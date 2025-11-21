Avatar Fuego y Cenizas: esta es la fecha oficial en que comenzará la preventa de boletos para su estreno en diciembre

Avatar: Fuego y Cenizas será estrenado el jueves 18 de diciembre. Foto: Captura de tráiler oficial.

La película Avatar: Fuego y Cenizas prepara su llegada a los cines con el inicio de la preventa de boletos programada para el lunes 1 de diciembre de 2025, de acuerdo con información de las principales cadenas cinematográficas del país.

El filme tiene fecha de estreno establecida para el jueves 18 de diciembre de 2025, lo que ha generado expectación entre los seguidores de la saga de James Cameron y la comunidad cinéfila internacional.

Las principales cadenas cinematográficas en el país refieren que la preventa de entradas corresponde a una de las estrategias clave de lanzamiento para grandes producciones, dado que Avatar: Fuego y Cenizas se perfila como una de las películas más anticipadas del año.

Los productores de la cinta han detallado que la entrega forma parte del ambicioso universo de Pandora iniciado con la cinta original en 2009, la cual estableció récords de recaudación y marcó hitos en efectos visuales.

La historia continuará explorando el mundo de Pandora. Foto: Captura de tráiler oficial.

Una de las principales cadenas cinematográficas en el país informaron que la preventa iniciará de manera simultánea en sus plataformas digitales y taquillas físicas, lo que facilitará el acceso a boletos para funciones especiales, 3D e IMAX.

El estreno de Avatar: Fuego y Cenizas ocurre casi dos décadas después de la primera película, cuyo impacto se reflejó en audiencias globales y premios internacionales.

La nueva producción, dirigida de nuevo por James Cameron, promete explorar nuevas regiones de Pandora y profundizar en la historia central de los personajes originales junto a nuevas incorporaciones al elenco.

La cinta será estrenada el 18 de diciembre en todas las salas de México. Crédito: X/@Cinepolis

Productores proyectan buena recaudación final para ‘Avatar Fuego y Cenizas’

Las expectativas financieras en torno a Avatar: Fuego y Cenizas en México alcanzan niveles elevados, de acuerdo con estimaciones mundiales y comparadas con las antecesoras.

El estreno de la cinta, a cargo de 20th Century Studios, podría superar los 600 millones de pesos en ingresos brutos durante su primer fin de semana, cifra similar a la obtenida por algunos de los lanzamientos más exitosos en el país durante la última década.

Responsables de las principales cadenas cinematográficas en el país, prevén llenos en funciones especiales, formatos 3D e IMAX, escenarios que reforzarían los resultados de taquilla durante los primeros días tras el estreno.

1 de diciembre será el inicio de la preventa de boletos de 'Avatar Fuego y Cenizas'. Foto: Facebook/Cinépolis.

El largometraje dirigido por James Cameron ha generado amplio interés en plataformas de venta anticipada y redes sociales, donde campañas de promoción y avances oficiales han potenciado la expectativa.

Especialistas del sector consideran que el desempeño en México podría ubicar a Avatar: Fuego y Cenizas como una de las películas más taquilleras de este 2025, situándose solo detrás de grandes marcas del cine de animación y superhéroes en la región, de acuerdo con previsiones actuales.

Como se mencionó anteriormente, la película será estrenada el 18 de diciembre y la preventa comenzará el lunes 1 del presente mes.