villaseñor, quien es director de Protección Civil, Bomberos y Guardavidas de Cozumel, detalló que el accidente fue reportado entre las 10:30 y 10:40 de la mañana del jueves.

El accidente habría sido originado
El accidente habría sido originado por la manipulación de combustible (Facebook/VerasMx)

“Cuando nosotros llegamos ya estaba la situación, nosotros e la dirección de Protección Civil no tenemos algo que pueda determinar que originó ese incidente, ya le toca a la autoridad federal o a la Fiscalía determinar qué ocurrió con esa embarcación”, comentó Arellano Villaseñor.

Algunas imágenes compartidas en redes sociales muestran el humo que sale de la embarcación que estaba en la parte de los muelles, así como el fuego en la unidad.

De igual manera, la Marina asegura que el Mando Naval ha proporcionado los apoyos necesarios para brindar atención médica a los elementos afectados por el accidente, además de que mantiene comunicación con los familiares de los uniformados.

Poco antes de la 1:0 de la tarde, la gobernadora Mara Lezama Espinoza publicó que el incidente fue controlado sin que los elementos de la Marina resituaran heridos de gravedad.

El incendio fue controlado (X/@MaraLezama)
El incendio fue controlado (X/@MaraLezama)

“Esta mañana se registró un incendio en una embarcación dentro de la Marina Fonatur. Los cuerpos de emergencia atendieron a 5 personas lesionadas”, compartió la mandataria a través de su cuenta de X.

Explosión en Sonora deja 23 muertos

Cabe recordar que a inicios de noviembre ocurrió un incendio en Hermosillo, Sonora, que dejó 23 personas muertas. El 4 de noviembre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que las 23 víctimas fueron identificadas.

“Habrá investigaciones ministeriales y administrativas exhaustivas y rigurosas“, aseguró el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, quien además solicitó a la Universidad Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para que apoyen a los peritajes respecto a la explosión e incendio en Hermosillo.

