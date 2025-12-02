México

Avatar Fuego y Cenizas: arranca preventa de boletos para su estreno en cines de México este mes de diciembre

La cinta del ganador del Premio Oscar, James Cameron, será estrenada este próximo jueves 18 de diciembre

Arrancó la preventa de boletos
Arrancó la preventa de boletos para 'Avatar Fuego y Cenizas'.

El inicio de la preventa de boletos para Avatar Fuego y Cenizas en México ha convocado a cientos de aficionados a adquirir sus entradas para uno de los estreno más esperado de la temporada y del 2025.

Las principales cadenas de cines del país abrieron la preventa el lunes 1 de diciembre, con la finalidad de que los fans busquen asegurar su lugar para el estreno que tendrá lugar el jueves 18 del presente mes.

Desde la mañana de este primer día de diciembre, algunos fans ya han comenzado a adquirir sus entradas para ser los primeros en ver esta cinta.

Cabe destacar que la película de Avatar Fuego y Cenizas se estrenará en varios formatos en México como: sala tradicional, 3D, 4DX, IMAX, entre otros más.

La cinta será estrenada el 18 de diciembre en todas las salas de México.

El anuncio oficial del inicio de venta anticipada fue difundido por los principales complejos de cine de México.

Semanas antes, ya habían anunciado que la preventa de boletos para esta nueva entrega de Avatar comenzaría este lunes 1 de diciembre.

En redes sociales, usuarios compartieron capturas de pantalla de transacciones exitosas y comentarios sobre la disponibilidad en salas tradicionales y formatos especiales como IMAX o 3D como se mencionó anteriormente.

La preventa de boletos para
La preventa de boletos para esta nueva película de Avatar ya comenzó este lunes 1 de diciembre.

Variedad de horarios en preventa de Avatar Fuego y Cenizas

Para Avatar Fuego y Cenizas, tanto los distribuidores como las cadenas de cines han dispuesto múltiples funciones y horarios extendidos en grandes complejos de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y otras ciudades de la República Mexicana, con la finalidad de atender la demanda de quienes buscan ver la cinta durante sus primeros días en cartelera.

Avatar Fuego y Cenizas se proyectará tanto en español como en versión original subtitulada, incluyendo funciones para familias y audiencias adultas.

La película está dirigida por
La película está dirigida por el ganador del Premio Oscar James Cameron.

El estreno se realizará de manera oficial el jueves 18 de diciembre, fecha en la que las salas de cine del país prevén un alto nivel de ocupación debido a la afluencia de público anticipada por la preventa.

La llegada de Avatar Fuego y Cenizas a México marca el lanzamiento internacional simultáneo y se perfila para superar las cifras alcanzadas por producciones anteriores de la franquicia.

El largometraje dirigido por el ganador del Premio Oscar James Cameron ha generado amplio interés en plataformas de venta anticipada y redes sociales, donde campañas de promoción y avances oficiales han potenciado la expectativa.

Especialistas del sector consideran que el desempeño en México podría ubicar a Avatar: Fuego y Cenizas como una de las películas más taquilleras de este 2025, situándose solo detrás de grandes marcas del cine de animación y superhéroes en la región, de acuerdo con previsiones actuales.

Como se mencionó anteriormente, la película será estrenada el 18 de diciembre y la preventa comenzará el lunes 1 del presente mes.

