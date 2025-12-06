Dua Lipa recibe jersey de la Selección Mexicana en su último concierto en CDMX y fans la invitan al Mundial 2026

(TikTok: miseleccionmx)

Dua Lipa cerró su gira mundial "Radical Optimism Tour" con tres conciertos en la Ciudad de México.

El último show de la estrella británica se llevó a cabo el 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros y, según reportaron sus fans a través de redes sociales, estuvo repleto de momentos especiales.

Y es que la afamada cantante no solo sorprendió al público mexicano con “Amor Prohibido” de Selena Quintanilla, también convivió con sus fans de las primeras filas y, entre los regalos que recibió destacó un jersey de la Selección Mexicana de Fútbol con su nombre.

La cantante cerró su gira mundial "Radical Optimism Tour" con tres conciertos en la Ciudad de México. TikTok: @miseleccionmx

Mexicanos invitan a Dua Lipa al Mundial 2026

Como en todos sus conciertos de la gira “Radical Optimism Tour”, Dua Lipa destinó un tiempo de su show a saludar personalmente a algunos de sus fans.

Fue en esa dinámica donde un joven le regaló un jersey de la Selección Mexicana de Fútbol personalizado con su nombre y el número 22. Su reacción generó ovaciones, pues vio la playera, la estrechó en su pecho y la presumió a las cámaras.

El momento se viralizó en redes sociales, incluso la Selección Mexicana lo reposteó en sus cuentas oficiales.

(IG: @dualipa)

“¡Una belleza con otra belleza! 🇲🇽 Dua Lipa posó con nuestro nuevo jersey y nos regaló esta espectacular postal. La cantante británica y nosotros andamos levitando de la emoción mundialista", se lee en Instagram.

Mientras algunos internautas aplaudieron el cariño de Dua Lipa por el país, otros aprovecharon para invitarla a la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

"Inviten a Dua lipa a un partido del Mundial."

“Dua Lipa, hermana, ya eres mexicana.”

“Viva México.”

“Mamá, salí en televisión con Dua Lipa y la playera de la selección.”

"Qué bonito estar en casa diría él soy mexicano y esa es mi bandera."

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, muestra la tarjeta que dice México durante el sorteo para la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025. (Photo by Jim WATSON / AFP)

¿Cuándo comienza el Mundial 2026 y contra qué selecciones jugará México?

La Copa Mundial de Fútbol 2026 arrancará el 11 de junio de 2026 (jueves) en la Ciudad de México y la Selección Mexicana de Fútbol jugará el partido inaugural contra Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que se enfrentan estas selecciones en un partido inaugural de un Mundial, pues lo mismo ocurrió en el Mundial 2010 que se llevó a cabo en Sudáfrica. En aquella ocasión empataron 1 -1.

(Jovani Pérez / Infobae México)

¿Contra qué equipos jugará México en la fase de grupos del Mundial 2026?

La Selección Mexicana de Fútbol encabeza el Grupo A y competirá contra Sudáfrica y Corea del Sur.

Todavía falta por definir a un contrincante más, pues Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda competirán en el repechaje de Europa y el ganador se integrará automáticamente al Grupo A.