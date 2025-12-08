México Deportes

Cuauhtémoc Blanco pierde la cabeza y golpea a rival en el Clásico de Leyendas

El ex jugador azulcrema vuelve a ser protagonista por otro acto fuera de las canchas

Video viral muestra al
Video viral muestra al exjugador americanista golpeando en el rostro a Sergio Hernández de Chivas, derribándolo violentamente en amistoso; desata críticas por romper el espíritu del encuentro. (REUTERS/Margarito Perez Retana)

Cuauhtémoc Blanco volvió a generar controversia en un Clásico de Leyendas amistoso entre América y Chivas, donde un video capturó su conducta agresiva, recordando viejos episodios de su temperamento en el campo.​

En la grabación se observa cómo el ex jugador de las Águilas golpea en el rostro al portero de Chivas, Sergio Hernández, derribándolo al césped y posteriormente se encara con los jugadores de Chivas que se acercaron a defender a su compañero.

El incidente, lejos del espíritu de juego, desató críticas inmediatas entre aficionados y ex jugadores.

Agresión de Cuauhtémoc Blanco en Clásico de Leyendas

En McAllen, Texas, el ídolo
En McAllen, Texas, el ídolo americanista reacciona con puñetazo a Sergio Hernández tras empujón; jugadores de Chivas protestan, pero se disculpa y ayuda a levantarse, evocando agresión previa a Venado Medina.(EFE)

La agresión ocurrió durante el Clásico Nacional de Leyendas en McAllen, Texas, con participación de figuras como Adolfo ‘Bofo’ Bautista, donde el ídolo azulcrema reaccionó golpeando en el rostro al portero de Chivas, Sergio Hernández, tras un empujón por la espalda que lo tomó por sorpresa.

El partido se detuvo inmediatamente mientras jugadores de Chivas encaraban a Blanco y otros intentaban calmar los ánimos para evitar que la situación escalara.

Afortunadamente, Hernández se reincorporó poco después cuando el ex goleador americanista se acercó a disculparse y le extendió ambas manos para ayudarlo a levantarse.

Este incidente recuerda otro de finales de octubre, cuando Cuauhtémoc agredió a Alberto ‘Venado’ Medina en un Clásico de Leyendas en Tijuana, generando un conato de bronca entre ex jugadores de ambos equipos.​

Historial polémico de Cuauhtémoc Blanco dentro y fuera de la cancha

Temperamento violento en Clásicos de
Temperamento violento en Clásicos de Leyendas revive su historial de rojas y pleitos; como diputado genera escándalos de corrupción y ausencias. (EFE/Isaac Esquivel)

El temperamento de Cuauhtémoc Blanco ha marcado su carrera, con múltiples episodios violentos que contrastan con su genialidad técnica.

Durante su época profesional en América, acumuló tarjetas rojas por entradas duras y discusiones con árbitros. Su estilo aguerrido lo convirtió en ídolo, pero también en blanco de críticas por faltas temerarias.

Esto, acompañado de sus constantes conflictos políticos, convierte a Cuauhtémoc Blanco en una figura polarizante: amada por unos como símbolo de pasión y autenticidad, pero rechazada por otros que lo ven como ejemplo de impulsividad y falta de madurez.

Como diputado federal ha protagonizado escándalos como pleitos públicos con gobernadores, acusaciones de corrupción y ausencias injustificadas en sesiones del Congreso, lo que ha afectado su imagen pública.

