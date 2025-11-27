Cae “Pantera” en Quintana Roo, ligado a 13 homicidios y encargado de controlar sicarios

El sujeto capturado (FGE Quintana Roo)

Autoridades de Quintana Roo informaron el arresto de un sujeto identificado como Luis Alberto “N”, quien es investigado por su probable participación en 13 homicidios, además de actividades de delitos contra la salud.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo detalla que el sujeto recientemente capturado es conocido con los sobrenombres Pancho Arreola y Pantera.

El arresto del hombre fue realizado en el municipio de Benito Juárez, en la colonia irregular El Cedro, Rancho Viejo, en la Supermanzana 243. En dicho lugar Pantera fue capturado junto con un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Pancho Arreola es señalado como miembro de un grupo delictivo generador de violencia dedicado a la venta de drogas. Fue sorprendido con sustancias, presunta marihuana, cristal y crack.

El sujeto detenidos llevaba un arma de uso exclusivo de las autoridades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, las primeras averiguaciones de las autoridades indican que Pantera tenía era el encargado de recolectar el dinero de la denominada “guardia” en los diferentes puntos de venta de droga ubicados en la la zona de Rancho Viejo, además de ser el responsable de controlar sicarios.

Más de 10 asesinatos en menos de un año

Mientras que los homicidios por los que es investigado fueron cometidos entre el 24 de febrero y 31 de octubre de 2025.

“Tras practicar la prueba de balística comparativa IBIS al arma de fuego asegurada a Luis Alberto “N” durante su detención, se obtuvo coincidencia positiva con 10 eventos de homicidio y una persona lesionada, en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres", resalta el informe de la FGE Quintana Roo del 26 de noviembre.

Tanto el hombre detenido como los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que sea integrada la carpeta de investigación correspondiente. Las autoridades estatales no compartieron el nombre de la organización delictiva al que estaría ligado el ahora detenido.

Detenciones en Quintana Roo

(FOTO: Especial)

Cabe recordar que el pasado 16 de noviembre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a dos presuntos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se trató de Marcos Josué “N”, quien fue señalado como principal operador logístico del grupo criminal y también fue capturado Ángel Roberto “N”, este último apodado El Flaco.

Dichos sujetos fueron detenidos junto con dosis de marihuana, cristal (metanfetamina) y cocaína, además de 32 armas largas, 12 cortas y 125 cargadores de arma larga, así como cuatro granadas.