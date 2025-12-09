Sheinbaum explica por qué México ha incumplido el Tratado de Aguas con EEUU, anuncia reunión sobre aranceles de Trump

Sheinbaum informó que esta tarde tiene una reunión virtual con Trump. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que México no ha cumplido con la entrega de agua a Estados Unidos, como parte del Tratado de Aguas vigente desde 1944, luego de que ayer el mandatario estadounidense, Donald Trump, acusó al gobierno federal del incumplimiento y amenazó con aumentar 5% los aranceles en contra del país.

“Ayer el presidente Trump dijo que iba a subir 5% los aranceles si no cumplíamos con la entrega de agua, hoy a las 2:00 de la tarde hay una reunión, como siempre buscaremos el mejor acuerdo posible. ¿Qué nos limita a entregar más agua?

“Un,o las propias necesidades de agua en nuestro país, cumpliendo con el tratado. Y dos, pues el tamaño del ducto que lleva agua al Río Bravo, una parte física que nos limita, entonces yo estoy convencida de que como en otras ocasiones vamos a llegar a un acuerdo para beneficio de Estados Unidos y para beneficio de México”, dijo en Palacio Nacional.

Tratado de Aguas se ha "incumplido" por problema físico en ducto del Río Bravo, explica Sheinbaum: habrá reunión para analizar aranceles de EEUU. (Presidencia)

Información en desarrollo...