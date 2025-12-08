México

Aumento al Salario Mínimo 2026: qué Programas y Becas del Bienestar tendrán un importante aumento este 1 de enero

La inversión social casi se duplicará respecto a 2025, permitiendo mayores montos y cobertura en pensiones y apoyos

Los ajustes garantizarán que el
Los ajustes garantizarán que el apoyo económico mantenga su poder adquisitivo frente a la inflación. Crédito: Infobae

El inicio de 2026 marcará un reajuste significativo no solo en el salario mínimo, sino también en los principales programas del Bienestar.

El gobierno federal anunció que la inversión social prácticamente se duplicará, pasando de 850 mil millones de pesos en 2025 a casi 2 billones de pesos para el próximo año.

Esta ampliación presupuestal permitirá incrementar los montos y ampliar la cobertura de becas y pensiones, con efectos directos desde el 1 de enero de 2026, alineados al ajuste salarial y a las previsiones de inflación.

Pensiones del Bienestar: aumentos ligados al salario mínimo y la inflación

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, confirmó que todos los programas de pensiones tendrán un aumento a partir del 1 de enero.

Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar,
Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, confirmó que todos los programas de pensiones recibirán aumentos a partir del 1 de enero de 2026. Crédito: Cuartoscuro

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum revelará los montos definitivos, el Gobierno adelantó que los incrementos serán equivalentes —como mínimo— a la inflación estimada entre 3 % y 4 %.

Los ajustes contemplan a cuatro programas prioritarios:

  • Pensión para Adultos Mayores (INAPAM)
  • Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años)
  • Pensión para Personas con Discapacidad
  • Apoyo a Madres Trabajadoras

En estimaciones preliminares, la Pensión de Adultos Mayores, que actualmente es de 6,200 pesos bimestrales, subiría entre 224 y 248 pesos, alcanzando un rango de 6,430 a 6,450 pesos.

La Pensión para Adultos Mayores
La Pensión para Adultos Mayores pasará de 6,200 a entre 6,430 y 6,450 pesos bimestrales a partir de enero de 2026.

El resto de los programas tendrá incrementos proporcionales al ajuste general.

Este aumento se suma a la tendencia de crecimiento sostenido del programa, que en 2018 entregaba apenas 1,160 pesos bimestrales y hoy es el apoyo social de mayor cobertura en el país.

Beca Rita Cetina se ampliará a primaria en 2026

En el marco del fortalecimiento del Estado de bienestar, el Gobierno federal confirmó que la Beca Universal Rita Cetina, hasta ahora destinada solo a estudiantes de secundaria, se extenderá también a niñas y niños de primaria a partir de 2026.

Actualmente, esta beca entrega 1,900 pesos bimestrales por familia, con 700 pesos adicionales por cada estudiante extra.

La Beca Universal Rita Cetina
La Beca Universal Rita Cetina se extenderá a estudiantes de primaria a partir de 2026, sumándose a los beneficiarios de secundaria.

Estos montos también recibirán un ajuste en enero con base en los parámetros inflacionarios y el impacto del nuevo salario mínimo.

La medida forma parte de la estrategia para garantizar un apoyo directo a toda la educación básica y ampliar la matrícula atendida.

Montos estimados de los aumentos para 2026

De acuerdo con las proyecciones presentadas en conferencias recientes, estos serían los rangos de incremento a partir del 1 de enero de 2026:

Ajustes previstos:

  • Pensión Adultos Mayores: de 6,200 a 6,430–6,450 pesos bimestrales.
  • Pensión Mujeres Bienestar (60–64 años): de 3,000 a 3,108–3,120 pesos.
  • Pensión Discapacidad: de 3,200 a 3,315–3,348 pesos.
  • Programa Madres Trabajadoras: de 1,650–3,720 a 1,709–3,854 pesos.
  • Beca Rita Cetina (primaria y secundaria): incremento proporcional conforme a inflación.
Más de 18 millones de
Más de 18 millones de beneficiarios se verán beneficiados por los programas de pensiones y apoyos sociales en 2026. (Programas Sociales)

Programas que integran las Pensiones del Bienestar

  • Adultos Mayores
  • Mujeres Bienestar
  • Personas con Discapacidad
  • Madres Trabajadoras
  • Sembrando Vida (jornal mensual de 6,450 pesos)

Con la combinación del aumento al salario mínimo y el fortalecimiento del presupuesto social, 2026 iniciará con un paquete de apoyos reforzado para más de 18 millones de beneficiarios, en un año donde el gobierno busca consolidar su política de bienestar universal.

