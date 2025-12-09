¿Cuántos meses de salario mínimo necesitas para comprar un boleto del partido inaugural del Mundial 2026?

Adquirir una entrada premium para el México vs. Sudáfrica equivale a casi 8 años de salario mínimo mensual en México. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México

El Mundial 2026 despierta enormes expectativas y también interrogantes muy concretos: ¿cuánto costará vivir el partido inaugural en el estadio? Para miles de mexicanos que perciben el salario mínimo, adquirir un boleto puede ser una meta lejana o incluso inalcanzable según la zona del asiento.

La pregunta central es cuántos meses de salario mínimo deben invertir quienes deseen presenciar el debut de México frente a Sudáfrica, y cómo varía el escenario si el objetivo es otro partido de alto perfil como el México vs. Portugal.

Entradas para el México vs. Sudáfrica: del sueldo mensual a la inversión de años

Las entradas para partidos como México vs. Corea del Sur alcanzan hasta 1 millón de pesos, lo que representa casi una década de sueldo base. (X@miseleccionmx)

El Estadio Ciudad de México (antes llamado Azteca) será testigo de la apertura mundialista el 11 de junio con el envite México vs. Sudáfrica. El salario mínimo, que en 2025 asciende a 278.80 pesos diarios, suma 8 mil 364 pesos por mes en promedio. Esta cifra es clave para analizar el acceso a los boletos.

Las plataformas de reventa oficial han fijado algunos de los precios más altos para partidos inaugurales en la historia del fútbol mexicano:

El precio más extremo registrado para un asiento en la zona lounge junto a la banda es de 800 mil pesos .

Considerando el salario mínimo mensual, ese monto equivale a casi 95.7 meses de trabajo (cerca de 8 años completos de sueldo base).

En el caso de otros duelos mundialistas como México vs. Corea del Sur, las entradas han alcanzado hasta 1 millón de pesos, lo que supera los 119 meses de salario mínimo mensual, según las cifras de las fuentes consultadas. Es decir, casi una década de sueldo..

México vs. Portugal: la diferencia de zonas y meses de trabajo

Las zonas VIP y premium del estadio en el partido amistoso de México vs Portugal requieren una inversión superior a un mes de salario mínimo, con precios que llegan hasta los 9 mil pesos. (Infobae México)

El estadio, tras su remodelación, ofrece diversas áreas:

Zonas generales pensadas para abarcar a un público masivo.

Sectores VIP donde la experiencia se vuelve exclusiva.

Pabellones adaptados para personas con discapacidad.

Si se toma como referencia el amistoso de preparación entre México y Portugal, donde sí se conocen los valores oficiales, se observa una imagen más amplia sobre el costo real en meses de salario:

Alto Lateral UF, Alto Norte UF, Alto Sur UF: 500 pesos (menos de 0,06 meses de trabajo).

Alto Norte, Alto Sur: 1 mil 500 pesos (0,18 meses).

Alto Lateral: 2 mil 500 pesos (0,30 meses).

Cabecera 300, Preferente 300: 1 mil 500 pesos (0,18 meses).

Lateral 300A, Lateral 300B, Platea 200: 5 mil pesos (0,60 meses).

Norte 100, Sur 100: 3 mil 800 pesos (0,45 meses).

Lateral 100: 4 mil pesos (0,48 meses).

Sierra Porch: 8 mil pesos (0,96 meses).

Palcos Club: 6 mil pesos (0,72 meses).

Premium A Chairman: 9 mil pesos (1,08 meses).

Premium A Corner: 6 mil 500 pesos (0,78 meses).

Premium A Locker, Premium B Locker, Premium A Super Seat, Premium B Super Seat, Premium A Tunnel: 8 mil pesos (0,96 meses).

Zona para Personas con Discapacidad: 1 mil 750 pesos (0,21 meses).

A excepción de las zonas VIP o premium, la mayoría de asientos puede adquirirse destinando menos de un mes de salario mínimo, de acuerdo con los cálculos hechos en función del ingreso base de 2025. Para la mejor posición disponible, el gasto representa algo más de un mes completo de trabajo.