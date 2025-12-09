Arranca preventa de boletos para reestreno en cines de México de ‘El Grinch’

La cinta 'El Grinch' será reestrenada en salas de cine de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La película de El Grinch volverá a las salas de cine en México este mes de diciembre para un reestreno en los diferentes complejos cinematográficos del país.

Así es, la cinta del personaje verde que quiso robar la Navidad será nuevamente llevada a la pantalla grande para todos aquellos que amaron esta historia.

El Grinch llegó por primera ocasión a las salas de cine de México en el año 2000 y, para festejar su 25 aniversario, los Quiénes y todos los de Villa Quién volverán nuevamente a las diferentes pantallas grandes del país.

El reestreno de El Grinch ya tiene fecha, de acuerdo a una de las principales cadenas cinematográficas del país.

El Grinch llegará para un reestreno a las salas de cine en México para este próximo jueves 11 de diciembre.

Hay una buena noticia para todos aquellos fans y personas que quieran volver a vivir esta mágica, graciosa y muy navideña historia en pantalla grande, pues la preventa de boletos ya arrancó.

Preventa de boletos para el reestreno en cines de México de ‘El Grinch’

Los boletos para la cinta dirigida por Ron Howard y protagonizada por Jim Carrey ya pueden adquirirse desde este día para el reestreno oficial que será el jueves 11 de diciembre.

Como se mencionó anteriormente, el reestreno de El Grinch se da por el aniversario número 25 de la película, que mezcla fantasía con comedia.

Por lo tanto, aquellos amantes del cine, de las películas de comedia, fantasía, Navidad y fans de El Grinch’ si no quieren perderse la cinta en pantalla grande y ser los primeros en verla, ya pueden adquirir sus entradas de preventa en las diferentes salas de cine.

¿De qué trata ‘El Grinch’?

La película “El Grinch”, dirigida por Ron Howard y estrenada en 2000, es una adaptación cinematográfica del clásico cuento del Dr. Seuss.

La historia se desarrolla en Villa Quién, un pueblo cuyos habitantes esperan con entusiasmo la llegada de la Navidad.

En una cueva cercana vive el Grinch, un ser verde y misántropo, aislado del resto por su aversión a las fiestas y a los recuerdos dolorosos de su infancia.

El Grinch, harto del bullicio y la felicidad de los Quienes, planifica robarles la Navidad para arruinarles la celebración.

Con ayuda de su perro Max, se disfraza de Santa Claus, entra en las casas de los habitantes durante la noche y se lleva regalos, decoraciones y comida.

A través de la pequeña Cindy Lou Quién, el relato explora el origen de la hostilidad del Grinch y su anhelo de pertenecer.

Cuando los Quienes demuestran que el espíritu navideño perdura más allá de los objetos materiales, el Grinch vive una transformación personal y cambia su actitud.

Arrepentido, devuelve todo lo robado y se une a la celebración.

La película resalta temas como la empatía, el perdón y el valor de la comunidad durante las fiestas.