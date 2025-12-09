México

Sheinbaum explica por qué México ha incumplido el Tratado de Aguas con EEUU, anuncia reunión sobre aranceles de Trump

La presidenta afirmó que trabaja junto con los estados fronterizos para la entrega de agua, por lo que confía en que logrará un acuerdo

Sheinbaum informó que esta tarde tiene una reunión virtual con Trump. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que México no ha cumplido con la entrega de agua a Estados Unidos, como parte del Tratado de Aguas vigente desde 1944, luego de que ayer el mandatario estadounidense, Donald Trump, acusó al gobierno federal del incumplimiento y amenazó con aumentar 5% los aranceles en contra del país.

“Ayer el presidente Trump dijo que iba a subir 5% los aranceles si no cumplíamos con la entrega de agua, hoy a las 2:00 de la tarde hay una reunión, como siempre buscaremos el mejor acuerdo posible. ¿Qué nos limita a entregar más agua?

“Un,o las propias necesidades de agua en nuestro país, cumpliendo con el tratado. Y dos, pues el tamaño del ducto que lleva agua al Río Bravo, una parte física que nos limita, entonces yo estoy convencida de que como en otras ocasiones vamos a llegar a un acuerdo para beneficio de Estados Unidos y para beneficio de México”, dijo en Palacio Nacional.

Tratado de Aguas se ha "incumplido" por problema físico en ducto del Río Bravo, explica Sheinbaum: habrá reunión para analizar aranceles de EEUU. (Presidencia)

Información en desarrollo...

