México

Arranca preventa de boletos para reestreno en cines de México de ‘El Grinch’

La cinta del personaje que quiso robar la Navidad volverá a la pantalla grande de las salas cinematográficas del país

Guardar
La cinta 'El Grinch' será
La cinta 'El Grinch' será reestrenada en salas de cine de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La película de El Grinch volverá a las salas de cine en México este mes de diciembre para un reestreno en los diferentes complejos cinematográficos del país.

Así es, la cinta del personaje verde que quiso robar la Navidad será nuevamente llevada a la pantalla grande para todos aquellos que amaron esta historia.

El Grinch llegó por primera ocasión a las salas de cine de México en el año 2000 y, para festejar su 25 aniversario, los Quiénes y todos los de Villa Quién volverán nuevamente a las diferentes pantallas grandes del país.

La pelea entre Santa Claus y el Grinch por dinero y espacios de trabajo causó revuelo en Aguascalientes y desató reacciones humorísticas en redes sociales Crédito: X / Policiaco

El reestreno de El Grinch ya tiene fecha, de acuerdo a una de las principales cadenas cinematográficas del país.

El Grinch llegará para un reestreno a las salas de cine en México para este próximo jueves 11 de diciembre.

El reestreno de la cinta
El reestreno de la cinta será este próximo jueves 11 de diciembre. Foto: Cinemex.

Hay una buena noticia para todos aquellos fans y personas que quieran volver a vivir esta mágica, graciosa y muy navideña historia en pantalla grande, pues la preventa de boletos ya arrancó.

Preventa de boletos para el reestreno en cines de México de ‘El Grinch’

Los boletos para la cinta dirigida por Ron Howard y protagonizada por Jim Carrey ya pueden adquirirse desde este día para el reestreno oficial que será el jueves 11 de diciembre.

Como se mencionó anteriormente, el reestreno de El Grinch se da por el aniversario número 25 de la película, que mezcla fantasía con comedia.

La preventa de boletos para
La preventa de boletos para el 25 aniversario de 'El Grinch' ya arrancó. Foto: Facebook/Cinemex.

Por lo tanto, aquellos amantes del cine, de las películas de comedia, fantasía, Navidad y fans de El Grinch’ si no quieren perderse la cinta en pantalla grande y ser los primeros en verla, ya pueden adquirir sus entradas de preventa en las diferentes salas de cine.

¿De qué trata ‘El Grinch’?

La película “El Grinch”, dirigida por Ron Howard y estrenada en 2000, es una adaptación cinematográfica del clásico cuento del Dr. Seuss.

La historia se desarrolla en Villa Quién, un pueblo cuyos habitantes esperan con entusiasmo la llegada de la Navidad.

En una cueva cercana vive el Grinch, un ser verde y misántropo, aislado del resto por su aversión a las fiestas y a los recuerdos dolorosos de su infancia.

El Grinch, harto del bullicio y la felicidad de los Quienes, planifica robarles la Navidad para arruinarles la celebración.

La historia se desarrolla en Villa
La historia se desarrolla en Villa Quién, un pueblo cuyos habitantes esperan con entusiasmo la llegada de la Navidad. Foto. Archivo/Infobae México.

Con ayuda de su perro Max, se disfraza de Santa Claus, entra en las casas de los habitantes durante la noche y se lleva regalos, decoraciones y comida.

A través de la pequeña Cindy Lou Quién, el relato explora el origen de la hostilidad del Grinch y su anhelo de pertenecer.

Cuando los Quienes demuestran que el espíritu navideño perdura más allá de los objetos materiales, el Grinch vive una transformación personal y cambia su actitud.

Arrepentido, devuelve todo lo robado y se une a la celebración.

La película resalta temas como la empatía, el perdón y el valor de la comunidad durante las fiestas.

Temas Relacionados

El GrinchGrinchPelículaFantasíaComediaNavidadCineCine en MéxicoCine MéxicoCines en MéxicoCines Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Qué días no trabaja el SAT en diciembre? Tienes hasta esta fecha para hacer trámites

Una buena planeación fiscal depende de conocer los días sin atención presencial en oficinas

¿Qué días no trabaja el

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 8 de diciembre: arranca duelo para ser capataz de la semana

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes en el reality show

La Granja VIP en vivo

¿Quién es José Medina Mora Icaza, el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial recibido por Sheinbaum?

El empresario asumirá la dirección del principal organismo empresarial de México a partir del 10 de diciembre

¿Quién es José Medina Mora

La vitamina clave para combatir el hígado graso que retrasa la fibrosis y reduce la inflamación

Este nutriente esencial puede marcar la diferencia gracias a la protección que brinda a las células hepáticas

La vitamina clave para combatir

Este será el árbitro para la final de ida Tigres vs Toluca del Apertura 2025 de la Liga MX

Para esta edición inédita de la final del torneo mexicano se contará con la experiencia de un silbante controversial en la liga

Este será el árbitro para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Una camioneta con plátanos y

Una camioneta con plátanos y cinco muertos: cronología de la explosión del coche bomba en Coahuayana

Embajada de EEUU en México lanza tutorial para denunciar a Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

Hieren a militar de Guatemala durante enfrentamiento con grupo criminal: hallan mantas del Cártel de Sinaloa

Gobernador de Tabasco anuncia “disminución histórica” de homicidios en el estado

Aumentan incendios provocados a casas en Culiacán: van 13 casos en un mes

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 8 de diciembre: arranca duelo para ser capataz de la semana

Aracely Arámbula revela que sus hijos con Luis Miguel le decían ‘abuelito’ a Andrés García: “Lo recuerdan muchísimo”

Tras ser llamado machista, Adal Ramones explica por qué no dejó hablar a Kim Shantal sobre los tratos de Eleazar en La Granja VIP

Rodeado de ex parejas e hijos y hablando con IA, así fue la despedida a Pedro Torres, productor cuya salud se va deteriorando

Jumbo anuncia gira de conciertos para su ‘Tour 2026’: fechas y ciudades confirmadas

DEPORTES

Este será el árbitro para

Este será el árbitro para la final de ida Tigres vs Toluca del Apertura 2025 de la Liga MX

Luis Fernando Tena conserva su cargo como entrenador de Guatemala pese a no clasificar al Mundial 2026

Reportan que Mercedes Roa, influencer mexicana, sufrió un ataque en Marsella: ¿Cuál es su estado de salud?

David Faitelson protagoniza pelea con La Volpe por Sergio Ramos: “Yo me voy”

Cuauhtémoc Blanco pierde la cabeza y golpea a rival en el Clásico de Leyendas