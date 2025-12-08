México

De Colima a Michoacán: revelan ruta de la camioneta con explosivos que estalló en Coahuayana

Una camioneta Dakota de color negro habría sido la usada para transportar los explosivos

Las autoridades de Michoacán actualizaron los datos sobre la explosión de un vehículo en el municipio de Coahuayana ocurrida el 6 de noviembre frente a las instalaciones de la policía comunitaria. Los hechos fueron atraídos por la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante una conferencia de prensa del 7 de diciembre los funcionarios presentaron los avances en las averiguaciones en el caso que dejó cinco personas muertas.

Vehículo con explosivos: de Colima a Michoacán

Parte de lo compartido es la ruta que tomó el vehículo con explosivos, el cual provenía de Colima.

“En las revisiones y seguimiento que se ha hecho por parte de esta institución es que esta camioneta Dakota negra, que al parecer trasladaba estos explosivos, ingresó proveniente del estado de Colima en el transcurso de la mañana, alrededor de las ocho treinta de la mañana sobre la carretera doscientos, cruzando el puente Coahuayana“.

Posteriormente, la unidad ingresó hacia la comunidad de San Vicente.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

