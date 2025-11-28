Reestrenarán en cines de México ‘El Grinch’ para festejar su 25 aniversario: fecha oficial en que llegará nuevamente a la pantalla grande

'¡Como el Grinch robó la Navidad!' del Dr. Seuss se publicó en 1957. Recibió varias adaptaciones a otros medios que incluyeron teatro y televisión, pero la más recordada fue la adaptación cinematográfica del año 200 con Jim Carrey interpretando al personaje (Universal Studios)

El personaje que intentó robar la Navidad, muy gracioso y verde, regresará nuevamente a la pantalla grande en México con un reestreno por sus 25 años.

Se trata de ‘El Grinch’, la película dirigida por Ron Howard, que se estrenó en el año 2000, ya cumplió dos décadas y un lustro y lo festejará con un reestreno en las principales salas de México.

La noticia fue dada a conocer por las principales cadenas cinematográficas en el país, quienes dieron a conocer la fecha oficial en la que ‘El Grinch’, su perro Max, Cindy Lou y todos los personajes de Villa Quién regresarán a la pantalla grande.

Cabe descartar que este reestreno de ‘El Grinch’ coincide con la llegada de la Navidad al país, ya que nuevamente estará en la pantalla grande en el mes de diciembre.

La fecha oficial de reestreno será el jueves 11 de diciembre, de acuerdo con lo notificado y anunciado por las principales cadenas cinematográficas del país.

Cabe destacar que la cinta es para toda la audiencia, por lo que no se restringirá el acceso a los más pequeños, así como a los adultos.

Esta película, con una temática de comedia, fantasía y muy navideña, fue muy popular en su momento y cada época decembrina es vista por todas las personas.

Por lo tanto, el reestreno de ‘El Grinch’ en cines de México por su aniversario número 25 será este jueves 11 de diciembre en las principales cadenas cinematograficas del país.

Si aún no tienes plan para diciembre y quieres revivir esta historia en la pantalla grande, es una buena opción.

¿De qué trata ‘El Grinch’?

La película “El Grinch”, dirigida por Ron Howard y estrenada en 2000, es una adaptación cinematográfica del clásico cuento del Dr. Seuss.

La historia se desarrolla en Villa Quién, un pueblo cuyos habitantes esperan con entusiasmo la llegada de la Navidad.

En una cueva cercana vive el Grinch, un ser verde y misántropo, aislado del resto por su aversión a las fiestas y a los recuerdos dolorosos de su infancia.

El Grinch, harto del bullicio y la felicidad de los Quienes, planifica robarles la Navidad para arruinarles la celebración.

Con ayuda de su perro Max, se disfraza de Santa Claus, entra en las casas de los habitantes durante la noche y se lleva regalos, decoraciones y comida.

A través de la pequeña Cindy Lou Quién, el relato explora el origen de la hostilidad del Grinch y su anhelo de pertenecer.

Cuando los Quienes demuestran que el espíritu navideño perdura más allá de los objetos materiales, el Grinch vive una transformación personal y cambia su actitud.

Arrepentido, devuelve todo lo robado y se une a la celebración.

La película resalta temas como la empatía, el perdón y el valor de la comunidad durante las fiestas.

