SMN pronostica descenso de la temperatura en la CDMX a partir del 1 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos días, millones de personas en diversas regiones de México han experimentado un ambiente marcado por temperaturas elevadas y una sensación térmica fuera de lo común.

Las jornadas recientes han obligado a modificar rutinas y adoptar nuevas precauciones para sobrellevar el calor que ha dominado gran parte del país.

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La Ciudad de México, en particular, ha registrado máximas inusuales, superando los 30 ℃ y llevando a las autoridades a reforzar campañas de autocuidado.

Aunque la preocupación ha sido generalizada, la expectativa de un cambio próximo en las condiciones meteorológicas ha comenzado a ganar terreno entre la población.

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Pronóstico de temperaturas en la Ciudad de México

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, tras varios días con temperaturas superiores a los 30 ℃, la capital del país podría experimentar un descenso térmico a partir del viernes 1 de mayo.

El fenómeno de la ola de calor que venía afectando a la Ciudad de México y a gran parte de la República inició durante la segunda quincena de abril, con picos cercanos a los 32 ℃ en la capital.

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A pesar de los valores extremos, los modelos meteorológicos ya anticipan el inicio de una transición hacia condiciones más templadas en los próximos días, que introducirá humedad y favorecerá la formación de lluvias durante el fin de semana.

Las previsiones oficiales indican que el alivio térmico será gradual, aunque perceptible, especialmente en las alcaldías del centro y norte de la capital.

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Durante las semanas recientes, la persistencia del calor extremo obligó a la activación de alertas y a la emisión de recomendaciones dirigidas a toda la población.

Las autoridades han subrayado la importancia de mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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La ola de calor que afectó a la Ciudad de México y a gran parte del país inició en la segunda quincena de abril, con temperaturas que llegaron hasta 32 ℃ en la capital. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Factores meteorológicos que explican el descenso térmico

El cambio en el patrón de temperaturas obedece a la combinación de varios sistemas atmosféricos. Por un lado, el frente frío número 48, que ingresa por el noreste, interactúa con un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical.

Esta dinámica propicia la llegada de humedad, la formación de nubes y el inicio de lluvias en la región central.

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La masa de aire polar que impulsa el frente frío provocará, además, vientos con rachas de hasta 80 km/h en el norte de la República y un evento de “Norte” intenso en las costas del Golfo de México y Veracruz.

La disminución de la temperatura en la Ciudad de México será más notoria en la segunda mitad del fin de semana, especialmente con la llegada de lluvias puntuales y la presencia de nubosidad persistente.

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El pronóstico indica que la ola de calor que inició en abril culminará con la entrada de humedad y la transición hacia la temporada de lluvias, la cual suele consolidarse a partir de la segunda quincena de mayo.

Recomendaciones oficiales ante la transición climática

Frente al cambio de condiciones, las autoridades han reiterado la importancia de mantenerse atentos a los avisos oficiales y de continuar con medidas preventivas.

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El golpe de calor sigue siendo un riesgo. Se recomienda identificar síntomas como dolor de cabeza, mareo, confusión y náuseas, y buscar atención médica inmediata en caso de emergencia.

Además, el inicio de la temporada de lluvias, en combinación con los días de calor residual, puede favorecer la descomposición acelerada de alimentos y el aumento de enfermedades gastrointestinales.

Por ello, se insiste en limitar el consumo de alimentos en la vía pública y en reforzar la higiene personal, especialmente entre los grupos más vulnerables.

La llegada de lluvias y el descenso de la temperatura no serán uniformes en todas las zonas de la ciudad. Algunas alcaldías podrían experimentar variaciones más marcadas, mientras que otras mantendrán condiciones cálidas por algunos días adicionales.

El descenso de temperatura se percibirá a partir del 1 de mayo. (CONAGUA)

Perspectivas para la temporada de lluvias y tendencias a mediano plazo

Los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional advierten que, aunque el descenso térmico será perceptible a partir del 1 de mayo, la temporada general de altas temperaturas en México puede extenderse hasta junio.

El alivio sostenido solo se consolidará cuando la entrada de humedad y las lluvias sean constantes, proceso que usualmente ocurre durante la segunda mitad del mes.

El seguimiento de los pronósticos oficiales es fundamental para anticipar cualquier cambio significativo en el clima y adoptar las medidas necesarias para proteger la salud y el bienestar de la población.