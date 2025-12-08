Trump acusa a México de incumplir con el tratado de aguas y amenaza con más aranceles

El presidente Donald Trump exigió a México el cumplimiento dle tratado de aguas antes del 31 de dciembre. REUTERS/Jonathan Ernst

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se quejó de que México ha incumplido con el tratado internacional de aguas y aún debe grandes cantidades a productores de la región fronteriza de Texas.

“México continúa violando nuestro amplio Tratado de Aguas, y esta violación está perjudicando gravemente a nuestras HERMOSAS COSECHAS Y A NUESTRO GANADO DE TEXAS”, denunció el presidente de EEUU a través de sus redes sociales.

Durante una reunión con productores agrícoloas de su país, el mandatrio no descartó aplicar un aumento del 5% en los aranceles a los productos mexicanos.

“He autorizado la documentación para imponer un arancel del 5% a México si esta agua no se libera INMEDIATAMENTE. Cuanto más tarde México en liberar el agua, más se ven perjudicados nuestros agricultores. México tiene la obligación de ARREGLAR ESTO AHORA”, apuntó Trump en su mensaje.

Una sequía de condición crónica afecta al Río Bravo desde 2019. Créditos: Cuarto Oscuro:/Carlos Sánchez Colunga

El mandatario sostuvo que México aún le debe a Estados Unidos más de 800 mil acres-pie de agua, cifra que se ha acumulado en los últimos cinco años.

“Estados Unidos necesita que México libere 200,000 acres-pie de agua antes del 31 de diciembre, y el resto debe entregarse poco después. Hasta ahora, México no está respondiendo, y esto es muy injusto para nuestros agricultores estadounidenses, que merecen esta agua tan necesaria”, argumentó en su cuenta oficial.

Trump promete rescate a agricultores de EEUU

Además, el presidente norteamericano presentó el lunes un paquete de ayuda de 12 mil millones de dólares para los agricultores estadounidenses, al que consideró un sector afectado por las consecuencias financieras de las políticas comerciales.

La medida, presentada por Donald Trump en la Casa Blanca, busca ofrecer certidumbre a los productores mientras comercializan la cosecha actual y planifican las del año siguiente, además de contribuir a la reducción de los precios de los alimentos para las familias estadounidenses.

Trump durante la rueda de prensa en la Casa Blanca. REUTERS/Jonathan Ernst

En la fase final de la presentación, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, detalló que 11 mil millones del paquete se destinarán a agricultores de cultivos en hileras, con desembolsos previstos antes del 28 de febrero.

El gobierno reservará 1.000 millones adicionales para productores de frutas, verduras y otros cultivos, a la espera de definir los criterios de distribución, según explicó Rollins.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó los pagos como “un puente de liquidez durante un período de ajuste”, destinados a sostener a los agricultores hasta que se materialicen los beneficios de los acuerdos comerciales y otras políticas impulsadas por Trump.

El anuncio se realizó durante una mesa redonda en la Casa Blanca, en la que participaron productores de maíz, algodón, sorgo, soja, arroz, ganado, trigo y papa, así como miembros del Congreso y funcionarios del Ejecutivo, según un funcionario de la administración.

El mandatario también prometió eliminar regulaciones ambientales que, según él, encarecen la maquinaria agrícola, y expresó su expectativa de que fabricantes como John Deere reduzcan los precios de los equipos.

“Los equipos agrícolas se han encarecido demasiado, y en gran parte se debe a que les imponen estos excesos ambientales, que no hacen nada más que complicar las cosas”, señaló el presidente.

El paquete de ayuda, financiado con ingresos provenientes de aranceles, responde a la presión ejercida por grupos agrícolas y legisladores republicanos de estados productores, quienes solicitaron apoyo para cubrir gastos como semillas y fertilizantes.