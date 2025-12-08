México

Trump acusa a México de incumplir con el tratado de aguas y amenaza con más aranceles

El presidente de EEUU presentó un paquete de ayuda de 12 mil millones de dólares para los agricultores estadounidenses

Guardar
El presidente Donald Trump exigió
El presidente Donald Trump exigió a México el cumplimiento dle tratado de aguas antes del 31 de dciembre. REUTERS/Jonathan Ernst

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se quejó de que México ha incumplido con el tratado internacional de aguas y aún debe grandes cantidades a productores de la región fronteriza de Texas.

“México continúa violando nuestro amplio Tratado de Aguas, y esta violación está perjudicando gravemente a nuestras HERMOSAS COSECHAS Y A NUESTRO GANADO DE TEXAS”, denunció el presidente de EEUU a través de sus redes sociales.

Durante una reunión con productores agrícoloas de su país, el mandatrio no descartó aplicar un aumento del 5% en los aranceles a los productos mexicanos.

He autorizado la documentación para imponer un arancel del 5% a México si esta agua no se libera INMEDIATAMENTE. Cuanto más tarde México en liberar el agua, más se ven perjudicados nuestros agricultores. México tiene la obligación de ARREGLAR ESTO AHORA”, apuntó Trump en su mensaje.

Una sequía de condición crónica
Una sequía de condición crónica afecta al Río Bravo desde 2019. Créditos: Cuarto Oscuro:/Carlos Sánchez Colunga

El mandatario sostuvo que México aún le debe a Estados Unidos más de 800 mil acres-pie de agua, cifra que se ha acumulado en los últimos cinco años.

“Estados Unidos necesita que México libere 200,000 acres-pie de agua antes del 31 de diciembre, y el resto debe entregarse poco después. Hasta ahora, México no está respondiendo, y esto es muy injusto para nuestros agricultores estadounidenses, que merecen esta agua tan necesaria”, argumentó en su cuenta oficial.

Trump promete rescate a agricultores de EEUU

Además, el presidente norteamericano presentó el lunes un paquete de ayuda de 12 mil millones de dólares para los agricultores estadounidenses, al que consideró un sector afectado por las consecuencias financieras de las políticas comerciales.

La medida, presentada por Donald Trump en la Casa Blanca, busca ofrecer certidumbre a los productores mientras comercializan la cosecha actual y planifican las del año siguiente, además de contribuir a la reducción de los precios de los alimentos para las familias estadounidenses.

Trump durante la rueda de
Trump durante la rueda de prensa en la Casa Blanca. REUTERS/Jonathan Ernst

En la fase final de la presentación, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, detalló que 11 mil millones del paquete se destinarán a agricultores de cultivos en hileras, con desembolsos previstos antes del 28 de febrero.

El gobierno reservará 1.000 millones adicionales para productores de frutas, verduras y otros cultivos, a la espera de definir los criterios de distribución, según explicó Rollins.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó los pagos como “un puente de liquidez durante un período de ajuste”, destinados a sostener a los agricultores hasta que se materialicen los beneficios de los acuerdos comerciales y otras políticas impulsadas por Trump.

El anuncio se realizó durante una mesa redonda en la Casa Blanca, en la que participaron productores de maíz, algodón, sorgo, soja, arroz, ganado, trigo y papa, así como miembros del Congreso y funcionarios del Ejecutivo, según un funcionario de la administración.

El mandatario también prometió eliminar regulaciones ambientales que, según él, encarecen la maquinaria agrícola, y expresó su expectativa de que fabricantes como John Deere reduzcan los precios de los equipos.

“Los equipos agrícolas se han encarecido demasiado, y en gran parte se debe a que les imponen estos excesos ambientales, que no hacen nada más que complicar las cosas”, señaló el presidente.

El paquete de ayuda, financiado con ingresos provenientes de aranceles, responde a la presión ejercida por grupos agrícolas y legisladores republicanos de estados productores, quienes solicitaron apoyo para cubrir gastos como semillas y fertilizantes.

Temas Relacionados

T-MECArancelesDonald Trumpmexico-noticias

Más Noticias

Bizcocho de naranja con harina de almendras: un postre perfecto para bajar de peso y controlar el azúcar en sangre

Este postre puede ser complementario de una dieta baja en glucosa

Bizcocho de naranja con harina

Rodeado de ex parejas e hijos y hablando con IA, así fue la despedida a Pedro Torres, productor cuya salud se va deteriorando

El creador de éxitos televisivos utilizó la tecnología para compartir unas palabras profundas y conmovedoras, demostrando fortaleza y gratitud pese a los retos de la esclerosis lateral amiotrófica

Rodeado de ex parejas e

Estos son los errores más comunes que se cometen al tomar vitamina B12 y que afectan su absorción

Muchas personas desconocen que tomarlo con ciertas bebidas, medicamentos o suplementos puede afectar la forma en que el cuerpo aprovecha este nutriente

Estos son los errores más

Este es el grado de estudios de César Duarte, exgobernador de Chihuahua recapturado

La carrera partidista del exgobernador comenzó en el Frente Juvenil Revolucionario en la década de los 80

Este es el grado de

Quién era Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor de Reynosa encontrado muerto en CDMX

El servidor se desempeñaba como titular de la comisión de igualdad de género del municipio tamaulipeco

Quién era Brayan Nicolás Vicente
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobernador de Tabasco anuncia “disminución

Gobernador de Tabasco anuncia “disminución histórica” de homicidios en el estado

Aumentan incendios provocados a casas en Culiacán: van 13 casos en un mes

La ONU y autoridades mexicanas impulsan acciones contra finanzas del crimen organizado

Gobernador de Michoacán anuncia incremento de presupuesto para seguridad en 2026 ante crisis de violencia

No se tiene contemplado, por ahora, envío masivo de narcos a los EEUU: Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

Rodeado de ex parejas e

Rodeado de ex parejas e hijos y hablando con IA, así fue la despedida a Pedro Torres, productor cuya salud se va deteriorando

Jumbo anuncia gira de conciertos para su ‘Tour 2026’: fechas y ciudades confirmadas

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 8 de diciembre

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 8 de diciembre: lunes de duelo para buscar ser capataz de la semana

Bad Bunny en México: de dónde son y qué edad tienen los 500 mil fans que convierten CDMX en destino turístico musical

DEPORTES

Reportan que Mercedes Roa, influencer

Reportan que Mercedes Roa, influencer mexicana, sufrió un ataque en Marsella: ¿Cuál es su estado de salud?

David Faitelson protagoniza pelea con La Volpe por Sergio Ramos: “Yo me voy”

Cuauhtémoc Blanco pierde la cabeza y golpea a rival en el Clásico de Leyendas

Cruz Azul aterriza en Qatar para la Copa Intercontinental

Novak Djokovic predice que la final del mundial será entre Portugal y México