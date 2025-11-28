Dos adolescentes disparan contra policía municipal y son detenidos en Villa de Álvarez, Colima

Las autoridades estatales informaron que el elemento municipal solo resultó herido en una muñeca | SSP Colima

Autoridades de Villa de Álvarez confirmaron la detención de dos adolescentes de 15 años, señalados como presuntos responsables del ataque armado contra agentes municipales registrado la mañana del 27 de noviembre. La agresión derivó en un operativo policial que permitió ubicar y detener a los implicados mientras se desplazaban en motocicleta a gran velocidad.

El ataque ocurrió mientras dos elementos realizaban patrullaje sobre la avenida J. Merced Cabrera cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego. Por otro lado, se informa extraoficialmente de otro ataque, el cual también fue registrado sobre la avenida Lapislázuli, en la colonia La Comarca, lo que movilizó a corporaciones de los tres niveles de gobierno para asegurar la zona y dar seguimiento al caso.

Tras la agresión, el conductor de la patrulla solicitó refuerzos y se activó un operativo en el que otra unidad ubicó a los presuntos responsables. Ambos adolescentes quedaron a disposición del Complejo de Seguridad Pública para el inicio de las audiencias judiciales y el desarrollo de la investigación ministerial.

Los dos menores de edad fueron llevados antes las instancias de justicia para seguir con las investigaciones correspondientes | SSP Colima

Sobre esa línea, el agente lesionado fue trasladado a un hospital y se encuentra fuera de peligro según el parte oficial. Hasta el momento, no se ha informado el móvil del ataque ni si existen nexos con otros hechos violentos en Colima.

Autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación y se espera que el caso avance a la etapa judicial correspondiente bajo el sistema especializado para menores.

Operativo “Pez Vela 2025″: Marina captura en Manzanillo a “El Placas”, líder de “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa

En un segundo despliegue de seguridad realizado esta misma semana en Colima, la Secretaría de Marina (Semar) confirmó la detención de Julio Alejandro “N”, identificado como “El Placas” y de ser presunto jefe de sicarios y operador de distribución para “La Mayiza”, facción asociada al Cártel de Sinaloa.

La captura se realizó el 26 de noviembre durante el “Operativo Pez Vela 2025″, el cual se desarrolló en coordinación con FGR, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y la Dirección de Seguridad Pública de Manzanillo, informaron fuentes de seguridad a Infobae México.

El detenido fue asegurado junto con su hermano Osvaldo “N”. Durante la intervención se decomisaron mil 282 gramos (gr) de presunta metanfetamina, 565 gramos de marihuana, una motocicleta, 23 cartuchos útiles y dos teléfonos celulares.

Ambos fueron puestos a disposición de autoridades federales para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Las recientes detención del operativo "Pez Vela 2025" tuvieron entre sus objetivos a presuntos extorsionadores del CJNG y a "El Placas" del Cártel de Sinaloa | X / @SEMAR_Mx

“El Placas” figura como generador de violencia en Manzanillo y Villa de Álvarez. La Semar detalló que la captura se concretó mediante patrullajes en zonas urbanas, estrategia aplicada desde noviembre en Colima con el objetivo de disminuir agresiones armadas y presencia de narcotráfico.

El operativo Pez Vela 2025 ha dejado 54 detenciones previas. Entre los asegurados se encuentran presuntos integrantes de Los Mezcales, grupo que originalmente formó parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Bajo esta misma operación se han decomisado armas cortas, artefactos de manufactura artesanal, armas blancas, 17 cartuchos más, 268 dosis de metanfetamina y envoltorios con marihuana en municipios como Manzanillo, Villa de Álvarez, Colima y Tecomán.