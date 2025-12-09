Mundial 2026: ¿Qué estadio es más grande y moderno, el Azteca, el de Nuevo León o el de Guadalajara?

A 500 días del inicio del Mundial 2026 en México, así luce el Estadio Azteca donde será la inauguración CRÉDITO: Cuartoscuro/ Rogelio Morales Ponce

En seis meses, la Selección Mexicana estará inaugurando la Copa Mundial 2026 en la cancha del Estadio Azteca frente a Sudáfrica. El 11 de junio de 2026 miles de aficionados arribarán a México para ser parte de la tercer mundial que albergará el país.

Algo que caracteriza este tercer mundial es que el Coloso de Santa Úrsula se sometió a una remodelación integral para aumentar la capacidad de espectadores, así como mejorar sus instalaciones para las selecciones que jugarán en la capital. En esta nueva etapa del Azteca cambió su nombre a Estadio Banorte, pero, para el Mundial 2026 será conocido como Estadio Ciudad de México.

Para el torneo de la FIFA, México cuenta con tres ciudades sede, y cada una de ellas ha mejorado sus instalaciones deportivas para ser partícipes de la Copa Mundial; la CDMX, Guadalajara y Monterrey serán las tres sedes mundialistas que albergarán los partidos oficiales.

A cuatro meses de la inauguración del Estadio Banorte, avanza la remodelación y colocación de butacas nuevas Crédito: TikTok, new_god11

¿Cuál es el Estadio más grande de México para el Mundial 2026?

Los estadios Azteca, BBVA (Monterrey) y Akron (Guadalajara) han sido seleccionados como las sedes mexicanas para la Copa Mundial 2026, cada uno representando distintas facetas de la infraestructura deportiva nacional. Ubicados en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, respectivamente, estos recintos están siendo adaptados con instalaciones de última generación para recibir a miles de aficionados y a las selecciones participantes en el evento futbolístico más relevante del mundo.

Estadio Monterrey

El Estadio BBVA, casa del club Monterrey, se distingue como el recinto más moderno de los tres seleccionados. El Gigante de Acero fue inaugurado en 2015 tras una inversión de tres millones de pesos, su diseño se caracteriza por una estructura metálica en forma de “dona” que abarca más de 245 mil metros cuadrados.

El Estadio BBVA, casa del club Monterrey, se distingue como el recinto más moderno de los tres seleccionados (REUTERS/Daniel Becerril)

De acuerdo con la directiva de Rayados, para su construcción se emplearon seis mil 300 toneladas de acero y 57 mil metros cúbicos de concreto, mientras que la cubierta de aluminio Kalzip cubre 54 mil metros cuadrados. El estadio alberga más de 900 pantallas y 37 concesiones para el público, además de dos pantallas gigantes LED y un sistema de audio BOSE en el campo de juego.

El Estadio BBVA ha obtenido la certificación LEED Platino, un reconocimiento internacional por su eficiencia energética y el aprovechamiento de aguas pluviales, lo que le permite operar con descarga cero. El recinto tiene una capacidad de 53 mil 500 personas. A inicios de 2025 se sometió una intervención para adaptar el sistema hidráulico de la cancha para el Mundial, así como la redistribución de la zona de prensa y palcos.

Estadio Guadalajara

Por su parte, el Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco, es la casa del Club Deportivo Guadalajara y uno de los estadios más recientes del país. La nueva cancha de Chivas fue inaugurado en 2010, puede recibir a hasta 48 mil personas.

La nueva cancha de Chivas fue inaugurado en 2010 (Facebook Estadio AKRON)

Fue diseñado para integrarse al paisaje local, evocando la forma de un volcán. La estructura cuenta con cinco niveles, dos de ellos subterráneos, y una berma cubierta con 21 mil 600 metros cuadrados de pasto natural que contribuye a la sustentabilidad y a la regulación térmica del recinto.

La cancha utiliza césped híbrido de bajo mantenimiento, y la inversión en iluminación LED alcanzó los USD 3 millones El proyecto arquitectónico fue desarrollado por VFO Arquitectos, con la dirección artística de Jean Marie Massaud y Daniel Pouzet. Esta sede es una de las que cuenta con la mejor tecnología en el sistema de drenaje para evitar encharcamientos provocados por lluvias.

Cabe recordar que esta sede ya ha albergado partidos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en 2011, así como duelos de Juegos Panamericanos y Torneo Preolímpico Concacaf 2020.

Estadio Azteca

El Estadio Azteca es el recinto más grande y emblemático del país, con una capacidad actual de 83 mil 264 espectadores. Construido sobre un terreno de 63 mil 590 metros cuadrados en la colonia Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán. Su estructura requirió más de 100 mil toneladas de concreto y ocho mil toneladas de acero de alta resistencia.

La cancha mide 105 por 68 metros, y la altura desde el campo hasta la última grada alcanza los 40.5 metros. El recinto cuenta con graderías que suman 55 kilómetros de longitud y ofrece diversas zonas para espectadores, como palcos, plateas y suites.

El Estadio Azteca es el recinto más grande y emblemático del país, con una capacidad actual de 83 mil 264 espectadores (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

Actualmente, el Azteca está en proceso de remodelación para modernizar su tecnología y conectividad de cara al Mundial 2026. Entre las obras en marcha se encuentran la ampliación de la capacidad, mejoras estéticas y funcionales, reacondicionamiento del techo, instalación de nuevas pantallas y la construcción de vestidores renovados.

Al comparar los tres recintos, el Estadio Azteca sobresale por su capacidad y su legado histórico, es el único en el mundo que ha albergado dos finales de Copa del Mundo y preparándose para una tercera edición. El Estadio BBVA se distingue por su modernidad, tecnología y certificación ambiental, mientras que el Akron destaca por su diseño arquitectónico, funcionalidad y accesibilidad. Cada uno de estos estadios refleja una visión diferente de la infraestructura deportiva mexicana y su capacidad para adaptarse a los estándares internacionales exigidos por la FIFA.